Mistrovství světa v hokeji 2026

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Vojtěch Tůma
  7:58
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani jednou neprohráli. Na stejném seznamu figurovalo také Slovinsko. Ale jen do nečekaného sobotního krachu 2:3 v prodloužení ve Fribourgu.
Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským. | foto: ČTK

Dominik Pavlát v brance národního týmu proti Slovinsku.
Český útočník Lukáš Sedlák napadá rozehrávku Blaže Gregorce ze Slovinska.
Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje v utkání proti Česku.
Český útočník Daniel Voženílek proniká s pukem v utkání proti Slovinsku.
Takové výsledky by se stávat neměly, ale to neznamená, že k nim nemůže dojít. Role favorita občas zůstane pouze na papíře, ani minulá mistrovství se neobešla bez překvapení.

Stačí se vrátit o rok zpátky, k pohádce z dánského Herningu, kde ve čtvrtfinále s domácím výběrem senzačně narazila Kanada s Crosbym, MacKinnonem a Celebrinim v sestavě.

Ani s českým klopýtnutím se nepočítalo. „Frustrující, nic příjemného,“ uznal zkroušeně Radim Rulík.

Rozhodující trefě podle kouče předcházel nedovolený zákrok na Tomáše Galvase, ale od něj i skleslých hráčů shodně zaznělo: „Na prodloužení vůbec nemělo dojít, zápas jsme si pokazili sami.“

Nechme stranou zahozené šance, čekání na první využitou přesilovku na turnaji, neefektivní obehrávání puku podél mantinelu i nízkou aktivitu před skvěle chytajícím Lukášem Horákem, českým gólmanem se slovinským pasem. Herní nedostatky u porážky s hokejovým trpaslíkem zastínilo její načasování.

Přišla už ve druhém utkání. Krátce po startu, ve chvíli, kdy ještě národní mužstvo nemá „nahráno“.

Jediný den po zvládnutém, odpracovaném a relativně klidném duelu proti Dánsku (4:1).

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Rulík mluvil o nejhorším momentu za dobu působení u reprezentace a velké komplikaci. Zdůraznil nutnost hráče uklidnit, pomoct jim, nenechat je propadnout skepsi. Zároveň bude očekávat reakci.

Když Češi na šampionátu v roce 2022 vůbec poprvé klopýtli s Rakouskem (1:2 po nájezdech), odpověděli bravurně. Lotyše přejeli 5:1, všechny góly nasázeli v první třetině, jako silný životabudič zafungoval i přílet Davida Pastrňáka.

O rok později patřil vzájemný duel Lotyšům (3:4 v prodloužení). I tady šlo o záležitost v samostatné historii dosud nevídanou, také pod ni se podepsal finský trenér Kari Jalonen.

A co následovalo? Vítězství 6:2 nad Slovinskem. Nikoliv hladké či snad suverénní, jak může napovídat konečný stav, ale pro psychiku důležité. Slavilo se po dvou utrápených třetinách, obratu v té poslední a hattricku Dominika Kubalíka.

Také ve Fribourgu by se reprezentaci hodilo se rychle oklepat a přidat další čárku do kolonky výher. Tentokrát však po zbytečné ztrátě následuje jiný protivník než v předchozích případech.

Zvučnější, kvalitnější, nebezpečnější.

Skolit v pondělí večer (20.20) Švédy, společně s našlapanou Kanadou hlavního favorita skupiny, nebude vůbec jednoduché.

Nastane předpokládaný, logický krok. Změny v sestavě. Ale jaké? To už si Tomáš Plekanec, jeden z asistentů, nechal po včerejším dobrovolném tréninku pro sebe: „Nějaké budou, upřesníme si to v kabině.“

Vrátí se Matěj Blümel, který trpké vystoupení se Slovinci sledoval jen z tribuny. Zvláštní tah vysvětlil Rulík slovy: „Chtěli jsme rozložit síly, abychom měli energii.“

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace ve Fribourgu.

Matěj Blümel střílí na tréninku české hokejové reprezentace ve Fribourgu.

Využije, stejně jako proti Dánům, ofenzivní posilu ze zámořské AHL vedle Lukáše Sedláka a Romana Červenky? Vsadí na klubové vazby a ponechá v elitní lajně Jana Mandáta? Nebo snad přijde s úplně jinou variantou?

Zatřást může také s ostatními formacemi, oživit složení na přesilovce. Vložit důvěru do hráčů, kteří ukazují formu. Co třeba ještě výraznější minutáží podpořit nebojácného a šikovného beka Galvase?

Prostor na chyby se zmenšuje. Češi se sami připravili o výhodnou pozici, už nyní musí bojovat o každý bod. „Doufejme, že tohle je naše poslední klopýtnutí. Žádné další už si dovolit nemůžeme,“ prohlásil vážným hlasem Plekanec.

Nejen on si uvědomuje, že utkání se Švédskem hodně napoví.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
