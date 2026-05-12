Hokejisté poprvé trénovali. Duo z Pardubic zná parťáka, Vladař nedorazí kvůli zranění

„Z jednoho střetu jsem si odnesl zranění ruky, které mě na šampionát bohužel nepustí,“ řekla jednička Philadelphie zámořským novinářům po vyřazení z play off NHL.
Pro národní mužstvo další oslabení, další omluvenka z nejlepší ligy světa. Vladař loni na mistrovství debutoval, uplynulá sezona se mu povedla náramně.
Česká sestava na prvním tréninku
Kořenář, Pavlát, Kváča
Kempný, Hronek
Blümel, Sedlák, Červenka
Na nové adrese si vydobyl neotřesitelnou pozici, skvěle chytal i v play off, které pro Flyers skončilo ve druhém kole porážkou 0:4 na zápasy se zatím suverénní Carolinou.
Radimu Rulíkovi by se posila náramně hodila, Češi ale vzhledem k okolnostem minimálně zahájí turnaj jen s gólmany z Evropy. S Josefem Kořenářem, Petrem Kváčou a Dominikem Pavlátem, jehož v pondělí jako novou posilu oznámilo extraligové Kladno.
Ani trojice mužů v betonech a maskách na prvním tréninku nechyběla. „Ty jo, kudy se tam leze?“ ptal se cestou z kabiny asistent trenéra Jiří Kalous.
Krátce nato snadno přehlédnutelný vchod úspěšně našel. V bruslích dorazil na střídačku, připravený začít. O pár minut později, krátce po tři čtvrtě na šest, už se národní tým ve skromné, dřevěné tréninkové hale sešel v kompletním počtu.
|
Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl
„A mně se líbí! Trochu jinačí, než na jaké jsem ze zámoří zvyklý,“ usmíval se útočník Matěj Blümel, když se díval kolem sebe na trámy.
Nejprve pár svižných cvičení na zahřátí. Možná i kvůli chladnějším podmínkám, které připomínají české zimáky z nižších soutěží.
Nabrat rychlost, převzít kotouč, přejet modrou čáru a střelou rozchytat gólmana. To vše pod dohledem generálního manažera Jiřího Šlégra, který i přes stále vlezlejší zimu vše bedlivě sledoval.
S týmem si poprvé zatrénovali i tři noví útočníci, trenéři je hned zařadili vedle sebe. K Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi, osvědčené pardubické dvojici, přidali právě Blümela.
|
Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku
„S trenérem jsme se nebavili, jaká bude moje role. Je možné, že se ode mě bude čekat produktivita, ale když to bude něco jiného, vezmu to. Ale trošku jsem si to takto přál. Jsou to skvělí hokejisté,“ kýval Blümel.
„Všichni víme, že dokáže dát gól, zakončit, má výbornou rychlost, bojuje. Myslím, že si porozumíme rychle,“ ujišťoval Sedlák.
Rulík věří i trojici ve složení Daniel Voženílek, David Tomášek, Jakub Flek, které se dařilo v přípravě. Mimo sestavu zatím z útočníků zůstává Michal Kovařčík a Jan Mandát.