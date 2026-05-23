Mistrovství světa v hokeji 2026

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  21:14
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Nepřekvapili. Předvedli, co se očekávalo. Byli nebezpeční, ale také dotěrní, v utkání s českými hokejisty na mistrovství světa se nejvíce starali o vytváření emocí. Pro slovenské bratry Martina a Kristiána Pospíšilovy zcela typické. „Věděli jsme, že se můžou klidně vyfaulovat,“ hlásil kapitán Roman Červenka po upracovaném vítězství 3:2.
Martin Pospíšil ze Slovenska v bitce s Jaroslavem Chmelařem.

A přesně tak se stalo.

Vyloučení Kristiána, staršího ze sourozeneckého dua, českému publiku dobře známého z brněnské Komety, národní mužstvo v prostředním dějství potrestalo.

Když si cestu do sítě našla šťastně tečovaná rána Martina Kauta, kamery zachytily slovenského útočníka, jak na trestné lavici vztekle třískl hokejkou.

Vinit ale mohl především sebe, jednalo se o zákrok z kategorie zbytečných. V přerušené hře krosčekoval Jaroslava Chmelaře. Rozpoutal menší strkanici, ale nakonec pykal sám.

„Byl překvapený,“ pousmál se Červenka. „Ale to on je vždycky. Rozhodčí ho dvakrát napomenuli, potřetí šel ven.“

Češi oslavují gól národního týmu proti Slovensku na MS ve Švýcarsku.

V zápase oslabil tým už podruhé, jen o chvíli dříve inkasoval Pospíšil dvě minuty za hrubost po rozmíšce s Michalem Kempným. „Já jsem se jen držel, stál. Nevím, za co jsem byl vyloučený. Ale nehledal bych v tom nic speciálního, prostě šarvátka před brankou,“ řekl český obránce.

Druhá česká branka sice duel přímo nerozhodla, ale vliv na jeho průběh měla velký. Pospíšil emoce neskrýval, vztekal se i po neproměněných šancích.

Hned z prvního střídání si odnesl blíže nespecifikované zranění, ale na jeho výkonu to nebylo znát. Celý zápas se snažil české hráče vykolejit. Po skončení duelu jen prošel mixzónou, žádost novinářů o rozhovor odmítl slovy: „Nejdem, nejdem.“

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

„Myslím, že do začátku nám emoce pomohly, ale pak je bylo třeba trošku krotit. Pospíšilovi je potřebují, aby podali co nejlepší výkon. Ale musí je nasměrovat správným směrem,“ pravil slovenský kouč Vladimír Országh.

Ani Kristiánův bratr Martin, který působí v Calgary, neodehrál očekávané derby bez vyloučení, cestou na střídačku se postrkal se jmenovcem Kautem.

„Párkrát se to vyhrotilo, možná to byla jejich taktika. Snažili se nám dostat pod kůži,“ popisoval gólman Josef Kořenář.

Potyčka mezi slovenským Martinem Pospíšilem a Jaroslavem Chmelařem z Česka

Třeba Červenka schytal v závěru po uplynutí oddechového času cestou na vhazování krosček do beder od Olivera Okuliara. A ani zdaleka nebyl v zápase jediný. „Ale nic mě nebolí! Počítali jsme s tím, chtěli jsme především zachovat klid,“ vysvětloval.

To se reprezentaci podařilo, soupeř nedostal k dispozici jedinou přesilovku, což při hodnocení nezapomněl pochválit ani trenér Radim Rulík.

„Plán byl nereagovat na jakékoliv podněty, neoplácet. Udrželi jsme se, což je zlepšení třeba oproti utkání se Švédskem. Vidím v tom jeden z klíčů k úspěchu, kdybychom šli do oslabení, bylo by to strašně těžké.“

Tento fakt naopak Slováci nemohli pochopit. „Myslím, že odehrát takové utkání bez vyloučení je směšné. Ať si na to udělá každý názor, jaký chce,“ tvrdil Martin Faško-Rudáš.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Libereckému útočníkovi vadila i Červenkova rozdílová trefa bruslí: „Nevím, jak jsou napsaná pravidla, možná to vidím zkresleně, ale když hráč záměrně nastaví brusli, aby se od ní kotouč odrazil do jiného směru... Takové branky by se podle mě uznávat neměly.“

Kapitán Marek Hrivík respektoval verdikt sudích, stejně jako Országh: „Na hřišti jsou pány. Vysvětlili nám, že tam nebyl pohyb proti puku. Nemůžeme s tím nic udělat.“

Poražený tým musel výsledku litovat. Od druhé třetiny byl aktivnější herně, soupeře přestřílel 30:18. „Bylo důležité, že jsme Slováky ani jednou nepustili do vedení,“ těšilo Rulíka.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

