Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hokejisté poprvé trénovali. Duo z Pardubic zná parťáka, Vladař nedorazí kvůli zranění

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  19:31aktualizováno  19:42
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - V okolí zatím narazíte jen na cyklisty, běžce a pár pejskařů. Žádní fanoušci, žádné dresy, žádné šály v národních barvách. BCF Arena ve Fribourgu se na začátek světového šampionátu teprve chystá, ale čeští hokejisté už trénují. Zatímco ve Švýcarsku poprvé kroužili po ledě, ze zámoří dorazila nemilá zpráva. Brankář Daniel Vladař letos reprezentaci kvůli zranění neposílí.

Čeští hokejisté na tréninku v Karlových Varech. | foto: ČTK

„Z jednoho střetu jsem si odnesl zranění ruky, které mě na šampionát bohužel nepustí,“ řekla jednička Philadelphie zámořským novinářům po vyřazení z play off NHL.

Pro národní mužstvo další oslabení, další omluvenka z nejlepší ligy světa. Vladař loni na mistrovství debutoval, uplynulá sezona se mu povedla náramně.

Česká sestava na prvním tréninku

Kořenář, Pavlát, Kváča

Kempný, Hronek
Hájek, Cibulka
Alscher, Ticháček
Ščotka, Galvas

Blümel, Sedlák, Červenka
Flek, Tomášek, Voženílek
Kubalík, Melovský, Kaut
Beránek, Černoch, Chmelař
Kovařčík, Mandát

Na nové adrese si vydobyl neotřesitelnou pozici, skvěle chytal i v play off, které pro Flyers skončilo ve druhém kole porážkou 0:4 na zápasy se zatím suverénní Carolinou.

Radimu Rulíkovi by se posila náramně hodila, Češi ale vzhledem k okolnostem minimálně zahájí turnaj jen s gólmany z Evropy. S Josefem Kořenářem, Petrem Kváčou a Dominikem Pavlátem, jehož v pondělí jako novou posilu oznámilo extraligové Kladno.

Ani trojice mužů v betonech a maskách na prvním tréninku nechyběla. „Ty jo, kudy se tam leze?“ ptal se cestou z kabiny asistent trenéra Jiří Kalous.

Krátce nato snadno přehlédnutelný vchod úspěšně našel. V bruslích dorazil na střídačku, připravený začít. O pár minut později, krátce po tři čtvrtě na šest, už se národní tým ve skromné, dřevěné tréninkové hale sešel v kompletním počtu.

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

„A mně se líbí! Trochu jinačí, než na jaké jsem ze zámoří zvyklý,“ usmíval se útočník Matěj Blümel, když se díval kolem sebe na trámy.

Nejprve pár svižných cvičení na zahřátí. Možná i kvůli chladnějším podmínkám, které připomínají české zimáky z nižších soutěží.

Nabrat rychlost, převzít kotouč, přejet modrou čáru a střelou rozchytat gólmana. To vše pod dohledem generálního manažera Jiřího Šlégra, který i přes stále vlezlejší zimu vše bedlivě sledoval.

S týmem si poprvé zatrénovali i tři noví útočníci, trenéři je hned zařadili vedle sebe. K Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi, osvědčené pardubické dvojici, přidali právě Blümela.

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

„S trenérem jsme se nebavili, jaká bude moje role. Je možné, že se ode mě bude čekat produktivita, ale když to bude něco jiného, vezmu to. Ale trošku jsem si to takto přál. Jsou to skvělí hokejisté,“ kýval Blümel.

„Všichni víme, že dokáže dát gól, zakončit, má výbornou rychlost, bojuje. Myslím, že si porozumíme rychle,“ ujišťoval Sedlák.

Rulík věří i trojici ve složení Daniel Voženílek, David Tomášek, Jakub Flek, které se dařilo v přípravě. Mimo sestavu zatím z útočníků zůstává Michal Kovařčík a Jan Mandát.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa.

Asi nikdo během zamračeného úterního dne nerozdal na pražském letišti tolik úsměvů jako Jaroslav Chmelař. „To je úplně neskutečný, že tady můžu stát,“ rozjařil se vytáhlý útočník. Vždyť se právě s...

12. května 2026  18:26

Lotyšsko odhalilo nominaci na MS. Šest hráčů z extraligy i útočník z NHL

Lotyšští hokejisté se radují z gólu do sítě favoritů ze Švédska.

Trenér lotyšských hokejistů Harijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je navíc i útočník Sandis Vilmanis, který si v této...

12. května 2026  17:38

Slovan může do druhé ligy, šéfem i koučem je Čaloun: Bude kvapík sehnat peníze

Trenér a jednatel Jan Čaloun při besedě s fanoušky Slovanu Ústí nad Labem.

Svitla naděje, že ústecký hokej se nebude nedůstojně trápit v krajské lize. Výkonný výbor hokejového svazu v úterý nabídl Slovanu a konkrétně jeho šéfovi Janu Čalounovi místo ve druhé lize, neboť...

12. května 2026  16:56

MacKinnon v krvi. Colorado se po zásahu pukem bálo o hvězdu: Nepříjemný pocit

Nathan MacKinnon z Colorada leží na ledě po zásahu pukem do obličeje během...

Ten moment zpočátku vypadal nevinně, jenže rázem z toho pro hokejové Colorado byly velké obavy. Při pokusu o vyhození puku totiž inkasoval zásah do obličeje hvězdný forvard Nathan MacKinnon a skončil...

12. května 2026  16:01

Od Číňanek k Češkám. Hokejistky přebírá americký trenér Idalski

Brian Idalski jako trenér Vancouver Goldeneyes v ženské profesionální lize PWHL

Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idalski. Pětapadesátiletý kouč Vancouveru v zámořské PWHL nahradí Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která po sezoně u týmu po čtyřech letech...

12. května 2026  15:21

Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezonu. Do východočeského klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, jenž naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr...

12. května 2026  14:26,  aktualizováno  14:45

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...

12. května 2026  14:17

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

Matěj Blümel před odletem na mistrovství světa.

Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl...

12. května 2026  13:36

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finský obránce Vili Saarijärvi slaví trefu do české brány.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

12. května 2026  11:34

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

12. května 2026  11:27

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Lucas Raymond vstřelil po parádní akci pátý gól Švédska.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

12. května 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.