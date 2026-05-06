Problémy hokejistů, kvůli díře v ledu rušili trénink. Neakceptovatelné, čílil se Hnilička

Autor: ,
  13:51
Nepříjemné komplikace řešili čeští hokejisté. Kvůli díře v ledu museli v Ängelholmu před startem Švédských her zrušit středeční trénink. „Organizátoři nám neumožnili plný trénink, což je naprosto neakceptovatelné,“ kritizoval manažer reprezentace Milan Hnilička.
Zklamaní čeští hokejisté po prohře na nájezdy se Švýcarskem | foto: Reuters

„Na druhou stranu je třeba říci, že Švédská hokejová federace to vnímá jako obrovskou ostudu. S tím, že se jim to nikdy nestalo, ani já si nepamatuju, že by se to dříve někde stalo. Omluvili se nám v maximálním rozsahu,“ dodal v rozhovoru s novináři Hnilička.

Hráči národního týmu si na jedné ze dvou ploch v Catena Areně stihli zatrénovat v úterý odpoledne, znovu se na led dostanou až při čtvrtečním ranním rozbruslení před večerním vstupem do turnaje proti domácímu Švédsku (19:00).

O nevyhovujících podmínkách před středeční jednotkou se dozvěděli až na místě.

„Přišli jsme na led a byly na něm čtyři gumové pneumatiky, které označovaly ‚sem nejezděte‘... To nás všechny překvapilo,“ popsal nemilé zjištění Hnilička.

Tým zpočátku trénoval v omezeném režimu, po dohodě s realizačním štábem se však dohodlo brzké ukončení.

Hnilička přiznal, že zrovna takové problémy by u severských pořadatelů nečekal a znovu zdůraznil, že pořadatelé situaci vnímají jako veliký problém.

„Může se stát, že se zpozdí autobus nebo se zpozdí čas oběda, večeře a podobně, ale tohle by se stávat nemělo,“ dodal muž, jenž má z posledních let s organizačními záležitostmi kolem reprezentace bohaté zkušenosti.

I proto ho překvapilo, že na stejném ledě měli krátce před českým A-týmem testy švédští junioři.

„Je tu celý den volno, mohli je udělat po tréninku reprezentace, zvlášť když je tu tak významný turnaj. Museli vědět, že když pustí na led hráče kvůli testům, tak led po nich nebude dobrý. Jsou dost zkušení, aby to věděli. Někomu to tady bohužel v rámci organizace uniklo,“ doplnil Hnilička.

„Myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí to netlačit, protože to bylo fakt o zdraví. Byla tam uprostřed ledu díra. Takže si zacvičíme, zítra rozbruslení a půjdeme do zápasu,“ přidal obránce Mikuláš Hovorka, jenž už zažil podobné problémy v zámořské AHL.

I jeho však nečekaná situace na reprezentační úrovni zaskočila. „Zkoušeli jsme si zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červené čáře. Tam neudělám ani cvičení. Bohužel,“ uzavřel.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Problémy hokejistů, kvůli díře v ledu rušili trénink. Neakceptovatelné, čílil se Hnilička

