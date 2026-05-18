Takové výsledky by se stávat neměly, ale to neznamená, že k nim nemůže dojít. Role favorita občas zůstane pouze na papíře, ani minulá mistrovství se neobešla bez překvapení.
Stačí se vrátit o rok zpátky, k pohádce z dánského Herningu, kde ve čtvrtfinále s domácím výběrem senzačně narazila Kanada s Crosbym, MacKinnonem a Celebrinim v sestavě.
Ani s českým klopýtnutím se nepočítalo. „Frustrující, nic příjemného,“ uznal zkroušeně Radim Rulík.
Rozhodující trefě podle kouče předcházel nedovolený zákrok na Tomáše Galvase, ale od něj i skleslých hráčů shodně zaznělo: „Na prodloužení vůbec nemělo dojít, zápas jsme si pokazili sami.“
Nechme stranou zahozené šance, čekání na první využitou přesilovku na turnaji, neefektivní obehrávání puku podél mantinelu i nízkou aktivitu před skvěle chytajícím Lukášem Horákem, českým gólmanem se slovinským pasem. Herní nedostatky u porážky s hokejovým trpaslíkem zastínilo její načasování.
Přišla už ve druhém utkání. Krátce po startu, ve chvíli, kdy ještě národní mužstvo nemá „nahráno“.
Jediný den po zvládnutém, odpracovaném a relativně klidném duelu proti Dánsku (4:1).
Rulík mluvil o nejhorším momentu za dobu působení u reprezentace a velké komplikaci. Zdůraznil nutnost hráče uklidnit, pomoct jim, nenechat je propadnout skepsi. Zároveň bude očekávat reakci.
Když Češi na šampionátu v roce 2022 vůbec poprvé klopýtli s Rakouskem (1:2 po nájezdech), odpověděli bravurně. Lotyše přejeli 5:1, všechny góly nasázeli v první třetině, jako silný životabudič zafungoval i přílet Davida Pastrňáka.
O rok později patřil vzájemný duel Lotyšům (3:4 v prodloužení). I tady šlo o záležitost v samostatné historii dosud nevídanou, také pod ni se podepsal finský trenér Kari Jalonen.
A co následovalo? Vítězství 6:2 nad Slovinskem. Nikoliv hladké či snad suverénní, jak může napovídat konečný stav, ale pro psychiku důležité. Slavilo se po dvou utrápených třetinách, obratu v té poslední a hattricku Dominika Kubalíka.
Také ve Fribourgu by se reprezentaci hodilo se rychle oklepat a přidat další čárku do kolonky výher. Tentokrát však po zbytečné ztrátě následuje jiný protivník než v předchozích případech.
Zvučnější, kvalitnější, nebezpečnější.
Skolit v pondělí večer (20.20) Švédy, společně s našlapanou Kanadou hlavního favorita skupiny, nebude vůbec jednoduché.
Nastane předpokládaný, logický krok. Změny v sestavě. Ale jaké? To už si Tomáš Plekanec, jeden z asistentů, nechal po včerejším dobrovolném tréninku pro sebe: „Nějaké budou, upřesníme si to v kabině.“
Vrátí se Matěj Blümel, který trpké vystoupení se Slovinci sledoval jen z tribuny. Zvláštní tah vysvětlil Rulík slovy: „Chtěli jsme rozložit síly, abychom měli energii.“
Využije, stejně jako proti Dánům, ofenzivní posilu ze zámořské AHL vedle Lukáše Sedláka a Romana Červenky? Vsadí na klubové vazby a ponechá v elitní lajně Jana Mandáta? Nebo snad přijde s úplně jinou variantou?
Zatřást může také s ostatními formacemi, oživit složení na přesilovce. Vložit důvěru do hráčů, kteří ukazují formu. Co třeba ještě výraznější minutáží podpořit nebojácného a šikovného beka Galvase?
Prostor na chyby se zmenšuje. Češi se sami připravili o výhodnou pozici, už nyní musí bojovat o každý bod. „Doufejme, že tohle je naše poslední klopýtnutí. Žádné další už si dovolit nemůžeme,“ prohlásil vážným hlasem Plekanec.
Nejen on si uvědomuje, že utkání se Švédskem hodně napoví.