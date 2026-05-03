ONLINE: Česko - Švýcarsko. Hokejisté zakončují domácí turnaj s otloukánkem

Národní tým hokejistů se na Českých hrách naposledy vydává do akce. Turnaj v neděli zakončuje s hostiteli nadcházejícího mistrovství světa ze Švýcarska. A proti alpské zemi se pokusí na domácím podniku v rámci Euro Hockey Tour zapsat druhé vítězství. Utkání můžete sledovat od 16 hodin v podrobné online reportáži.

Švýcarský brankář Leonardo Genoni likviduje šanci českého útočníka Daniela Voženílka v utkání Euro Hockey Tour. | foto: Andreas Becker AP

Na závěr by proti českému výběru měl stát nejslabší z protivníků, otloukánek. Švýcaři před MS nejsou v dobré formě, zatím na turnaji třináctkrát inkasovali, když ve čtvrtek nejprve schytali debakl 1:8 od Švédů a posléze v sobotu podlehli 3:5 Finům. Celkově v Euro Hockey Tour zatím posbírali jedinou výhru a pět bodů.

„Ale nebylo by fér je označovat za nejslabší. Myslím, že každý tady do toho dává maximum a my se musíme připravit, že nám nenechají nic zadarmo,“ reaguje útočník Jaroslav Chmelař.

ONLINE: Česko vs. Švýcarsko

Závěrečné vystoupení hokejistů na Českých hrách sledujeme podrobně.

Mimo jiné jedna z posil ze zámoří, která tuto sezonu zaznamenávala první starty v NHL za slovutné New York Rangers a v sobotu se proti Švédsku také gólově prosadila.

Češi však i tak, zejména kvůli nepovedené pasáži ve třetí třetině, prohráli s Tre Kronor 2:4. Nyní se v Českých Budějovicích pokusí o napravení dojmu.

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Oba týmy se naposledy utkaly na olympijských hrách v Miláně, kdy Švýcaři získali důležité vítězství 4:3 po prodloužení na závěr skupiny, a reprezentaci tak poslali do složitého čtvrtfinále s Kanadou.

Jak si národní tým povede tentokrát? Po čtvrtečním úspěchu proti Finsku (3:2) chce zapsat další tři body v turnaji, kterými si může ještě dál pojistit druhé místo v celkovém pořadí Euro Hockey Tour.

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Sérii těchto měření následně příští prodloužený víkend zakončí Švédské hokejové hry v Ängelholmu. Pak už se jednotlivé reprezentace přemístí do Švýcarska k dalšímu velkému bodu olympijské sezony, na mistrovství světa.

3. 5. 2026 16:00
Česko Česko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kořenář (Kváča) – Ticháček (A), Cibulka, Galvas, Ščotka, Pyrochta, Jandus, Král, Zábranský – Kunc, Černoch, Beránek (C) – Kubalík (A), Sikora, Kantner – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Filip, Pavlík.
Genoni (Pasche) – Le Coultre, Kukan (A), Berni, Egli, Chanton, Heldner, Geisser, Aebischer – Rochette, Thürkauf (C), Riat (A) – Hofmann, Jäger, Moy – Scherwey, Haas, Herzog – Meyer, Baechler, Rohrbach.

Rozhodčí: Folkstrand, Osterberg – Ondráček, Rampír

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Švédové vládnou i Českým hrám, Finsko udolali díky skvělé druhé části

Hokejisté Švédska po výhře nad Finskem.

Hokejisté Švédska porazili na Českých hrách v Českých Budějovicích Finsko 3:2 a obhájili prvenství v turnaji. Stejně jako loni neztratili na akci série Euro Hockey Tour v Česku ani bod, loni...

3. května 2026  15:28

„Hra, co měla koule". Bronzová osmnáctka jen potvrzuje hokejový posun. A jak dál?

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Další velké medailové čekání skončilo, po A týmu i dvacítkách nyní také v kategorii do osmnácti let. Na Slovensku se blýskla parta mladíků okolo už dobře známého kapitána Petra Tomka. Světový bronz...

3. května 2026  14:48

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v...

3. května 2026

Philadelphia s Vladařem v brance nestačila na Carolinu. Dva góly dal Stankoven

Jordan Staal (vlevo) z Caroliny se snaží překonat Daniela Vladaře v brance...

Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl...

3. května 2026  6:53

Slovenští mladíci doma senzační zlato nezískali, mistry světa jsou Švédové

Slovák Ivan Matta a Švéd Olle Karlsson v souboji u mantinelu.

Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4:2 a získali třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté...

2. května 2026  22:17

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  21:49

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si...

2. května 2026  19:55

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

2. května 2026  19:21

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:30

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Finští hokejisté porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Švýcarsko 5:3. Seveřané vyhráli potřetí v této sezoně Euro Hockey Tour, ve 33. minutě vedli už 5:0. Shodně po...

2. května 2026  14:49,  aktualizováno  15:20

