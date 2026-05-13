Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

Národní tým si v dějišti šampionátu podruhé zatrénoval. V malé hale, stejně jako v úterý večer. Led v BCF Areně si hráči vyzkouší až ve čtvrtek, den před úvodním duelem s Dány (pátek ve 20.20).
„Ještě jsem ji ani neviděl,“ komentoval Pavlát, jenž má ale s takovými podmínkami četné zkušenosti. „Měli jsme to tak i v klubu v Tampere, chodili jsme na tréninkovou halu každý den, navíc do ní ještě jezdili výtahem. Pro mě tedy žádný nezvyk,“ pravil, když slezl z ledu.
Česká sestava na středečním tréninku
Kořenář, Pavlát, Kváča
Kempný, Hronek
Blümel, Sedlák, Červenka
Na něm tentokrát došlo i na nácvik speciálních týmů.
Roman Červenka s Lukášem Sedlákem si dirigovali Matyáše Melovského, kterému trenéři evidentně plánují dát prostor v elitní přesilovkové formaci.
Nejlepší hráč uplynulé extraligové sezony mladému parťákovi radil, kam se má postavit, do jakého prostoru by mu při zápasech mohly chodit puky. Pak se s pár tipy přidal i Sedlák. „Jasný, chápu,“ kývl hlavou Melovský.
Pohyboval se hlavně v mezikruží, hledal si prostor mezi bránící čtveřicí. Nabízel se i Filipu Hronkovi na narážečky, poté uvolňoval místo na křížnou přihrávku mezi Červenkou a Davidem Tomáškem.
Když se trénink pomalu chýlil ke konci, Tomáš Plekanec, během hráčské kariéry specialista na bránění největších hvězd soupeřů, ukazoval Ondřeji Beránkovi, jak při oslabení co nejlépe hokejkou zmenšit úhel pro přihrávku na modrou čáru.
Zbytek týmu se rozdělil na čtveřice a v útočných pásmech proti sobě soupeřil. Už uvolněně, bez dohledu trenérů se hráči pokoušeli překonat v brankovišti klouzajícího se Petra Kváču, na druhé straně Dominika Pavláta.
Konec tréninku se nesl ve velmi dobré náladě plné úsměvů a vtipných hlášek. Až následující dny ale ukážou, jestli pozitivní atmosféra vydrží. Záležet bude především na výsledcích.