Mistrovství světa v hokeji 2026

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

  11:31
Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v prvním duelu s Dány (2,15). Nejlepší hodnocení obdržel Tomáš Galvas (1,64).
Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem. | foto: Reuters

Mladý zadák se v utkání s Tre Kronor vzhledem k absenci Michala Kempného přesunul z pozice sedmého beka do třetího obranného páru vedle Marka Alschera.

Díky tomu liberecký talent dostal na turnaji zatím největší prostor na ledě, odehrál 19 minut a podílel se hned na první trefě Matěje Blümela, u které si připsal druhou asistenci.

Výsledky známkování proti Švédsku

Známkou 1,64 si Galvas vylepšil dojem po utkání se Slovinskem, kde se nachomýtl k rozhodujícímu gólu soupeře. A i s porovnáním výkonu proti Dánsku (1,83) předvedl podle čtenářů dosud své nejlepší vystoupení.

Pondělní zápas vyšel také Jiřímu Černochovi, který obstaral rozhodující gól, další trefu mu navíc ještě v první třetině sudí chybně neuznali.

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

„Myslel jsem, že gól platit bude, že se půjdou podívat na video a potvrdí ho. Přišlo mi, že dorážka proběhla s hvizdem. Takové góly by platit měly, ale rozhodčí byl nekompromisní,“ komentoval inkriminovaný moment karlovarský forvard, jenž dostal známku 1,72.

Kromě Galvase s Černochem se pod hodnotu 2,00 dostalo ještě dalších sedm hráčů, třetí nejlepší hodnocení obdržel gólman Josef Kořenář (1,81), jenž pokryl 24 z 27 pokusů soupeře.

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Nejhorší známku dostal obránce Jan Ščotka (3,62). Ten na turnaji naskočil poprvé, po 13 odehraných minutách první třetiny ale jeho premiéra ve Fribourgu skončila.

Po gólu Jakuba Fleka na 3:0 se totiž strhla mela, do které se zapojil i bek brněnské Komety, který však zasáhl tvrdě do hlavy Johanssona. Dostal trest do konce utkání a Švédové v delší přesilovce dvakrát udeřili.

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Před Ščotkou se seřadila pětice zástupců z Pardubic, druhý nejhorší výkon předvedli podle čtenářů s výsledkem 2,65 shodně Martin Kaut a kapitán Roman Červenka.

Další šanci dostane národní tým ve středu, kdy od 16.20 nastoupí v roli favorita proti Itálii.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

19. května 2026  11:43

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v...

19. května 2026  11:31

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

19. května 2026  9:39

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

19. května 2026  9:12

Nominace na MS v hokeji 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

19. května 2026  9:10

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  7:59

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Radim Rulík (vpravo) a Tomáš Plekanec stojí na střídačce hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Sledoval bláznivý zápas. Nejdřív jeho svěřenci vedli o tři góly a mohlo se zdát, že mají tři body na dosah. Jeden faul ale všechno změnil a nakonec se z utkání se Švédy stalo obrovské drama....

19. května 2026  7:46

Dobeš slaví s Montrealem postup, prodloužení rozhodl Newhook

Útočník Buffala Tage Thompson se marně snaží překonat brankáře Montrealu Jakuba...

Hokejový brankář Jakub Dobeš byl jednou z hvězd sedmého zápasu série play off NHL mezi Buffalem a Montrealem. Výhru kanadského celku 3:2 po prodloužení podpořil vysokým počtem 37 zákroků a slaví tak...

19. května 2026  7:11,  aktualizováno  7:44

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Za chvíli to budou dva roky, co se z Jana Ščotky stal oblíbenec sociálních sítí. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, hned v prvním střídání musel bránit Švýcara Kevina Fialu. Lidé si ho...

19. května 2026

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Má za sebou bláznivé utkání. Na události, v nichž si střihl hlavní roli, vskutku výživné. Jednu branku rozhodčí Jiřímu Černochovi odvolali, druhou naopak uznali. „Já si myslel, že to bude přesně...

19. května 2026

