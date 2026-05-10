Ostuda, zápas blbec, hodnotí Češi debakl v generálce. Hrála roli nervozita z nominace?

„Měli jsme špatný pohyb, nevyrovnali jsme se soupeři v bruslení, neměli jsme energii, co měli Švýcaři, kteří k tomu přidali kvalitu na hokejkách, byli silní na kotouči, byli ve všem lepší,“ dodal český kouč po nedělním nevydařeném konci Švédských her.
Podobně jako o den dříve proti Finům Čechům nevyšla už úvodní část, po dvou rychlých gólech za 56 sekund ztráceli už po pěti a půl minutách 0:2.
„Někdy zápasy takhle jsou, že vám tam spadne spousta gólů za sebou, a pak je těžké se do toho dostat zpátky. Zápas blbec, těžko ho víc hodnotit,“ povídal sklesle útočník Jiří Černoch.
|
Česko - Švýcarsko 1:6. Přípravu na MS končí Rulíkův tým historickou porážkou
Šanci ve druhé třetině vykřesala přesilovková trefa Jana Mandáta, který střílel z pravého kruhu a premiérovou brankou v národním týmu snížil na 1:3.
Jenže na speciální týmy se mohl spolehnout i soupeř.
Především v závěrečném dějství národní tým na nedisciplinovanost doplatil, když Švýcaři využili dvě početní výhody, čímž Rulíkovým svěřencům definitivně odskočili.
„Řekli jsme si, že to hodnotit nebudeme a hodíme to za hlavu. Je ostuda prohrát 1:6 na mezinárodní scéně, za národní tým dvojnásob nepříjemné. Možná lepší, že se to stalo teď, a nestane se to na mistrovství světa,“ hodnotil Černoch.
Mezi pykajícími hráči vyčníval Adam Klapka, jenž nasbíral osm trestných minut z celkových dvanácti českých a zaujal také pokusem vyvolat bitku.
A kromě disciplíny se Češi trápili rovněž v ofenzivní činnosti. Příliš vyložených šancí si nevytvořili, z 22 pokusů na bránu se ujal pouze ten Mandátův.
To Švýcaři byli mnohem efektivnější, vždyť gólman Petr Kváča zakončil generálku s úspěšností zákroků necelých 77 %.
Po jednoznačném výsledku navíc musí Rulík se svým realizačním týmem učinit důležité rozhodnutí. Po večerním návratu do Prahy proběhne nominace na světový šampionát, do kterého Česko vstoupí v pátek proti Dánsku.
„Nevím, jestli se do toho výkonu promítla určitá nervozita kolem nominace, ale stávat by se to nemělo. Selhali jsme, výkon nebyl dobrý od nikoho. Bohužel to nejde už vrátit a teď si to musíme vyžrat,“ uznal obránce Jiří Ticháček.
„Ta nervozita je teď v každém z nás, byl bych rád, kdyby to už bylo za námi,“ přidal Černoch s ohledem na čekání na výsledný verdikt trenérského štábu.
Ten ještě může nevydařená generálka na poslední chvíli zamotat.