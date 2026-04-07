Hokejovou reprezentaci na kempu před MS posílí Kubalík a Tomášek

  19:54aktualizováno  10. dubna 15:39
Hokejová reprezentace pokračuje v Karlových Varech v přípravě před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč Radim Rulík měl na startu úvodního tréninkového kempu k dispozici všech 23 nominovaných hráčů, po týdnu ofenzivu občerství trojicí Dominik Kubalík, David Tomášek a Adam Měchura. Druhý vrchol sezony po únorovém olympijském turnaji v Miláně se odehraje od 15. do 31. května.

Třicetiletí mistři světa z předloňského šampionátu v Praze Kubalík s Tomáškem budou mít možnost představit se i na druhém vrcholu sezony poté, co byli členy olympijského výběru v Miláně. Ze současného týmu se pod pěti kruhy představili v Itálii také obránce Jiří Ticháček (Kärpät Oulu) a útočník Jakub Flek, kapitán brněnské Komety. Třiadvacetiletý Měchura je nováčkem.

„Tým budeme po každém týdnu měnit. Vždy oznámíme hráčům, kteří nebudou pokračovat, že kemp opouštějí, a zároveň představíme ty, kteří nás doplní od pondělí dalšího týdne. Příprava trvá šest týdnů, je dlouhá, čeká nás deset zápasů a my chceme síly trochu rozložit,“ avizoval trenér Rulík už na začátku prvního kempu.

Kubalík nasbíral v základní části švýcarské ligy za 49 zápasů 39 bodů díky 22 gólům a 17 asistencím. Byl nejproduktivnějším hráčem mužstva i nejlepším střelcem. V lize byl mezi kanonýry třetí. V play off přidal za čtyři starty jednu branku. Ve vyřazovací části vypadl Zug ve čtvrtfinále s Davosem. V Zugu s ním působil Daniel Voženílek, který už absolvoval úvodní týden přípravy národního týmu.

Tomášek načal sezonu za mořem a v dresu Edmontonu odehrál v NHL 22 zápasů s bilancí tří gólů a dvou přihrávek. Před koncem roku se vrátil do Färjestadu, odkud do zámoří odešel. V základní části švédské ligy stihl 19 utkání a měl průměr bodu na zápas, když osmkrát skóroval a na 11 branek nahrál. V sedmi duelech play off se zapsal mezi střelce pětkrát, jeho tým vedl ve čtvrtfinálové sérii nad Rögle už 3:0, přesto prohrál 3:4 a vypadl.

Měchura přispěl ke druhému místu Plzně po základní části extraligy 31 body (19+12), když nechyběl ani v jediném z 52 utkání. V sedmi zápasech play off dal dva góly a na jeden nahrál. Indiáni vedli ve čtvrtfinále nad Spartou 3:1, ale pak třikrát prohráli a extraligová sezona pro ně skončila.

Pouze jeden týden ve výběru trenéra Rulíka figurovali Ondřej Rohlík, Filip Přikryl a Petr Fridrich. Mužstvo se ve Varech znovu sejde v pondělí, kde už ho budou čekat také zápasové prověrky s Německem. První duel se odehraje ve čtvrtek 16. dubna (17:30), druhý hned den poté (17:00).

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku. Dominik Kubalík vstřelil gól. (25. května 2024)

Další sraz je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy, vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odvetný souboj pak o den později v Jihlavě (17:00).

Před světovým šampionátem čekají reprezentaci ještě dva turnaje Euro Hockey Tour, v nichž se hokejisté utkají s tradičními soupeři Finskem, Švédskem a Švýcarskem. České hokejové hry (nově Fortuna Hockey Games) uspořádají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, Švédské hokejové hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.

Češi do šampionátu vstoupí v pátek 15. května utkáním s Dány, základní skupinu odehrají ve Fribourgu.

Nominace českých hokejistů na druhý týden tréninkového kempu v Karlových Varech
PostHráčKlubZápasyGóly
BrankářAdam BrízgalaKladno0
BrankářJan KavanBrno0
BrankářPetr KváčaLiberec8
ObránceFilip KrálBrno110
ObránceJan ŠčotkaBrno571
ObránceLibor ZábranskýBrno371
ObránceTomáš CibulkaČeské Budějovice90
ObránceTomáš GalvasLiberec00
ObránceMartin JandusKladno150
ObránceFilip PyrochtaMladá Boleslav622
ObránceJiří TicháčekKärpät Oulu (FIN)340
ÚtočníkMatyáš FilipPlzeň50
ÚtočníkAdam MěchuraPlzeň00
ÚtočníkKevin KlímaHradec Králové40
ÚtočníkRadovan PavlíkHradec Králové81
ÚtočníkJakub KonečnýKladno00
ÚtočníkMarcel MarcelKladno00
ÚtočníkJakub FlekBrno11128
ÚtočníkDominik Kubalík Zug (SUI)10442
ÚtočníkDavid TomášekFärjestad (SWE)7722
ÚtočníkJaromír PytlíkLiberec51
ÚtočníkMatyáš KantnerKärpät Oulu (FIN)110
ÚtočníkDaniel VoženílekZug (SUI)489
