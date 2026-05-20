Jen chránil spoluhráče. Ščotka dostal od IIHF varování, třicetiny oslaví na ledě

Připravujeme podrobnosti ...
Ščotka dnes slaví významné životní jubileum. Třicáté narozeniny, které si užije přímo na ledě. Do sestavy se vrací Michal Kempný, trenér Radim Rulík proti Italům vyšle kompletní osmičku obránců.
O účast ve čtvrtém utkání skupinové fáze se bek z brněnské Komety málem sám připravil.
|
Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane
Duel se Švédskem (4:3) pro něj skončil už v úvodním dějství, za nedovolený zákrok na Alberta Johanssona, kterým se automaticky zabývala IIHF, vyfasoval od rozhodčích trest na pět minut plus do konce zápasu.
„Vzali jsme na vědomí, že nechtěl soupeře zranit, ale chránil spoluhráče během vypjatého okamžiku,“ upozornil Disciplinární panel na předcházející situaci, kdy dva protivníci po třetím českém gólu krosčekovali Daniela Voženílka.
|
Detaily neladí, soupeři trestají. Oslabení prioritou, Čechům nepomáhá ani větší led
Ščotka v úterý absolvoval slyšení u IIHF, odpovědnost za nešikovný zákrok vzal na sebe. „Hokejka mu sjela do Švédova obličeje, to nemůžeme popírat. Ale už je to za námi,“ hlásil asistent trenéra Jiří Kalous.
Právě on vedl dobrovolné středeční rozbruslení, Radim Rulík na ledě BCF Areny ve Fribourgu chyběl. Stejně jako většina hráčů, kteří zůstali na hotelu.
Dorazili pouze brankáři Dominik Pavlát a Petr Kváča, společně s nimi útočníci Jan Mandát, Michal Kovařčík, Jakub Flek a Daniel Voženílek.