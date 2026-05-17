Mistrovství světa v hokeji 2026

Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

  10:46
Sobotní blamáž českých hokejistů se projevila také na hodnocení čtenářů iDNES.cz. I přes historickou porážku 2:3 po prodloužení se Slovinskem si ale národní tým vysloužil celkovou známku 3,54, na pomezí dobré a dostatečné. Nejlépe si vedl útočník Lukáš Sedlák (3,09), jeho spoluhráč z první lajny a debutant na světovém šampionátu Jan Mandát naopak skončil nejhůře (3,98).
foto: Reuters

Sedlák byl autor jedné z českých branek, když v 38. minutě poslal národní tým po obratu do vedení 2:1. Zároveň se stal aktérem důležitého buly, po kterém navzdory provinění Tičara rozhodčí nechal pokračovat hru a soupeř srovnal. První český centr ale nehledal žádné výmluvy.

Výsledky známkování proti Slovinsku

„Málo jsme se tlačili do branky, situace jsme zbytečně přehrávali... Zní to blbě. Ale porážku jsme si zavinili sami,“ nechal se slyšet v mixzóně ve Fribourgu.

Těsně za ním skončili se známkou 3,14 nováčci Tomáš Cibulka a Matyáš Melovský, jenž odvedl slušnou práci před prvním českým gólem a dorážkou Martina Kauta. Také střelec Kaut si vyloužil jedno z lepších hodnocení (3,36).

Rulík o těžké prohře: Strašně nepovedený zápas. Nemáme nic jisté, Blümel hrát bude

Lépe dopadl i další mladík Marek Alscher (3,43) a zkušení lídři Filip Hronek (3,18) s Romanem Červenkou (3,37). Všichni ostatní, tedy třináct hokejistů, by už skončili s dostatečnou.

Rozporuplný dojem vzbudil zadák Tomáš Galvas, jenž před vítězným gólem soupeře ztratil kotouč v útočném pásmu a z následného brejku rozhodl Makhovec. Po snaživém výkonu ho ale čtenáři zařadili přibližně do středu, se známkou 3,61.

Šok ve Fribourgu, není to však poprvé. Připomeňte si i další porážky s outsidery

Hned za ním skončil gólman Dominik Pavlát (3,64), který ze sedmnácti střel na branku třikrát inkasoval. Pokaždé ale při vyložené šanci soupeře.

Tak jako proti Dánsku se i nyní mezi nejhůře hodnocenými objevili útočník Ondřej Beránek (3,83) a obránce Michal Kempný (3,73). Před s odstupem posledním debutantem Mandátem dále figurují forvardi Daniel Voženílek (3,83), Michal Kovařčík (3,80) a David Tomášek (3,74).

Další duel čeká národní tým v pondělí večer (20.20), kdy nastoupí proti jednomu z hlavních favoritů turnaje, totiž Švédsku.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

