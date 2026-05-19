Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Mladý zadák se v utkání s Tre Kronor vzhledem k absenci Michala Kempného přesunul z pozice sedmého beka do třetího obranného páru vedle Marka Alschera.
Díky tomu liberecký talent dostal na turnaji zatím největší prostor na ledě, odehrál 19 minut a podílel se hned na první trefě Matěje Blümela, u které si připsal druhou asistenci.
Výsledky známkování proti Švédsku
Známkou 1,64 si Galvas vylepšil dojem po utkání se Slovinskem, kde se nachomýtl k rozhodujícímu gólu soupeře. A i s porovnáním výkonu proti Dánsku (1,83) předvedl podle čtenářů dosud své nejlepší vystoupení.
Pondělní zápas vyšel také Jiřímu Černochovi, který obstaral rozhodující gól, další trefu mu navíc ještě v první třetině sudí chybně neuznali.
„Myslel jsem, že gól platit bude, že se půjdou podívat na video a potvrdí ho. Přišlo mi, že dorážka proběhla s hvizdem. Takové góly by platit měly, ale rozhodčí byl nekompromisní,“ komentoval inkriminovaný moment karlovarský forvard, jenž dostal známku 1,72.
Kromě Galvase s Černochem se pod hodnotu 2,00 dostalo ještě dalších sedm hráčů, třetí nejlepší hodnocení obdržel gólman Josef Kořenář (1,81), jenž pokryl 24 z 27 pokusů soupeře.
Nejhorší známku dostal obránce Jan Ščotka (3,62). Ten na turnaji naskočil poprvé, po 13 odehraných minutách první třetiny ale jeho premiéra ve Fribourgu skončila.
Po gólu Jakuba Fleka na 3:0 se totiž strhla mela, do které se zapojil i bek brněnské Komety, který však zasáhl tvrdě do hlavy Johanssona. Dostal trest do konce utkání a Švédové v delší přesilovce dvakrát udeřili.
Před Ščotkou se seřadila pětice zástupců z Pardubic, druhý nejhorší výkon předvedli podle čtenářů s výsledkem 2,65 shodně Martin Kaut a kapitán Roman Červenka.
Další šanci dostane národní tým ve středu, kdy od 16.20 nastoupí v roli favorita proti Itálii.