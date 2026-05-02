Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Autor:
  15:29aktualizováno  18:30
Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve které seveřané třikrát skórovali. Za tým trenéra Radima Rulíka se prosadili Chmelař a Klapka. V brance Česka debutoval Jiří Patera.
Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku. | foto: Reuters

Český útočník Adam Klapka se snaží tečovat puk před brankářem Magnusem...
Český brankář Jiří Patera inkasuje gól v utkání proti Švédsku.
Český brankář Jiří Patera
Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...
15 fotografií

Poslední zápas na domácí akci série EHT v Českých Budějovicích odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka v neděli. Od 16 hodin nastoupí proti Švýcarsku, které zatím na turnaji nebodovalo.

Od Kempného převzal kapitánské „céčko“ Tomášek, do sestavy naskočili beci Král a Zábranský, v útoku vedle Sikory také Marcel, Beránek a Černoch. Mimo hru zůstal zraněný Hronek, odpočívali bek Tomáš Galvas a duo útočníků Kubalík, Kantner. Filip byl připravený na pozici třináctého útočníka.

Hned po 113 sekundách Češi špatně vystřídali a museli do čtyř. V přesilovce měl obrovskou šanci Frondell, jeho dělovka z kruhu bez přípravy na odkrytou branku ale prosvištěla vedle Paterovy pravé tyčky.

V šesté minutě už se ale Švédové radovali. Na vlastní modré čáře vyrazil k sólové akci osamocený Stenberg, a když byl těsně za kruhy, prostřelil Pateru dobře umístěnou ranou pod lapačku.

Ve 13. minutě pálil od modré čáry nebezpečně Cibulka, gólman Hellberg ale hřbetem lapačky vytěsnil kotouč nad horní tyčku. Vzápětí byl ve slibné šanci Ticháček, v dobré pozici ale netrefil ideálně puk.

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Velkou příležitost na vyrovnání měl při první přesilovce národního týmu Beránek, při snaze o přehození Hellbergova betonu mu ale puk sklouzl z čepele. Ticháčkovu tečovanou ránu od modré čáry švédský gólman na poslední chvíli vykopl.

Hellberg pak ve druhé třetině vyhrál i druhý minisouboj s Ticháčkem, zakončením z křídla ho ve 27. minutě prověřil Beránek. Před polovinou zápasu připravil Petersson velkou šanci Öhgrenovi, Patera ho ale vychytal. Záhy se krásně proháčkoval Heed a těsně minul.

Ve 33. minutě chyboval na útočné modré čáře Pyrochta, Silfverberg vzal koncovku přečíslení dvou na jednoho na sebe, Pateru ale neprostřelil. O chvíli později se zaskvěl Chmelař, když si sklepl ze vzduchu přihrávku od Melovského, přes Hägga se protlačil k puku a pověsil ho do horního rohu branky – 1:1.

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Ještě do přestávky mohl český výběr dokonat obrat, když Pavlík místo střely z dobré pozice posunul kotouč ještě o něco lépe postavenému Sikorovi, tomu však sebral možnost osladit si debut gólem Hellberg.

V úvodu třetího dějství se několikrát vyznamenali oba gólmani. Ve 44. minutě nevyužil dobrou šanci Chmelař. Ve 49. minutě si ale vzali vedení zpět Seveřané. Čeští hráči nechali před Paterou zcela volného Hedqvista, jenž protečoval Brännströmovu dokonalou nabídku, a český gólman neměl šanci zareagovat.

Český útočník Adam Klapka se snaží tečovat puk před brankářem Magnusem Hellbergem ze Švédska.
Český brankář Jiří Patera inkasuje gól v utkání proti Švédsku.
Český brankář Jiří Patera
Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem ze Švédska.
15 fotografií

V 53. minutě Švédové sestavu domácích zcela rozebrali a Björck přidal do prázdné branky další zásah. Uběhlo navíc jen 80 sekund a Seveřané po další parádní souhře zvýšili zásluhou Brännströma už na 4:1.

Češi mohli ještě vykřesat naději na zvrat, přesilovku ale nevyužili. Zraněného Pateru pak na závěr zápasu nahradil Kváča. V čase 59:34 ukázal důraz na brankovišti Klapka a snížil.

2. 5. 2026 16:00
Česko Česko : Švédsko Švédsko 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Góly:
34:46 Chmelař (Melovský)
59:34 Klapka (Melovský)
Góly:
05:20 Stenberg (Persson)
48:39 Hedqvist (Brännström, Niederbach)
52:10 Björck (Karlsson, Stenberg)
53:30 Brännström (Petersson)
Sestavy:
Patera (Kváča) – Kempný, Cibulka, Ticháček, Ščotka, Pyrochta (A), Jandus, Král, Zábranský – Voženílek, Tomášek (C), Flek – Kunc, Černoch, Beránek (A) – Klapka, Melovský, Chmelař – Marcel, Sikora, Pavlík – Filip.
Sestavy:
Hellberg (Härenstam) – Brännström, Persson, Larsson, Heed (A), Hägg (A), Andersson, Boumedienne – Stenberg, Björck, Karlsson – Hedqvist, Henriksson, Sylvegård – Öhgren, Frondell, Petersson – Berglund, Niederbach, Silfverberg (C).

Rozhodčí: Piechaczek, Stolc – Zíka, Šimánek

Počet diváků: 5694

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. PhiladelphiaHokej - - 3. 5. 2026:Carolina vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
3. 5. 02:00
  • 1.73
  • 4.32
  • 4.23
Švédsko vs. FinskoHokej - - 3. 5. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 12:00
  • 2.20
  • 3.97
  • 2.82
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - - 3. 5. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 16:00
  • 1.82
  • 4.25
  • 3.63
Tampa vs. MontrealHokej - - 4. 5. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
4. 5. 00:00
  • 2.06
  • 3.76
  • 3.06
Colorado vs. MinnesotaHokej - - 4. 5. 2026:Colorado vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 5. 03:00
  • 1.91
  • 3.90
  • 3.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Slovenští mladíci doma senzační zlato nezískali, mistry světa jsou Švédové

Slovák Ivan Matta a Švéd Olle Karlsson v souboji u mantinelu.

Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4:2 a získali třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté...

2. května 2026  22:17

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  21:49

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si...

2. května 2026  19:55

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

2. května 2026  19:21

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:30

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Finští hokejisté porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Švýcarsko 5:3. Seveřané vyhráli potřetí v této sezoně Euro Hockey Tour, ve 33. minutě vedli už 5:0. Shodně po...

2. května 2026  14:49,  aktualizováno  15:20

Cíl jsme splnili, na kluky jsem pyšný, říká Pastrňák po vyřazení. Co mistrovství?

David Pastrňák z Bostonu a Alex Tuch z Buffala po utkání.

Novinářům zklamaně odpovídal na otázky, přesto cítil hrdost. „Jsem ohromně pyšný na tuto partu,“ říkal útočník David Pastrňák po vypadnutí Bostonu z play off. Jenže český hokejista zanedlouho oslaví...

2. května 2026  11:46

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

2. května 2026  11:37

Kladno získalo z Budějovic terminátora Přikryla. Za tři roky chyběl jen dvakrát

Filip Přikryl v utkání se Švýcarskem.

Hokejové Kladno oznámilo první posilu pro novou extraligovou sezonu. Z Českých Budějovic přichází pětadvacetiletý útočník Filip Přikryl, který platí za terminátora; v posledních třech sezonách chyběl...

2. května 2026  10:44

Kanada bude po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru

Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.

Tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez hokejového týmu Kanady. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu.

2. května 2026  9:35

Třinec posiluje útok. Po dvou letech ve Švýcarsku se vrací Voženílek

Daniel Voženílek se snaží proniknout přes Davida Kickerta do rakouské brány.

Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Zugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal s Oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu třicetiletého hráče, který aktuálně...

2. května 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.