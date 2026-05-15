Mistrovství světa v hokeji 2026

Chomutovský gólman Vay nechybí v maďarské nominaci na mistrovství světa

  11:47
Brankář Ádám Vay z prvoligového Chomutova nechybí v nominaci hokejistů Maďarska na mistrovství světa. Kouč Gergely Majoross má v pětadvacetičlenném kádru pro turnaj ve Švýcarsku dalších třináct účastníků loňského světového šampionátu v Herningu, kde Maďaři skončili čtrnáctí a udrželi se mezi elitou.
Maďarský brankář Adam Vay během utkání se Spojenými státy. | foto: Reuters

Dvaatřicetiletý Vay přišel do Chomutova loni v polovině října z Popradu. Za Piráty odchytal v této sezoně 20 zápasů s průměrem 2,97 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 89,44 procenta. V elitní kategorii mistrovství světa se představí potřetí. Startoval v ní loni a předtím v roce 2016. Dvakrát se zúčastnil také turnajů skupiny A divize I.

Maďarům se loni podařilo udržet mezi elitou poprvé po druhé světové válce. Předtím v ní hráli pravidelně od roku 1930 do roku 1939.

Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Debutovat na MS budou brankář Levente Hegedüs, obránce Márkó Csollák a útočníci Márton Nemes a Csanád Ravasz. Poprvé v elitní kategorii se představí útočník Tamás Sárpátki. Sedmnáctiletý Domán Szongoth z juniorského týmu KooKoo Kouvvola se chystá už na druhé mistrovství světa.

Maďaři vstoupí do šampionátu v sobotu duelem proti Finsku a ve skupině A v Curychu se ještě utkají s Rakouskem, Velkou Británií, Německem, Švýcarskem, Spojenými státy americkými a Lotyšskem.

Nominace hokejistů Maďarska

MS v Curychu a Fribourgu (15. - 31. května)

Brankáři: Bence Bálizs (Ferencvárosi TC/ICEHL), Levente Hegedüs (Fehérvár/ICEHL), Ádám Vay (Chomutov/ČR).

Obránci: Zétény Hadobás, Milán Horváth (oba Ferencvárosi TC/ICEHL), Roland Kiss, Bence Stipsicz (oba Fehérvár/ICEHL), Márkó Csollák (DVTK Miškovec/Erste Liga), Gábor Tornyai (Újpesti TE/Erste Liga), Zsombor Garát (Nottingham/EIHL), Tamás Ortenszky (Winterthur/Švýc.).

Útočníci: István Bartalis, Csanád Erdély, János Hári, István Terbócs (všichni Fehérvár/ICEHL), Csanád Ravasz, Tamás Sárpátki, Péter Vincze (všichni Gyergyói HK/Erste Liga), Vilmos Galló, Domán Szongoth (oba KooKoo Kouvola/Fin.), Bence Horváth (Jukurit Mikkeli/Fin.), Márton Nemes (Bentley University/NCAA), Kristóf Papp (Norfolk/ECHL), Balázs Sebök (Ässät Pori/Fin.), István Sofron (Ferencvárosi TC/ICEHL).

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

