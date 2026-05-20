Mistrovství světa v hokeji 2026

Jen chránil spoluhráče. Ščotka dostal od IIHF varování, třicetiny oslaví na ledě

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
Aktualizujeme   10:26aktualizováno  10:44
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Hrozilo, že inkasuje dodatečný trest a národnímu týmu nebude k dispozici. Nakonec může Jan Ščotka na mistrovství světa v utkání proti Itálii (16.20) nastoupit. Disciplinární panel IIHF (Mezinárodní hokejová federace) udělil českému obránci pouze varování. „Šlo spíše o neopatrnost než o úmysl,“ stojí v prohlášení.
Roman Červenka (vlevo) a Jan Ščotka na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Roman Červenka (vlevo) a Jan Ščotka na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...
Čeští hokejisté Jan Ščotka (vlevo) a Lukáš Sedlák v rozverné náladě během...
Marek Alscher zkoumá svou hokejku na tréninku národního týmu na MS ve Fribourgu.
Český kapitán Roman Červenka s trenérským asistentem Tomášem Plekancem během...
Ščotka dnes slaví významné životní jubileum. Třicáté narozeniny, které si užije přímo na ledě. Do sestavy se vrací Michal Kempný, trenér Radim Rulík proti Italům vyšle kompletní osmičku obránců.

O účast ve čtvrtém utkání skupinové fáze se bek z brněnské Komety málem sám připravil.

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Duel se Švédskem (4:3) pro něj skončil už v úvodním dějství, za nedovolený zákrok na Alberta Johanssona, kterým se automaticky zabývala IIHF, vyfasoval od rozhodčích trest na pět minut plus do konce zápasu.

„Vzali jsme na vědomí, že nechtěl soupeře zranit, ale chránil spoluhráče během vypjatého okamžiku,“ upozornil Disciplinární panel na předcházející situaci, kdy dva protivníci po třetím českém gólu krosčekovali Daniela Voženílka.

Detaily neladí, soupeři trestají. Oslabení prioritou, Čechům nepomáhá ani větší led

Ščotka v úterý absolvoval slyšení u IIHF, odpovědnost za nešikovný zákrok vzal na sebe. „Hokejka mu sjela do Švédova obličeje, to nemůžeme popírat. Ale už je to za námi,“ hlásil asistent trenéra Jiří Kalous.

Právě on vedl dobrovolné středeční rozbruslení, Radim Rulík na ledě BCF Areny ve Fribourgu chyběl. Stejně jako většina hráčů, kteří zůstali na hotelu.

Dorazili pouze brankáři Dominik Pavlát a Petr Kváča, společně s nimi útočníci Jan Mandát, Michal Kovařčík, Jakub Flek a Daniel Voženílek.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

