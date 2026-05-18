Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

Právě tak jste dlouhé roky mohli slyšet znít jména hráčů Tre Kronor. Avšak v posledních měsících jste už při sledování přenosů České televize možná narazili na změnu.
„Měnili jsme to zhruba před půl rokem. Řešil jsem to se komentátorem Chrisem Härenstamem a tu královskou verzi švédštiny už v zemi takřka nikdo nepoužívá,“ vysvětloval pro iDNES.cz přímo ve Fribourgu Záruba.
Onou verzí měl na mysli situaci, kdy jste u jmen jako Persson a Larsson slyšeli typické „s“. V běžně používané švédštině byste však u příjmení s kombinací „rss“ či „rs“ měli správně slyšet variantu se „š“.
„Ono je to podobné, jako kdybychom v Česku říkali ‚Kempnej‘, jen u nich je to běžné,“ doplňuje známý komentátor.
„Ve výslovnosti je to trochu komplikované. Není to ‚s‘, ale ani ‚š‘, i když to je přesnější,“ přibližuje jazyková technoložka Lucie Erazímová dlouhodobě působící ve Švédsku.
„Písmena ‚r‘ a ‚s‘ v tomto případě splývají dohromady, přičemž ve výslovnosti ‚r‘ být úplně nemá. Například Larsson by tak měl znít jako ‚Lahšon‘, Andersson jako ‚Andehšon‘,“ dodává vědkyně ze stockholmské univerzity s tím, že situace v severské zemi velmi záleží na dialektu.
Jiný případ je však u hráčů jako Albert Johansson či Linus Karlsson, kde i nadále můžete běžně slyšet „s“.
Švédština nabízí i další výjimky, jednou z nich jsou například výslovnosti samohlásek podle toho, na kterou slabiku se klade přízvuk. Takové obyčejné „a“ se pak může snadno přiblížit českému „ó“, což zrovna v případě jména Larsson ještě výslovnost posouvá do tvaru „Lóhšon“.
Jméno Joel zní zase více jako „Jůel“. A například u takového příjmení Johansson mizí pryč písmeno „h“, a výsledný tvar je tak dokonce „Jůanson“.
Podívejte se na výslovnost jmen švédských hokejistů:
„A také se změkčují jména, která končí na ‚g‘,“ zmiňuje Záruba, díky čemuž tak na konci takových jmen můžete slyšet „j“. Kupříkladu příjmení Filipa či Petera Forsberga se tak přesně vyslovuje jako „Fošberj“.
Nejvíce patrné jsou však změny výslovnosti u výše zmíněné situace se „š“. A jaká je na ni zatím reakce publika?
„Ne moc dobrá, je to novinka. Ale lidé, kteří umí švédsky, to chápou,“ uzavírá Záruba.