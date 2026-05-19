Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Autor:
  11:02
Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále hokejového mistrovství světa.
Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem. | foto: Reuters

Švédové smutní po porážce s českým týmem.
Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.
Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.
Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.
38 fotografií

„Tři body po třech zápasech nejsou nijak alarmující. Druhé místo ve skupině se však Tre Kronor vymklo z rukou, což pravděpodobně znamená čtvrtfinále proti Finsku nebo Švýcarsku,“ odhadoval Sanny Lindström z webu expressen.se.

Dle papírových předpokladů se totiž před turnajem očekávalo, že o druhé místo ve skupině za favorizovanou Kanadou budou bojovat právě Seveřané s výběrem Radima Rulíka.

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

A přímá pondělní bitva dostala do výhody český národní tým, který má i přes porážku se Slovinci sedm bodů za tři duely, zatímco Švédsko porazilo pouze Dány.

Pravda, svěřenci Sama Hallama už za sebou mají střetnutí se zmíněnou Kanadou a ve zbytku skupinové části mají přece jenom schůdnější los.

I přesto ale musejí vyřešit hned několik problémů. Například v pondělním klání vůbec nezachytili úvodní část, když po 13 minutách prohrávali už o tři branky. A to ještě rozhodčí jeden gól neuznali Jiřímu Černochovi.

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

„Vypadalo to dost mizerně. Mohlo to být klidně o pět nebo šest gólů,“ hodnotil legendární útočník Peter Forsberg ve vysílání platformy Viaplay.

„Totální švédský úpadek. S obranou jako z pekla na mistrovství světa medaili rozhodně nezískáte,“ nebral si servítky Hans Abrahamsson z aftonbladet.se.

„Švédsko nevyhrálo ve vlastním pásmu skoro žádný souboj, nezblokovalo skoro žádný střelecký pokus a nezablokovalo ani jednu hokejku. Bylo to tak strašně špatné, že jsem jen seděl s otevřenou pusou,“ dodal novinář.

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Seveřané se posléze přece jenom zvedli, díky třem přesilovkovým trefám se postupně dostali na dostřel. A za stavu 3:4 dokonce ještě zásluhou Lucase Raymonda puk za čáru dostali.

Rozhodčí ale gól kvůli proviněním proti pravidlům hry v brankovišti neuznali. „Moc nechápu, proč to dopadlo takto. Bylo to naprosto jasné,“ překvapilo rozhodnutí Ivara Stenberga.

Verdikty sudích rezonovaly po zápase i na české straně, na té druhé se pak také rozebíral výkon brankáře Magnuse Hellberga. Ten v úvodní části inkasoval třikrát z prvních čtyř střel. A duel zakončil s čtyřmi obdrženými góly z 14 střel, tedy úspěšností zákroků 71,4 %.

Švédský brankář Magnus Hellberg zasahuje před Matyášem Melovským.

„Přišlo mi, že dali pár náhodných gólů. Celkově neskutečně frustrující porážka, mockrát na nás nevystřelili. Musím se podívat do zrcadla,“ uznal pětatřicetiletý gólman.

„Není to lichotivá statistika, puky nechytá, ale není jediným problémem,“ zmiňoval Abrahamsson.

Ve Švédsku se totiž pozastavují i nad situací v ofenzivě. Na soupisce stále nefiguruje devatenáctiletý talent Anton Frondell. Trojka loňského draftu, která už v dresu Chicaga zasáhla do NHL.

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

Ovšem na start na seniorském světovém šampionátu na rozdíl od jiných nominovaných útočníků z letošní zlaté dvacítky čeká. Šanci by ale mohl dostat už ve středečním utkání proti Slovinsku.

„Beru to jako samozřejmost,“ líčil novinář Lindström. „Nastal čas ho vypustit,“ přidal Forsberg.

Pomůže mladík Seveřany pozvednout?

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

19. května 2026  9:39

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

19. května 2026  9:12

Nominace na MS v hokeji 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

19. května 2026  9:10

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  7:59

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama....

19. května 2026  7:46

Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba...

Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak...

19. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:44

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Za chvíli to budou dva roky, co se z Jana Ščotky stal oblíbenec sociálních sítí. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, hned v prvním střídání musel bránit Švýcara Kevina Fialu. Lidé si ho...

19. května 2026

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Má za sebou bláznivé utkání. Na události, v nichž si střihl hlavní roli, vskutku výživné. Jednu branku rozhodčí Jiřímu Černochovi odvolali, druhou naopak uznali. „Já si myslel, že to bude přesně...

19. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

18. května 2026  23:19

Švýcaři rozstříleli Němce, Finové porazili USA. Oba celky jsou stále stoprocentní

Radost švýcarských hokejistů z gólu Německu.

Hokejisté Švýcarska zůstávají na domácím mistrovství světa nadále stoprocentní. V pondělním zápase skupiny A uštědřili Německu debakl 6:1. Plný počet bodů mají ve stejné skupině po třech zápasech...

18. května 2026  23:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.