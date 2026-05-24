Nejlepší Kořenář, nejslabší Ticháček. Jaké známky dostali hokejisté za Slovensko?

Nejlepší hodnocení získal brankář Josef Kořenář (1,57), nejhůře dopadli útočníci Matěj Blümel a Matyáš Melovský (oba 2,93) a obránce Jiří Ticháček (2,95).
Brankář chytající za pražskou Spartu se profiluje jako česká jednička turnaje. V zápase předvedl několik parádních zákroků a podržel tým v důležitých situacích.
Výborným zásahem se blýskl ve druhé třetině, když se ho po nabídce Rosandiče pokusil překonat Čederle. Kořenář tvrdou ránu na klíční kost rozdýchával ještě v komerční přestávce, na jeho výkonu se to ale nepodepsalo a zaslouženě byl po závěrečné siréně vyhlášen hráčem zápasu.
Druhým nejlépe ohodnoceným českým hráčem se stal střelec prvního gólu zápasu Daniel Voženílek. Třinecký útočník otevřel skóre prudkou střelou ze zápěstí, kterou poslal přímo mezi nohy bránícího Kmece a nad Hlavajovu lapačku. Za tento pro sebe netypický manévr ho čtenáři ohodnotili známkou 1,99.
Výsledky známkování proti Slovensku
Na třetím místě skončil obránce Filip Hronek. Hokejista, který v sezoně hájí barvy kanadského Vancouveru byl nejvytěžovanějším bekem utkání a čtenáři ho odměnili hodnocením 2,18.
V sobotním zápase se zadařilo také kapitánovi Romanu Červenkovi. Pardubickému útočníkovi se povedlo prolomit střeleckou smůlu a do utkání se zapsal klíčovým, avšak kuriózním gólem.
Ve třetí třetině se mu po Kautově nahození odrazil puk od brusle přímo za záda slovenského strážce branky Hlavaje. Rozhodčí po videozáznamu usoudili, že branka platí a český kapitán zabodoval nejen na ledě, ale i u čtenářů. Vysloužil si hodnocení 2,24.
Chvalitebně si v zápase podle čtenářů vedli také Jakub Flek (2,39), Michal Kempný (2,48) a Marek Alscher (také 2,48), těsně za nimi se se známkou 2,50 umístili pardubičtí útočníci Lukáš Sedlák a Martin Kaut.
|
Na chvostu hodnocení tentokrát skončili útočníci Matěj Blümel a Matyáš Melovský (oba 2,93) a obránce Jiří Ticháček (2,95).
Další zápas ve Fribourgu čeká národní tým v pondělí v 16.20 proti Norsku. Soupeř v severském derby v sobotu překvapivě porazil Švédsko (3:2), čímž zařídil českému týmu postup do play off.