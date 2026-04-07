Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

Třicetiletí mistři světa z předloňského šampionátu v Praze Kubalík s Tomáškem budou mít možnost představit se i na druhém vrcholu sezony poté, co byli členy olympijského výběru v Miláně. Ze současného týmu se pod pěti kruhy představili v Itálii také obránce Jiří Ticháček (Kärpät Oulu) a útočník Jakub Flek, kapitán brněnské Komety. Třiadvacetiletý Měchura je nováčkem.
„Tým budeme po každém týdnu měnit. Vždy oznámíme hráčům, kteří nebudou pokračovat, že kemp opouštějí, a zároveň představíme ty, kteří nás doplní od pondělí dalšího týdne. Příprava trvá šest týdnů, je dlouhá, čeká nás deset zápasů a my chceme síly trochu rozložit,“ avizoval trenér Rulík už na začátku prvního kempu.
Kubalík nasbíral v základní části švýcarské ligy za 49 zápasů 39 bodů díky 22 gólům a 17 asistencím. Byl nejproduktivnějším hráčem mužstva i nejlepším střelcem. V lize byl mezi kanonýry třetí. V play off přidal za čtyři starty jednu branku. Ve vyřazovací části vypadl Zug ve čtvrtfinále s Davosem. V Zugu s ním působil Daniel Voženílek, který už absolvoval úvodní týden přípravy národního týmu.
Tomášek načal sezonu za mořem a v dresu Edmontonu odehrál v NHL 22 zápasů s bilancí tří gólů a dvou přihrávek. Před koncem roku se vrátil do Färjestadu, odkud do zámoří odešel. V základní části švédské ligy stihl 19 utkání a měl průměr bodu na zápas, když osmkrát skóroval a na 11 branek nahrál. V sedmi duelech play off se zapsal mezi střelce pětkrát, jeho tým vedl ve čtvrtfinálové sérii nad Rögle už 3:0, přesto prohrál 3:4 a vypadl.
Měchura přispěl ke druhému místu Plzně po základní části extraligy 31 body (19+12), když nechyběl ani v jediném z 52 utkání. V sedmi zápasech play off dal dva góly a na jeden nahrál. Indiáni vedli ve čtvrtfinále nad Spartou 3:1, ale pak třikrát prohráli a extraligová sezona pro ně skončila.
Pouze jeden týden ve výběru trenéra Rulíka figurovali Ondřej Rohlík, Filip Přikryl a Petr Fridrich. Mužstvo se ve Varech znovu sejde v pondělí, kde už ho budou čekat také zápasové prověrky s Německem. První duel se odehraje ve čtvrtek 16. dubna (17:30), druhý hned den poté (17:00).
Další sraz je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy, vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odvetný souboj pak o den později v Jihlavě (17:00).
Před světovým šampionátem čekají reprezentaci ještě dva turnaje Euro Hockey Tour, v nichž se hokejisté utkají s tradičními soupeři Finskem, Švédskem a Švýcarskem. České hokejové hry (nově Fortuna Hockey Games) uspořádají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, Švédské hokejové hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.
Češi do šampionátu vstoupí v pátek 15. května utkáním s Dány, základní skupinu odehrají ve Fribourgu.
|Post
|Hráč
|Klub
|Zápasy
|Góly
|Brankář
|Adam Brízgala
|Kladno
|0
|–
|Brankář
|Jan Kavan
|Brno
|0
|–
|Brankář
|Petr Kváča
|Liberec
|8
|–
|Obránce
|Filip Král
|Brno
|11
|0
|Obránce
|Jan Ščotka
|Brno
|57
|1
|Obránce
|Libor Zábranský
|Brno
|37
|1
|Obránce
|Tomáš Cibulka
|České Budějovice
|9
|0
|Obránce
|Tomáš Galvas
|Liberec
|0
|0
|Obránce
|Martin Jandus
|Kladno
|15
|0
|Obránce
|Filip Pyrochta
|Mladá Boleslav
|62
|2
|Obránce
|Jiří Ticháček
|Kärpät Oulu (FIN)
|34
|0
|Útočník
|Matyáš Filip
|Plzeň
|5
|0
|Útočník
|Adam Měchura
|Plzeň
|0
|0
|Útočník
|Kevin Klíma
|Hradec Králové
|4
|0
|Útočník
|Radovan Pavlík
|Hradec Králové
|8
|1
|Útočník
|Jakub Konečný
|Kladno
|0
|0
|Útočník
|Marcel Marcel
|Kladno
|0
|0
|Útočník
|Jakub Flek
|Brno
|111
|28
|Útočník
|Dominik Kubalík
|Zug (SUI)
|104
|42
|Útočník
|David Tomášek
|Färjestad (SWE)
|77
|22
|Útočník
|Jaromír Pytlík
|Liberec
|5
|1
|Útočník
|Matyáš Kantner
|Kärpät Oulu (FIN)
|11
|0
|Útočník
|Daniel Voženílek
|Zug (SUI)
|48
|9