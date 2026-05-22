Kecy, kecy, kecičky. Co si povídají hokejisté? A kdo soky vytáčel mlčením?

To se takhle právě před pětadvaceti lety přichomýtl útočník Pavel Patera ke slovenskému brankáři Jánu Lašákovi, který o chvíli dřív dostal ve čtvrtfinále mistrovství světa v Hannoveru hloupý gól.
„Seš díra!“ navážel se do něj zkušený centr zblízka.
„Čo chceš? Čo chceš?!“ vrčel vznětlivý mladík Lašák.
„No seš díra!“ vysmíval se mu Patera do tváře.
Tušil, že v Lašákově hlavě po vážné chybě bublá vztek. Viděl, jak se po oslavujících protivnících oháněl holí. A chtěl prudkou reakci přiživit poznámkou zpochybňující jeho umění. „Snažil jsem se ho vytočit. Doufal jsem, že mi jednu ubalí, rozhodčí ho vyloučí a my budeme mít přesilovku,“ vysvětloval útočník později.
Lašák se navzdory rozčilení udržel, což Patera po utkání komentoval stroze: „Škoda!“
Je fakt, že leckdy jsem se jen usmíval. Třeba na Crosbyho stoprocentně platilo, že jsem ho ignoroval.