Fantom Furch, létající Vrána i divoké výsledky. Jak se Čechům daří vstupy do MS

2015 Česko – Švédsko 5:6N. Domácí přestřelka s trpkým koncem
V samostatné historii se Češi na úvodní zápasy mohli spolehnout, od rozpadu federace v nich neprohráli. Tedy až do domácí šampionát před 11 lety. I přesto předvedli jeden z památných soubojů, který fanoušky musel bavit. Vždyť viděli hned 10 gólů ze hry.
Češi v zápase tahali za kratší konec, ztráceli už od úvodní části. Tým kolem Jaromíra Jágra či Jakuba Voráčka ale předvedl vydařenou závěrečnou část, Martin Zaťovič v závěru skvělé pasáže poslal duel do prodloužení tři minuty před koncem.
Ani to napínavou bitvu nerozhodlo, prostor tak dostala dovednostní disciplína. Z Čechů se prosadil zmíněný Voráček, naopak Jakub Klepiš s Vladimírem Sobotkou minuli. A Češi tak ve skvělé atmosféře brali pouze bod.