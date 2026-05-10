Ostuda, zápas blbec, hodnotí Češi debakl v generálce. Hrála roli nervozita z nominace?

Autor: ,
  16:54
Naladit se na blížící se mistrovství světa co nejlépe? Zamotat na poslední chvíli trenérům hlavu s nominací na vrcholnou akci? Tak to se českým hokejistům vůbec nepovedlo. V generálce na šampionát utrpěli proti Švýcarům nejvyšší porážku v samostatné historii s tímto soupeřem. „Tahali jsme za kratší konec provazu všechny tři třetiny,“ mrzelo trenéra Radima Rulíka po výsledku 1:6.
Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách.

Radim Rulík v utkání se Švýcarskem na Švédských hrách. | foto: AP

Tomáš Cibulka a Švýcar Pius Suter se přetlačují před bránou Petra Kváči.
Rozhodčí se snaží uklidnit roztržku mezi Švýcarem Deanem Kukanem a Adamem...
Rozhodčí se snaží uklidnit roztržku mezi Švýcarem Deanem Kukanem a Adamem...
Jan Mandát slaví se spoluhráči trefu do švýcarské brány
„Měli jsme špatný pohyb, nevyrovnali jsme se soupeři v bruslení, neměli jsme energii, co měli Švýcaři, kteří k tomu přidali kvalitu na hokejkách, byli silní na kotouči, byli ve všem lepší,“ dodal český kouč po nedělním nevydařeném konci Švédských her.

Podobně jako o den dříve proti Finům Čechům nevyšla už úvodní část, po dvou rychlých gólech za 56 sekund ztráceli už po pěti a půl minutách 0:2.

„Někdy zápasy takhle jsou, že vám tam spadne spousta gólů za sebou, a pak je těžké se do toho dostat zpátky. Zápas blbec, těžko ho víc hodnotit,“ povídal sklesle útočník Jiří Černoch.

Česko - Švýcarsko 1:6. Přípravu na MS končí Rulíkův tým historickou porážkou

Šanci ve druhé třetině vykřesala přesilovková trefa Jana Mandáta, který střílel z pravého kruhu a premiérovou brankou v národním týmu snížil na 1:3.

Jenže na speciální týmy se mohl spolehnout i soupeř.

Především v závěrečném dějství národní tým na nedisciplinovanost doplatil, když Švýcaři využili dvě početní výhody, čímž Rulíkovým svěřencům definitivně odskočili.

„Řekli jsme si, že to hodnotit nebudeme a hodíme to za hlavu. Je ostuda prohrát 1:6 na mezinárodní scéně, za národní tým dvojnásob nepříjemné. Možná lepší, že se to stalo teď, a nestane se to na mistrovství světa,“ hodnotil Černoch.

Rozhodčí se snaží uklidnit roztržku mezi Švýcarem Deanem Kukanem a Adamem Klapkou.

Mezi pykajícími hráči vyčníval Adam Klapka, jenž nasbíral osm trestných minut z celkových dvanácti českých a zaujal také pokusem vyvolat bitku.

A kromě disciplíny se Češi trápili rovněž v ofenzivní činnosti. Příliš vyložených šancí si nevytvořili, z 22 pokusů na bránu se ujal pouze ten Mandátův.

To Švýcaři byli mnohem efektivnější, vždyť gólman Petr Kváča zakončil generálku s úspěšností zákroků necelých 77 %.

Jan Mandát slaví se spoluhráči trefu do švýcarské brány

Po jednoznačném výsledku navíc musí Rulík se svým realizačním týmem učinit důležité rozhodnutí. Po večerním návratu do Prahy proběhne nominace na světový šampionát, do kterého Česko vstoupí v pátek proti Dánsku.

„Nevím, jestli se do toho výkonu promítla určitá nervozita kolem nominace, ale stávat by se to nemělo. Selhali jsme, výkon nebyl dobrý od nikoho. Bohužel to nejde už vrátit a teď si to musíme vyžrat,“ uznal obránce Jiří Ticháček.

„Ta nervozita je teď v každém z nás, byl bych rád, kdyby to už bylo za námi,“ přidal Černoch s ohledem na čekání na výsledný verdikt trenérského štábu.

Ten ještě může nevydařená generálka na poslední chvíli zamotat.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík

Petr Sikora a Kristian Reichel (vpravo) slaví branku proti Švédům.

Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového...

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

Česko - Švýcarsko 1:6. Přípravu na MS končí Rulíkův tým historickou porážkou

Tomáš Cibulka brání puk před Švýcarem Denisem Malginem.

Čeští hokejisté podlehli na závěr Švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1:6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí, v případě bodového zisku...

10. května 2026  11:45,  aktualizováno  14:56

Kdyby Galvas odešel, nemáme náhradu. Čtvrtfinále je minimum, říká šéf Liberce

Prezident klubu Petr Syrovatko na tiskové konferenci Bílých Tygrů.

Před deseti lety dobyl Liberec mistrovský titul. Šéf klubu Petr Syrovátko věří, že zopakovat podobný úspěch v budoucnosti je i v konkurenci bohatších klubů možné, přestože v posledních pěti letech...

10. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

10. května 2026  8:56

Vladař a Flyers mají po sezoně. Colorado poprvé prohrálo, Nečas se neprosadil

Hráči Philadelphie v čele s brankářem Danem Vladařem děkují fanouškům po...

Philadelphia s gólmanem Danielem Vladařem vypadla ve 2. kole play off NHL. V sobotu podlehli Flyers 2:3 v prodloužení Carolině, která ovládla sérii 4:0 a do finále Východní konference prošla bez...

10. května 2026  7:03,  aktualizováno  8:14

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

9. května 2026  19:48

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Finský obránce Mikko Lehtonen s pukem před Adamem Klapkou

Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2:3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3:1. Připsali si třetí porážku z posledních čtyř...

9. května 2026  11:45,  aktualizováno  18:41

Švédští rozhodčí? Nepřekvapují mě, zlobil se Tomášek. Fin mi stoupnul na hokejku

David Tomášek se raduje ze vstřeleného gólu.

Hrál povedený zápas, blýskl se dvěma body. V klíčové situaci ale útočník David Tomášek sehrál negativní roli. Vítězný gól Finů v sobotním utkáním Švédských her (2:3) sledoval český hokejista z...

9. května 2026  17:53

Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím...

9. května 2026  13:44

Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Hokejisté Montrealu v pátek dobyli led Buffala jasně 5:1 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Gólman kanadského celku Jakub Dobeš se na tom podílel 28 zákroky. Smolný večer naopak prožil Lukáš...

9. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:59

Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O'Reillyho

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v...

8. května 2026  22:13

