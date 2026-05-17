Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

Sedlák byl autor jedné z českých branek, když v 38. minutě poslal národní tým po obratu do vedení 2:1. Zároveň se stal aktérem důležitého buly, po kterém navzdory provinění Tičara rozhodčí nechal pokračovat hru a soupeř srovnal. První český centr ale nehledal žádné výmluvy.
„Málo jsme se tlačili do branky, situace jsme zbytečně přehrávali... Zní to blbě. Ale porážku jsme si zavinili sami,“ nechal se slyšet v mixzóně ve Fribourgu.
Těsně za ním skončili se známkou 3,14 nováčci Tomáš Cibulka a Matyáš Melovský, jenž odvedl slušnou práci před prvním českým gólem a dorážkou Martina Kauta. Také střelec Kaut si vyloužil jedno z lepších hodnocení (3,36).
Lépe dopadl i další mladík Marek Alscher (3,43) a zkušení lídři Filip Hronek (3,18) s Romanem Červenkou (3,37). Všichni ostatní, tedy třináct hokejistů, by už skončili s dostatečnou.
Rozporuplný dojem vzbudil zadák Tomáš Galvas, jenž před vítězným gólem soupeře ztratil kotouč v útočném pásmu a z následného brejku rozhodl Makhovec. Po snaživém výkonu ho ale čtenáři zařadili přibližně do středu, se známkou 3,61.
Hned za ním skončil gólman Dominik Pavlát (3,64), který ze sedmnácti střel na branku třikrát inkasoval. Pokaždé ale při vyložené šanci soupeře.
Tak jako proti Dánsku se i nyní mezi nejhůře hodnocenými objevili útočník Ondřej Beránek (3,83) a obránce Michal Kempný (3,73). Před s odstupem posledním debutantem Mandátem dále figurují forvardi Daniel Voženílek (3,83), Michal Kovařčík (3,80) a David Tomášek (3,74).
Další duel čeká národní tým v pondělí večer (20.20), kdy nastoupí proti jednomu z hlavních favoritů turnaje, totiž Švédsku.