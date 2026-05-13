Mistrovství světa v hokeji 2026

Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  13:51
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Ráno naskočili do autobusu a vydali se na zhruba třicetiminutovou cestu. Hotel v Bernu opouštěli čeští hokejisté v civilu, výstroj navlékli až po příjezdu do Fribourgu. „Ale nám to nevadí, podobně jsme to měli ve Švédsku,“ připomněl brankář Dominik Pavlát podmínky při generálce na světový šampionát, kterou národní tým absolvoval v Ängelholmu.
Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském Fribourgu. | foto: ČTK

Hokejový útočník Jakub Flek na tréninku české reprezentace ve Fribourgu
Hokejový obránce Jiří Ticháček na tréninku české reprezentace ve Fribourgu
Hokejový obránce Tomáš Cibulka na tréninku české reprezentace ve Fribourgu
Český brankář Petr Kváča na tréninku hokejové reprezentace ve švýcarském...
29 fotografií

Národní tým si v dějišti šampionátu podruhé zatrénoval. V malé hale, stejně jako v úterý večer. Led v BCF Areně si hráči vyzkouší až ve čtvrtek, den před úvodním duelem s Dány (pátek ve 20.20).

„Ještě jsem ji ani neviděl,“ komentoval Pavlát, jenž má ale s takovými podmínkami četné zkušenosti. „Měli jsme to tak i v klubu v Tampere, chodili jsme na tréninkovou halu každý den, navíc do ní ještě jezdili výtahem. Pro mě tedy žádný nezvyk,“ pravil, když slezl z ledu.

Česká sestava na středečním tréninku

Kořenář, Pavlát, Kváča

Kempný, Hronek
Hájek, Cibulka
Alscher, Ticháček
Ščotka, Galvas

Blümel, Sedlák, Červenka
Flek, Tomášek, Voženílek
Kubalík, Melovský, Kaut
Beránek, Černoch, Chmelař
Kovařčík, Mandát

Přesilovkové formace:

PP1:
Hronek
Červenka, Melovský, Tomášek
Sedlák

PP2:
Cibulka
Kubalík - Blümel - Kaut Voženílek

Na něm tentokrát došlo i na nácvik speciálních týmů.

Roman Červenka s Lukášem Sedlákem si dirigovali Matyáše Melovského, kterému trenéři evidentně plánují dát prostor v elitní přesilovkové formaci.

Nejlepší hráč uplynulé extraligové sezony mladému parťákovi radil, kam se má postavit, do jakého prostoru by mu při zápasech mohly chodit puky. Pak se s pár tipy přidal i Sedlák. „Jasný, chápu,“ kývl hlavou Melovský.

Pohyboval se hlavně v mezikruží, hledal si prostor mezi bránící čtveřicí. Nabízel se i Filipu Hronkovi na narážečky, poté uvolňoval místo na křížnou přihrávku mezi Červenkou a Davidem Tomáškem.

Když se trénink pomalu chýlil ke konci, Tomáš Plekanec, během hráčské kariéry specialista na bránění největších hvězd soupeřů, ukazoval Ondřeji Beránkovi, jak při oslabení co nejlépe hokejkou zmenšit úhel pro přihrávku na modrou čáru.

Zbytek týmu se rozdělil na čtveřice a v útočných pásmech proti sobě soupeřil. Už uvolněně, bez dohledu trenérů se hráči pokoušeli překonat v brankovišti klouzajícího se Petra Kváču, na druhé straně Dominika Pavláta.

Konec tréninku se nesl ve velmi dobré náladě plné úsměvů a vtipných hlášek. Až následující dny ale ukážou, jestli pozitivní atmosféra vydrží. Záležet bude především na výsledcích.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Plzeň posílila „v rámci možností“. Jandač: Individuální příprava se dává do smlouvy

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Minulé pondělí odstartovali hokejisté plzeňské Škody náročnou letní přípravu, do níž se zapojily i nové posily Adam Titlbach, Jakub Chromiak nebo Aleš Čech. V první fázi se zaměří především na...

13. května 2026  12:47

Dva měsíce bez gólu. Ale už jsou pryč! Snad nic takového znovu nezažiju, ulevil si Hertl

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Jak to tradičně dělává? Položí se do kolen, pravou rukou pohladí led a vší silou v euforii skočí proti plexisklu. Tentokrát snad ještě nápadněji, s natolik rozzářenýma očima, které řekly vše. Český...

13. května 2026  12:45

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarský obránce Dominik Egli (uprostřed) oslavuje gól se spoluhráči.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

13. května 2026

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

13. května 2026  9:48

Hertl byl u dvou gólů v síti Dostála, Buffalo srovnalo sérii s Montrealem

Tomáš Hertl se raduje z branky, za ním leží Lukáš Dostál.

Po ukončení 29 zápasů dlouhé série bez gólu se hokejový útočník Tomáš Hertl střelecky prosadil proti krajanovi Lukáši Dostálovi ve druhém startu za sebou. Navrch přidal i asistenci a stal se klíčovou...

13. května 2026  7:17,  aktualizováno  8:07

Posily z NHL na MS: za Kanadu i Crosby, Američané berou mladíky a Tkachuka

Kanadský kapitán Sidney Crosby v utkání proti Dánsku.

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandra...

12. května 2026  22:26

Hokejisté poprvé trénovali. Duo z Pardubic zná parťáka, Vladař nedorazí kvůli zranění

Národní tým během tréninku ve Fribourgu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku V okolí zatím narazíte jen na cyklisty, běžce a pár pejskařů. Žádní fanoušci, žádné dresy, žádné šály v národních barvách. BCF Arena ve Fribourgu se na začátek světového šampionátu teprve chystá, ale...

12. května 2026  19:31,  aktualizováno  19:42

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa.

Asi nikdo během zamračeného úterního dne nerozdal na pražském letišti tolik úsměvů jako Jaroslav Chmelař. „To je úplně neskutečný, že tady můžu stát,“ rozjařil se vytáhlý útočník. Vždyť se právě s...

12. května 2026  18:26

Lotyšsko odhalilo nominaci na MS. Šest hráčů z extraligy i útočník z NHL

Lotyšští hokejisté se radují z gólu do sítě favoritů ze Švédska.

Trenér lotyšských hokejistů Harijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je navíc i útočník Sandis Vilmanis, který si v této...

12. května 2026  17:38

