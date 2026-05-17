Mistrovství světa v hokeji 2026

Senzace i ponížení. Ve světě píší o české blamáži: Slovinci srazili velmoc na kolena!

  14:52
Velké pozornosti se běžně těší basketbal, fotbal či cyklistika, potažmo v zimě alpské lyžování. Teď ale ve Slovinsku výjimečně zabodoval i hokej. Díky nečekané výhře nad Českem se malá země dočkala historického úspěchu, jak hlásí tamní tisk. A ani jinde ve světě úvodní výkon trpaslíka na mistrovství světa neopomněli. „Senzační Slovinsko potopilo Čechy,“ stojí třeba v titulku zpravodajství na webu mezinárodní federace IIHF.
Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení. | foto: Reuters

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.
Dominik Pavlát v brance národního týmu proti Slovinsku.
Český útočník Lukáš Sedlák napadá rozehrávku Blaže Gregorce ze Slovinska.
Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.
26 fotografií

„Vynikající Rysi (přezdívka hokejistů) porazili hokejovou velmoc, bojovní, neústupní a disciplinovaní dosáhli jednoho z nejvýznamnějších úspěchů vůbec,“ juchá slovinská veřejnoprávní televize a rozhlas RTV. „Tenhle zápas se zapíše do análů slovinského hokeje!“

„Reprezentace proti favorizovaným Čechům prolomila led a pak je srazila na kolena,“ připojil se server Sportal. „Slovinský národní tým ponížil Českou republiku.“

Šok ve Fribourgu, není to však poprvé. Připomeňte si i další porážky s outsidery

Všudemožně po hokejovém světě létají slova jako šok a senzace.

„Slovinci se proti Česku postarali o hotový zázrak,“ glosuje pak slovenský web Športky.sk. „Zasloužili se o největší překvapení dosavadního průběhu šampionátu.“

Po sobotním utkání se velké chvály dočkal jediný Čech, a to Lukáš Horák, mostecký rodák se slovinským pasem. Jeho příběh vypichují nejen média ze země, kterou reprezentuje, ale také ve Švédsku či Finsku.

Gólman Horák: Celý život fandím Čechům a já je teď porazím. Snad mi nezapálí auto!

„Brankář se bojí o svůj majetek,“ zapřeháněl si v titulku finský Iltalehti s narážkou na Horákovu nadsázku, jestli mu doma nezapálí auto. Zatímco Ilta-Sanomat akcentoval příběh malé země, která porazila Česko.

O vztahu obou států k hokeji jasně vypovídají údaje IIHF. Vždyť Češi mají v mužských kategoriích registrovaných takřka 22krát větší množství hráčů (8 658) než Slovinci. Těch je doopravdy jen 394! O tak senzační výsledek se jedná.

„Stačí se jen vrátit o dva roky zpět. Když Česko slavilo doma zlato, Slovinsko hrálo mistrovství světa v nižší divizi se zeměmi jako Rumunsko, Japonsko nebo Jižní Korea,“ dokresluje švédský list Aftonbladet. „Loni schytalo porážky 1:9 od Finska a 0:4 od Švédska. A teď se právě Švédsko utká s otřeseným Českem.“

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Seveřané tak i pozorují svého nadcházejícího soupeře, kterého vyzve v pondělí od 20.20.

„A v České republice se teď po fiasku nešetří kritikou,“ přisadil si deník Expressen. „Vždyť nejlepším umístěním Slovinska na mistrovství světa je třinácté místo, kterého dosáhli před 24 lety.“

Nečekané překvapení v alpské zemi dokonce deník Delo vztáhl i na play off NHL, kde Jakub Dobeš s Montrealem prohrál 3:8 s Buffalem a branku předčasně opouštěl po šesti inkasovaných brankách.

„Jako krajané proti Slovincům: český brankář má v NHL taky špatnou náladu,“ poznamenal server. „Završil tak špatný večer pro český hokej na obou stranách Atlantiku.“

Buffalo otočilo v Montrealu a vynutilo si rozhodující sedmý zápas, Dobeš střídal

Sami slovinští hokejisté i jejich trenér Edo Terglav hovořili o „historické chvíli“, autor vítězného gólu Marcel Mahkovec ale zase podotýkal, že ta sama o sobě nestačí.

„Vítězství nám bude k ničemu, pokud prohrajeme všechny ostatní zápasy. Musíme zachovat chladnou hlavu a soustředit se na další utkání.“

Rozjezd ale on i jeho krajané zvládli perfektně. Z jejich pohledu nad ta nejoptimističtější očekávání.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

