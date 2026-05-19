Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

„Tři body po třech zápasech nejsou nijak alarmující. Druhé místo ve skupině se však Tre Kronor vymklo z rukou, což pravděpodobně znamená čtvrtfinále proti Finsku nebo Švýcarsku,“ odhadoval Sanny Lindström z webu expressen.se.
Dle papírových předpokladů se totiž před turnajem očekávalo, že o druhé místo ve skupině za favorizovanou Kanadou budou bojovat právě Seveřané s výběrem Radima Rulíka.
A přímá pondělní bitva dostala do výhody český národní tým, který má i přes porážku se Slovinci sedm bodů za tři duely, zatímco Švédsko porazilo pouze Dány.
Pravda, svěřenci Sama Hallama už za sebou mají střetnutí se zmíněnou Kanadou a ve zbytku skupinové části mají přece jenom schůdnější los.
I přesto ale musejí vyřešit hned několik problémů. Například v pondělním klání vůbec nezachytili úvodní část, když po 13 minutách prohrávali už o tři branky. A to ještě rozhodčí jeden gól neuznali Jiřímu Černochovi.
„Vypadalo to dost mizerně. Mohlo to být klidně o pět nebo šest gólů,“ hodnotil legendární útočník Peter Forsberg ve vysílání platformy Viaplay.
„Totální švédský úpadek. S obranou jako z pekla na mistrovství světa medaili rozhodně nezískáte,“ nebral si servítky Hans Abrahamsson z aftonbladet.se.
„Švédsko nevyhrálo ve vlastním pásmu skoro žádný souboj, nezblokovalo skoro žádný střelecký pokus a nezablokovalo ani jednu hokejku. Bylo to tak strašně špatné, že jsem jen seděl s otevřenou pusou,“ dodal novinář.
Seveřané se posléze přece jenom zvedli, díky třem přesilovkovým trefám se postupně dostali na dostřel. A za stavu 3:4 dokonce ještě zásluhou Lucase Raymonda puk za čáru dostali.
Rozhodčí ale gól kvůli proviněním proti pravidlům hry v brankovišti neuznali. „Moc nechápu, proč to dopadlo takto. Bylo to naprosto jasné,“ překvapilo rozhodnutí Ivara Stenberga.
Verdikty sudích rezonovaly po zápase i na české straně, na té druhé se pak také rozebíral výkon brankáře Magnuse Hellberga. Ten v úvodní části inkasoval třikrát z prvních čtyř střel. A duel zakončil s čtyřmi obdrženými góly z 14 střel, tedy úspěšností zákroků 71,4 %.
„Přišlo mi, že dali pár náhodných gólů. Celkově neskutečně frustrující porážka, mockrát na nás nevystřelili. Musím se podívat do zrcadla,“ uznal pětatřicetiletý gólman.
„Není to lichotivá statistika, puky nechytá, ale není jediným problémem,“ zmiňoval Abrahamsson.
Ve Švédsku se totiž pozastavují i nad situací v ofenzivě. Na soupisce stále nefiguruje devatenáctiletý talent Anton Frondell. Trojka loňského draftu, která už v dresu Chicaga zasáhla do NHL.
Ovšem na start na seniorském světovém šampionátu na rozdíl od jiných nominovaných útočníků z letošní zlaté dvacítky čeká. Šanci by ale mohl dostat už ve středečním utkání proti Slovinsku.
„Beru to jako samozřejmost,“ líčil novinář Lindström. „Nastal čas ho vypustit,“ přidal Forsberg.
Pomůže mladík Seveřany pozvednout?