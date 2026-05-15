Dostála chceme, ale počkáme, hlásil Šlégr. A co kapitán? Dá se trefit, smál se Kalous

Dostálovi i celému Anaheimu skončila sezona ve druhém kole bojů o Stanley Cup. Šestý zápas s Vegas prohráli Ducks na domácím ledě 1:5.
Česká jednička z olympijského turnaje a klíčová opora ze zlatého šampionátu v Praze před dvěma lety je tedy volná.
„Budeme čekat na výsledky výstupní prohlídky, podle toho se zařídíme. Je to čerstvé, většinou to celé trvá tak den dva, o víkendu snad budeme vědět víc. Čas nás netlačí, počkáme,“ řekl novinářům Šlégr.
Zároveň přiznal, že o Dostálově zdravotním stavu zatím nemá žádné podrobnější zprávy: „Víte, jak to je v play off... Kolikrát hokejista hraje se zraněním, což zjistíte až poté, co vypadne.“
Česká sestava na pátečním tréninku
Kořenář, Pavlát, Kváča
Kempný, Hronek
Blümel, Sedlák, Červenka
V úvahu takřka jistě nepřipadá zadák Radko Gudas. Další český hokejista působící v Anaheimu stihl ve vyřazovací fázi zámořské soutěže jediné utkání, zbývajících jedenáct kvůli zranění vynechal: „O tom jsme se úplně nebavili, u Gudyho to bude složitější.“
Reprezentace rovněž sleduje vývoj série mezi Montrealem a Buffalem. Kanadský celek, za který chytá Jakub Dobeš, se ale dostal do vedení 3:2 na zápasy a v neděli ráno (2.00 SEČ) může před vlastními fanoušky stvrdit postup do finále Východní konference.
V tu dobu už bude mít národní tým za sebou úvodní dvě utkání skupinové fáze. Proti Dánům se postaví mezi tři tyče buď Josef Kořenář, nebo Dominik Pavlát.
„Uvidíme, jak se to vyvine,“ pronesl neurčitě asistent trenéra Jiří Kalous. A stejně tajemný zůstal i ohledně pozice kapitána: „Jasno máme. Teď jedeme na hotel, máme poradu, tam se to dozví hráči.“
Asi není pochyb o tom, že „céčko“, jako již tolikrát v minulosti, přistane na dresu Romana Červenky. „Na tip máte plné právo, já věřím, že se trefíte,“ rozesmál se Kalous.
Páteční trénink zabral jen třicet minut. Naposledy si vyzkoušet led, zahřát nohy. A pak už odpočinek a finální příprava na Dány, dobře známého soupeře, který Čechy potrápil i v olympijském osmifinále (3:2).
„Úvodní zápas může navodit atmosféru, chceme ho zvládnout a dobře do turnaje vstoupit,“ hlásil Kalous.
Češi se mimo jiné opět věnovali nácviku přesilovek. Při variantě 5 na 4 figuruje v elitní formaci Matyáš Melovský, kdyby reprezentace dostala výhodu početní převahy 5 na 3, nahradí mladíka Dominik Kubalík.
„Má výbornou střelu, je to jeho ohromná přednost,“ vysvětloval Rulíkův asistent. „Kluci mají nějaké noty, ale snažíme se jim dát i volnost. Dobře vědí, jak reagovat, je i na nich, aby jim to vyhovovalo.“
Sestava se nemění, ofenzivní formace i obranné páry zůstávají od úterka stejné. Pozici třináctého útočníka v úvodním duelu zastane Michal Kovařčík, sedmým bekem bude Tomáš Galvas.