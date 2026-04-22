Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Pro kontext: Fischer, který švýcarský národní tým vedl od roku 2015, předložil před olympijským turnajem v Pekingu tamnímu olympijskému výboru falešný certifikát, podle něhož podstoupil očkování proti koronaviru. Což nebyla pravda.
Poté, co informace vyplavala na povrch, začalo vedení hokejové federace jednat. Prezident švýcarského svazu Urs Kessler s okamžitou platností Fischera odvolal. Jen necelý měsíc před startem světového šampionátu, který hostí Fribourg a Curych. Přitom Fischer měl po mistrovství skončit tak jako tak.
„Důvěra a integrita jsou pro náš sport a naši federaci klíčové,“ sdělil Kessler, načež Fischer reagoval: „Je mi jasné, že šlo o závažný prohřešek. Nesu za něj plnou zodpovědnost.“
Nicméně tím kauza neskončila. Josi, dlouholetý pilíř a kapitán švýcarské reprezentace, sedl k počítači a vyťukal dopis směřovaný federaci.
„Tým široce a jasně Patricka Fischera podporuje. Jak hráči, tak personál.“
„Byť na sto procent stojíme za (novým koučem) Janem Cadieuxem, jde primárně o co nejlepší sportovní výkon a úspěch týmu, kterého můžeme společně dosáhnout.“
„S úctou žádáme švýcarskou hokejovou federaci, aby přehodnotila své současné rozhodnutí a zvážila krátkodobé řešení, které by Fischerovi umožnilo v této době u týmu zůstat.“
Jenže jak se ukázalo, zdaleka všichni elitní švýcarští hokejisté nesdílejí Josiho názor. Útočník Kevin Fiala sice údajně s Josim souhlasí, dopis ovšem nepodepsal. A třeba Nino Niderreiter, Nico Hischier, Pius Suter a Timo Meier jsou podle serveru Blick vyloženě proti.
A to není těsně před veledůležitým šampionátem, na němž domácí Švýcarsko touží po medaili, zrovna ideální stav.
„Do detailů nevidím. Coby trenérovi a klukovi, co zná Fischera i Cadieuxe, mi je líto, že jeden odstupuje, když by si mistrovství světa ještě zasloužil. Ale jestli k Fischerovu odvolání má federace důvod, tak je rozhodnutí čistě na ní,“ líčí pro iDNES.cz Pavel Rosa, asistent trenéra Bernu.
A dodává: „Aspoň jsem rád, že jde místo něj právě Cadieux, s nímž jsem pracoval a jsme kamarádi. Možná ale pro něj bude nepříjemné, že to je takhle narychlo a že se na šampionát nemusí stihnout mentálně nachystat.“
Příprava švýcarské reprezentace na MS už je v plném proudu, během přátelských zápasů na Slovensku měli však hokejisté minulý týden zákaz se k trenérské situaci vyjadřovat.
Nyní se mužstvo chystá v Bielu, kde ve čtvrtek a v pátek odehraje přípravné duely proti Maďarsku. A dá se čekat, že tiskové konference budou tentokrát poměrně peprné.
Za Fischerem mimochodem stojí i švýcarská veřejnost, která začala sbírat podpisy, aby kouč u týmu zůstal. Původně se za trenéra postavila i federace, svůj názor však poměrně rychle přehodnotila.
Nyní prostřednictvím šéfa Kesslera tvrdí: „Josiho dopis bereme vážně. Coby kapitán ukázal odvahu i loajalitu. Zároveň mě překvapilo, že se text dostal do médií. Nicméně rozhodnutí bylo učiněno a je nezměnitelné.“