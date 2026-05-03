Na závěr by proti českému výběru měl stát nejslabší z protivníků, otloukánek. Švýcaři před MS nejsou v dobré formě, zatím na turnaji třináctkrát inkasovali, když ve čtvrtek nejprve schytali debakl 1:8 od Švédů a posléze v sobotu podlehli 3:5 Finům. Celkově v Euro Hockey Tour zatím posbírali jedinou výhru a pět bodů.
„Ale nebylo by fér je označovat za nejslabší. Myslím, že každý tady do toho dává maximum a my se musíme připravit, že nám nenechají nic zadarmo,“ reaguje útočník Jaroslav Chmelař.
Mimo jiné jedna z posil ze zámoří, která tuto sezonu zaznamenávala první starty v NHL za slovutné New York Rangers a v sobotu se proti Švédsku také gólově prosadila.
Češi však i tak, zejména kvůli nepovedené pasáži ve třetí třetině, prohráli s Tre Kronor 2:4. Nyní se v Českých Budějovicích pokusí o napravení dojmu.
První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor
Oba týmy se naposledy utkaly na olympijských hrách v Miláně, kdy Švýcaři získali důležité vítězství 4:3 po prodloužení na závěr skupiny, a reprezentaci tak poslali do složitého čtvrtfinále s Kanadou.
Jak si národní tým povede tentokrát? Po čtvrtečním úspěchu proti Finsku (3:2) chce zapsat další tři body v turnaji, kterými si může ještě dál pojistit druhé místo v celkovém pořadí Euro Hockey Tour.
Sérii těchto měření následně příští prodloužený víkend zakončí Švédské hokejové hry v Ängelholmu. Pak už se jednotlivé reprezentace přemístí do Švýcarska k dalšímu velkému bodu olympijské sezony, na mistrovství světa.
Kořenář (Kváča) – Ticháček (A), Cibulka, Galvas, Ščotka, Pyrochta, Jandus, Král, Zábranský – Kunc, Černoch, Beránek (C) – Kubalík (A), Sikora, Kantner – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Filip, Pavlík.
Genoni (Pasche) – Le Coultre, Kukan (A), Berni, Egli, Chanton, Heldner, Geisser, Aebischer – Rochette, Thürkauf (C), Riat (A) – Hofmann, Jäger, Moy – Scherwey, Haas, Herzog – Meyer, Baechler, Rohrbach.
Rozhodčí: Folkstrand, Osterberg – Ondráček, Rampír