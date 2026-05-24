Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  13:58
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Po vítězství 3:2 nad Slovenskem ještě nic potvrzeného neměli. Jakmile však Norové stejným výsledkem senzačně skolili Švédy, mohli si čeští hokejisté odškrtnout první, spíše povinný cíl. Na letošním mistrovství světa si zahrají čtvrtfinále. „Je fajn, že máme jistotu,“ uznal po nedělním tréninku útočník Lukáš Sedlák.
Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým svěřencům. | foto: ČTK

Michal Kempný střílí na tréninku české reprezentace na mistrovství světa.
AKCE. Čeští hokejisté na tréninku během MS simulují jednu z herních situací,...
PARŤÁCI. Hokejoví útočníci a pardubičtí kluboví spoluhráči Roman Červenka s...
Kouč brankářů Ondřej Pavelec dopřává chvilku oddechu svěřencům Dominiku...
6 fotografií

Výsledek severského souboje centra elitní formace překvapil. „Ale z výsledků je vidět, že Norové hrají fakt dobře,“ řekl k příštímu soupeři národního mužstva.

Zápas měli hokejisté puštěný v televizi, ale větší pozornost mu v sobotu večer nevěnovali. „Sledovali jsme to tak po očku, hráli jsme u toho prší. Já se věnoval svým kartám,“ usmíval se Sedlák.

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Také on několik partiček uzmul pro sebe, nejvíc se ale dařilo jeho parťákovi z lajny a českému kapitánovi: „Roman (Červenka) byl nejvíc v plusu. Jemu jde prostě všechno.“

Krátkého půlhodinového tréninku se zúčastnilo všech pětadvacet hokejistů.

Opět pilovali hru před brankovištěm i přechody středního pásma. Tedy naprosté základy, na které trenéři kladou v posledních dnech největší důraz.

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

„Třeba proti Slovensku jsme měli spoustu chyb ve středním pásmu,“ poznamenal asistent trenéra Jiří Kalous. „Hodně se na to zaměřujeme, ale pořád to není dotažené. A jak turnaj postupuje, čas ubíhá.“

Radim Rulík párkrát foukl do píšťalky, občas i důrazněji upozornil na chyby. Cvičení se nezdráhal přerušit, když zpozoroval nějaké nedostatky.

„O mantinel, k**va!“ zahlásil v moment, kdy Daniel Voženílek poslal puk přes červenou čáru bez odrazu o hrazení.

AKCE. Čeští hokejisté na tréninku během MS simulují jednu z herních situací, Romana Červenku s Lukášem Sedlákem (vlevo) brání v červeném dresu Jan Ščotka, chytá Petr Kváča.

„I tohle musíme zlepšit. Kolikrát si komplikujeme rozehrávku, hrajeme puky přes hokejky soupeřů, nevyužíváme mantinel jako takového šestého spoluhráče,“ doplnil Kalous.

Jakmile trénink skončil, Rulík svolal všechny do středového kruhu a vzal si slovo. Poděkoval za bojovnost, obětavost, ale zároveň dodal: „Máme rezervy. A všichni to víme.“

Hráčům možná bodlo, že na ledě nestrávili tolik času. Nejen venku totiž panuje pořádné horko, od rána svítí slunce, teploty se už několik dní zasekávají jen lehce pod třicítkou.

Už i v malé, z počátku turnaje promrzlé hale, neklepete zuby, ani když stojíte jen na ochozu a celý trénink vestoje pozorujete.

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Vedro se odráží i na kvalitě ledu, což hráči zmiňovali také po sobotním derby. „Je těžký, puk se na něm zadrhává,“ prohlásil kapitán Červenka.

Nejen z něj po zápase lil pot, jenže s tím hráči nic neudělají. Musí dbát na pitný režim, vody střídají s iontovými nápoji, během zápasu mají k dispozici chladící pytlíky s ledem.

„I když odpočíváte na střídačce, tělo je pořád v zápřahu, musíte se s tím nějak vyrovnat. Já si sundavám rukavice, větráky máme i v šatně, ale nic víc nejde,“ popisoval po nedělním tréninku Sedlák.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

I proti Norsku čeká národní mužstvo v pondělí od 16.20 složitá šichta. Jistotu postupu už Čechům nikdo nesebere, pořád se ale hraje o co nejlepší umístění v tabulce a nasazení pro čtvrtfinále.

„Postupovou matematiku nesleduji, na to nejsem. Spíš jen kouknu na výsledky z druhé skupiny, překvapení je tam víc než u nás. Uvidíme, nějak to vyjde. Až budeme vědět, kdo proti nám půjde, tak se na něj nachystáme,“ uzavřel Sedlák.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Díky, ale máme rezervy. Hráči se o postupu dozvěděli u karet, na MS bojují i s vedrem

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po vítězství 3:2 nad Slovenskem ještě nic potvrzeného neměli. Jakmile však Norové stejným výsledkem senzačně skolili Švédy, mohli si čeští hokejisté odškrtnout první, spíše povinný cíl. Na letošním...

24. května 2026  13:58

Nejlepší Kořenář, nejslabší Ticháček. Jaké známky dostali hokejisté za Slovensko?

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Vyhrocené derby zvládli a do tabulky si připsali důležité tři body. Jednoznačný zápas to ovšem nebyl, i proto si čeští hokejisté po výhře 3:2 nad Slovenskem od čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrnou...

24. května 2026  12:01

Výkřiky do tmy, zápasy o zdraví. Pamětník vzpomíná na slavný hokejový rok

Premium
BITVA O ZLATO. Takhle brankář Jiří Holeček a obránce Milan Kajkl bojovali proti...

Je vám patnáct, chodíte na gymnázium, jste posedlí fotbalem a hokejem – a přijde rok, na který nezapomenete. Fotbalisti mistry Evropy, hokejisti mistry světa. K tomu další hokejové události,...

24. května 2026

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

24. května 2026  11:46

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Po prohrách s Kanadou a Českem podlehli švédští hokejisté v sobotu nečekaně i Norsku. Trápení favorita na světovém šampionátu ve Fribourgu podtrhly dva inkasované góly při vlastních přesilovkách.

24. května 2026  11:07

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  9:25

Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš.

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči...

24. května 2026  8:51

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jedna z hlavních otázek před mistrovstvím světa zněla: Jak moc bude českým hokejistům chybět brankář z NHL? Posuňme se o pár dní vpřed, teď si na ni vzpomene jen málokdo. Josef Kořenář se stává...

24. května 2026  8:30

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

24. května 2026  7:53

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Švédové nemají postup ve svých rukou, překvapivě podlehli Norsku

Norský útočník Noah Steen slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Švédsku.

Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2, zejména díky dvěma gólům v oslabení. Obhájci bronzu se na závěr...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  23:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.