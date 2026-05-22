Mistrovství světa v hokeji 2026

Kecy, kecy, kecičky. Co si povídají hokejisté? A kdo soky vytáčel mlčením?

Vidíme, jak na sebe hokejisté pokřikují. Jenže v té vřavě je neslyšíme. Podivné grimasy, žádný zvuk... Připomíná to pantomimu. Co si vlastně říkají v žáru bitvy? Fórky, jízlivosti, ale leckdy i vyloženě sprosté urážky. | foto: Lucie Seifertová

Karel Knap
  12:00
Vidíme, jak na sebe hokejisté na kluzišti pokřikují. Jen je v té vřavě obyčejně neslyšíme. Podivné grimasy, žádný zvuk... Připomíná to pantomimu. Co si vlastně nabuzení rivalové říkají v žáru bitvy? Originální fórky, nabroušené jízlivosti, brutální výhrůžky a leckdy vyloženě sprosté urážky. Čím důležitější zápas se hraje, tím divočejší vášně při něm obvykle plápolají.

To se takhle právě před pětadvaceti lety přichomýtl útočník Pavel Patera ke slovenskému brankáři Jánu Lašákovi, který o chvíli dřív dostal ve čtvrtfinále mistrovství světa v Hannoveru hloupý gól.

„Seš díra!“ navážel se do něj zkušený centr zblízka.

„Čo chceš? Čo chceš?!“ vrčel vznětlivý mladík Lašák.

„No seš díra!“ vysmíval se mu Patera do tváře.

Tušil, že v Lašákově hlavě po vážné chybě bublá vztek. Viděl, jak se po oslavujících protivnících oháněl holí. A chtěl prudkou reakci přiživit poznámkou zpochybňující jeho umění. „Snažil jsem se ho vytočit. Doufal jsem, že mi jednu ubalí, rozhodčí ho vyloučí a my budeme mít přesilovku,“ vysvětloval útočník později.

Lašák se navzdory rozčilení udržel, což Patera po utkání komentoval stroze: „Škoda!“

Je fakt, že leckdy jsem se jen usmíval. Třeba na Crosbyho stoprocentně platilo, že jsem ho ignoroval.

Tomáš Plekanec

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Slovensko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida Tomáška (tváří...

Čeští hokejisté mají před sebou pátý duel na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po vítězství nad Itálií vyzvou Slovensko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Slovensko - Česko sledovat živě,...

22. května 2026  11:55

Důrazné pokyny i změny v sestavě. Jak trénují hokejisté před duelem se Slováky?

Aktualizujeme
Český hokejový útočník Lukáš Sedlák na tréninku během mistrovství světa...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku „Do brány, do brány!“ křičel několikrát trenér Radim Rulík. Instrukce při cvičeních zněly jasně, čeští hokejisté na pátečním dopoledním tréninku pilovali především hru před gólmanem. A došlo i na...

22. května 2026  10:41

Jurčík: Slabší kondice? Bylo to vidět na ledě. S Reichelem to má hlavu a patu

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga. Ondřej...

Šuškandu, že hokejisté Litvínova měli v uplynulé barážové sezoně problémy s kondicí, potvrdil na startu letní přípravy extraligové Vervy i její útočník Ondřej Jurčík. „Asi to bylo vidět i na ledě....

22. května 2026  10:15

Jestřábi na rozcestí. Rychlý návrat nevyšel, majitel chce, aby klub zůstal profesionální

Hokejisté Prostějova prohráli finále druhé ligy s Havířovem až v prodloužení...

Sen o rychlém návratu se rozplynul. Místo oslav se tak teď v hokejovém Prostějově řeší, co dál. Když loni na jaře Jestřábi sestoupili z první ligy – druhé nejvyšší soutěže v Česku – byl to bez...

22. května 2026  10:01

Rozjetý Montreal roznesl Carolinu. Dobeš pochytal 25 střel, zářil Slafkovský

Jakub Dobeš sleduje kotouč před svojí brankou.

Hokejisté Montrealu suverénně zvítězili v úvodním zápase finále Východní konference play off NHL. Odpočatou Carolinu přestříleli jednoznačně 6:2. Vidět byl hlavně slovenský útočník Juraj Slafkovský...

22. května 2026  6:52,  aktualizováno  7:22

Bacha, jdou Kanaďani! Jak Jágr utekl ze záchodu a Reichela srovnávali s Gretzkým

Premium
Zápas s Kanadou na MS 1990. V bráně Dominik Hašek

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od sametové revoluce uběhlo pět měsíců. Život se měnil, hranice se pozvolna otevíraly, na politické scéně se vedl spor o název státu po pádu komunismu. A českoslovenští hokejisté mezitím bojovali o...

22. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

21. května 2026  23:54

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do rozhodující fáze. Jak vypadají české šance na postup do čtvrtfinále a na koho by národní tým mohl narazit?

21. května 2026  23:48

MS v hokeji 2026 ONLINE: Reprezentace má volné dny, v sobotu vyzve Slováky

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

21. května 2026  23:07

Slováci slaví čtvrtou výhru na MS, Dánsku dali pět gólů. Kanada se nadřela

Hokejisté Slovenska se radují z gólu během zápasu proti Dánsku

Podali suverénní výkon, Dánové jim v žádném ohledu nestačili. Slovenští hokejisté si ve skupině B hokejového mistrovství světa po výhře 5:1 připsali jedenáctý bod a dotáhli se na hvězdnou Kanadu. Ta...

21. května 2026  22:46,  aktualizováno  23:02

Švýcaři bezpečně zvládli zápas proti Británii, stoprocentní zůstávají i Finové

Hokejisté Švýcarska se radují ze vstřeleného gólu proti Velké Británii

Dvě jasné výhry favoritů nabídl čtvrteční program skupiny A hokejového mistrovství světa. Švýcaři si v Curychu poradili s Velkou Británií 4:1. Předtím si Finové zastříleli proti Lotyšsku, slavili 7:1...

21. května 2026  22:40,  aktualizováno  22:54

