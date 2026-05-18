Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

Autor: ,
  21:03
Možná i vy jste se při sledování pondělního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa zarazili. „Ekman-Laršon pálí,“ hlásil komentátor České televize Robert Záruba. Právě výslovnost jména švédského obránce či několika dalších spoluhráčů mohla překvapit. Jde ovšem o přesnější variantu než s dříve vyslovovaným „s“.

Hokejový komentátor Robert Záruba | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Právě tak jste dlouhé roky mohli slyšet znít jména hráčů Tre Kronor. Avšak v posledních měsících jste už při sledování přenosů České televize možná narazili na změnu.

„Měnili jsme to zhruba před půl rokem. Řešil jsem to se komentátorem Chrisem Härenstamem a tu královskou verzi švédštiny už v zemi takřka nikdo nepoužívá,“ vysvětloval pro iDNES.cz přímo ve Fribourgu Záruba.

Všimli jste si změny výslovnosti u jmen švédských hokejistů?

Onou verzí měl na mysli situaci, kdy jste u jmen jako Persson a Larsson slyšeli typické „s“. V běžně používané švédštině byste však u příjmení s kombinací „rss“ či „rs“ měli správně slyšet variantu se „š“.

„Ono je to podobné, jako kdybychom v Česku říkali ‚Kempnej‘, jen u nich je to běžné,“ doplňuje známý komentátor.

ONLINE: Česko - Švédsko 3:2. Další trest Ščotkova faulu, snižuje Holmström

„Ve výslovnosti je to trochu komplikované. Není to ‚s‘, ale ani ‚š‘, i když to je přesnější,“ přibližuje jazyková technoložka Lucie Erazímová dlouhodobě působící ve Švédsku.

„Písmena ‚r‘ a ‚s‘ v tomto případě splývají dohromady, přičemž ve výslovnosti ‚r‘ být úplně nemá. Například Larsson by tak měl znít jako ‚Lahšon‘, Andersson jako ‚Andehšon‘,“ dodává vědkyně ze stockholmské univerzity s tím, že situace v severské zemi velmi záleží na dialektu.

Mikko Rantanen v souboji s Oliverem Ekmanem-Larssonem.

Jiný případ je však u hráčů jako Albert Johansson či Linus Karlsson, kde i nadále můžete běžně slyšet „s“.

Švédština nabízí i další výjimky, jednou z nich jsou například výslovnosti samohlásek podle toho, na kterou slabiku se klade přízvuk. Takové obyčejné „a“ se pak může snadno přiblížit českému „ó“, což zrovna v případě jména Larsson ještě výslovnost posouvá do tvaru „Lóhšon“.

Jméno Joel zní zase více jako „Jůel“. A například u takového příjmení Johansson mizí pryč písmeno „h“, a výsledný tvar je tak dokonce „Jůanson“.

Podívejte se na výslovnost jmen švédských hokejistů:

„A také se změkčují jména, která končí na ‚g‘,“ zmiňuje Záruba, díky čemuž tak na konci takových jmen můžete slyšet „j“. Kupříkladu příjmení Filipa či Petera Forsberga se tak přesně vyslovuje jako „Fošberj“.

Nejvíce patrné jsou však změny výslovnosti u výše zmíněné situace se „š“. A jaká je na ni zatím reakce publika?

„Ne moc dobrá, je to novinka. Ale lidé, kteří umí švédsky, to chápou,“ uzavírá Záruba.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Česko - Švédsko 3:2. Další trest Ščotkova faulu, snižuje Holmström

Sledujeme online
Čeští hráči slaví gól v utkání proti Švédsku.

Čeští hokejisté na světovém šampionátu nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní porážku od Slovinců (2:3P), která národnímu týmu ztěžuje...

18. května 2026  20:59,  aktualizováno  21:07

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

Hokejový komentátor Robert Záruba

Možná i vy jste se při sledování pondělního zápasu českých hokejistů na mistrovství světa zarazili. „Ekman-Laršon pálí,“ hlásil komentátor České televize Robert Záruba. Právě výslovnost jména...

18. května 2026  21:03

ONLINE: Německo - Švýcarsko 0:0. První třetina bez branek, Finové přehráli USA

Aktualizujeme
Švýcarský útočník Denis Malgin se neúspěšně snaží překonat německého brankáře...

Finští hokejisté zůstávají na světovém šampionátu stoprocentní. V pondělním zápase skupiny B přehráli Spojené státy jednoznačně 6:2. Od 20:20 jdou do akce do akce také další týmy ze skupiny B. Po 24...

18. května 2026  20:15,  aktualizováno  20:53

Kanada - Dánsko 5:1. Nestárnoucí Crosby přihrál na čtyři góly, favorité se ale trápili

Kapitán Kanady Celebrini a jeho asistent Crosby během zápasů s Dánskem.

Až ve třetí třetině změnili bezbrankový stav. Přesto nakonec hokejisté Kanady dokráčeli v pondělí k jednoznačné výhře 5:1 nad Dánskem a na světovém šampionátu zůstávají dál stoprocentní. Na vítězství...

18. května 2026  16:20,  aktualizováno  19:26

Mistr přivedl mistra. Pardubice posílil Stránský: Chtějí vyhrávat, což chci i já

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Po oznámení příchodu českého reprezentanta Davida Tomáška představily Pardubice další posilu prozkoušenou v národním dresu. Kádr letošních vítězů extraligy rozšíří od příští sezony útočník a mistr...

18. května 2026  17:23

Tolik? Šílený! Naplňte si peněženky, na MS se pivo i klobása pořádně prodraží

Čeští fanoušci vyrazili do Fribourgu také ve speciálních outfitech.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Chvíli prší, pak zas svítí slunce. Do toho kolem BCF Areny ve Fribourgu zavane pronikavý zápach hnoje. Asi si dokážete představit lepší podmínky pro naplnění zážitku z návštěvy hokejového mistrovství...

18. května 2026  16:26

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na Švédy. Kdo může sokům dorazit z NHL?

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

18. května 2026  16:08

Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na...

18. května 2026  13:59

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Český trénink přímo na hlavním stadionu ve Fribourgu před večerním zápasem se...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení ve Fribourgu, moc jich pravděpodobně nenastane. Tedy alespoň při hře pět na pět. Na ledě chyběl Michal...

18. května 2026  11:20,  aktualizováno  12:22

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

Premium
ŠVÉDŠTÍ TALENTI V AKCI. Ivar Stenberg (41) a Viggo Björck (61) kombinují během...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Také v Česku se řešilo, že by letošní šampionát mohl posloužit jako jakýsi zkouškový turnaj pro mladší hráče. Však i sám trenér Radim Rulík hlásil, že minimálně v přípravě dá prostor neokoukaným...

18. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  11:46

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.