Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Z parťáků nepřátelé: Nic si nedarujeme. I pro mladou generaci je derby velká věc

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  9:20
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Vazeb mezi oběma reprezentacemi najdete spoustu. Spoluhráči, staří známí. Jeden vztah ale přece jen vyčnívá. „Jestli se mi nabídne, u mantinelu ho přimlasknu!“ slibuje Jaroslav Chmelař před zápasem českých hokejistů se Slovenskem na mistrovství světa. A koho vlastně? Přece Adama Sýkoru! Parťáka z New York Rangers a především velkého kamaráda.
Slovák Adam Sýkora (vlevo) při rozbruslení s českým parťákem Jaroslavem...

Slovák Adam Sýkora (vlevo) při rozbruslení s českým parťákem Jaroslavem Chmelařem před debutem za New York Rangers. | foto: Reuters

Český útočník Jaroslav Chmelař se opírá o svou hůl.
Hlavní trenér Radim Rulík na české střídačky během úvodního vystoupení...
Matěj Blümel (vlevo) a Jaroslav Chmelař před odletem na mistrovství světa.
Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa.
43 fotografií

„Zaznamenal jsem, co o mně řekl, hned jsem mu psal. Ani já ho šetřit nebudu! Nic si nedarujeme,“ vzkáže na dálku s úsměvem slovenský útočník.

A vytáhlý čahoun ze čtvrté lajny národního mužstva přikývne: „Teď jsme prostě nepřátelé.“

Jen jeden z několika minipříběhů sobotního klání (16.20). Velice důležitého. A nejen proto, že jde o tradičně sledované a štěpné derby. Výsledek promluví také do vývoje skupiny B ve Fribourgu, leccos naznačí i směrem ke čtvrtfinále.

Ale o tom až později. Ještě na okamžik zůstaňme u dvou mladíků, kteří jsou zvyklí bojovat o vítězství bok po boku. Teď stojí proti sobě.

Na tak velké akci poprvé, dosud se střetli jen v mládežnických kategoriích. Navíc v době, kdy se tolik neznali.

Česko - Slovensko. Derby o důležité body, přiblíží se hokejisté na MS čtvrtfinále?

Sblížili se až na farmě v Hartfordu. Nespojovaly je pouze klubové barvy, měli i stejné plány a cíle: Zaujmout trenéry a vysloužit si povolání o patro výš. Do nejlepší ligy na světě, do sestavy věhlasných Rangers.

A shodou okolností se to oběma v aktuálním ročníku podařilo.

„Už druhým rokem spolu bydlíme, jsme si opravdu blízko. Dokonce jsme po sezoně také letěli spolu domů,“ poví o rok a dva měsíce starší Chmelař.

V sezoně se málokdy stalo, že byste jednoho z nich potkali bez toho druhého. Tedy až do chvíle, kdy si českého útočníka vytáhli do NHL o něco dříve a Sýkora zůstal v AHL.

Ale jinak? Spíš ne. V létě tráví čas i dohromady s přítelkyněmi, rádi se potkají ve čtyřech. „Na dovolené jsme ještě nebyli, ale přijeli se za námi podívat do Nového Města nad Metují. Letos možná vyrazíme zase my za nimi na Slovensko,“ nastíní plány Chmelař.

Slovenský útočník Adam Sýkora se raduje z gólu.

Výlety teď ale ani jeden neřeší. Ani když se potkají na chodbě nebo ve výtahu v hotelu, který národní týmy na předměstí Bernu sdílejí. Oba hokejisté, a nejen oni, si uvědomují, jak důležité utkání je čeká.

Slováci mají jedenáct bodů, Češi deset. Vítěz se výrazně přiblíží jistotě účasti mezi nejlepší osmičkou a možnosti setrvání ve Fribourgu i pro čtvrtfinále. Poražený si udrží solidní pozici v tabulce, ale v posledních dvou zápasech se bude muset víc snažit.

O motivaci je postaráno. Aby ne, vždyť jde o derby! Na světovém šampionátu první od roku 2023.

Tehdy národní mužstvo vyhrálo v Rize na úvod skupinové fáze 3:2. Od té doby proběhlo jen pár přáteláků. Ale rivalita přetrvává.

V derby na druhé straně? Kempný mohl hrát za Slovensko: Přišlo to úplně náhodou

Nebo ne? Bere snad mladší generace vzájemný duel stejně jako každé jiné utkání?

„Jsme sousedé, rivalita tam bude vždycky,“ zatrhne okamžitě myšlenku Chmelař. „Vletíme na ně, čekám skvělý zápas před super kulisou, která je tady zatím úplně boží!“

A Sýkora souhlasí: „Pořád je to velká věc, na kterou se všichni těšíme. Hovoříme takřka stejnou řečí, na ledě si budeme rozumět. Čekám provokace a popichování.“

Velké bitvy z minulosti ani jeden nepamatuje. Dohromady jen čtyři hráči se narodili před rokem 1993, kdy se na mapě Evropy objevily dva nové státy: Marek Hrivík, Roman Červenka, Jakub Flek a Michal Kempný.

„Já se těším. Hrát se Slováky se nepoštěstí jen tak. Věřím, že přijede hodně lidí,“ říká Kempný.

Ve Fribourgu očekávají vyprodáno, vždyť právě fanoušci obou reprezentací navštěvují BCF Arenu v suverénně nejvyšším počtu. A že by si nechali ujít zrovna vzájemný duel? Překvapilo by.

Český útočník Jaroslav Chmelař se opírá o svou hůl.

„Každý říká, že v dnešní době jsou Češi lepší. To je pro nás motivace. Když je porazíme, bývá to o něco sladší,“ dodá ještě slovenský zadák Samuel Kňažko z Vítkovic.

Také on řadu hráčů z kabiny soupeře velmi dobře zná. Jakékoliv sympatie ale na zhruba dvě a půl hodiny hodí stranou.

Stejně jako Chmelař se Sýkorou, kteří se shodují: „Každý budeme bojovat za svou zemi. Na kamarádství přijde řada zase až pak.“

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Přišel, viděl a... skoro zrak ztratil. Bizarní úprk amerického gólmana z Prostějova

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Moc často se nevidí, aby do české druhé ligy – neprofesionální soutěže – přijel hokejista z USA, který se pyšní zlatou medailí z juniorského mistrovství světa. Prostějovští Jestřábi tuto zdánlivě...

23. května 2026

Z parťáků nepřátelé: Nic si nedarujeme. I pro mladou generaci je derby velká věc

Slovák Adam Sýkora (vlevo) při rozbruslení s českým parťákem Jaroslavem...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Vazeb mezi oběma reprezentacemi najdete spoustu. Spoluhráči, staří známí. Jeden vztah ale přece jen vyčnívá. „Jestli se mi nabídne, u mantinelu ho přimlasknu!“ slibuje Jaroslav Chmelař před zápasem...

23. května 2026  9:20

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku se blíží do rozhodující fáze. Jak vypadají české šance na postup do čtvrtfinále a na koho by národní tým mohl narazit?

23. května 2026  9:11

Česko - Slovensko. Derby o důležité body, přiblíží se hokejisté na MS čtvrtfinále?

Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...

Kýžený postup do čtvrtfinále už se blíží, zajištěný ale ještě zdaleka není. Čeští hokejisté se o další důležité body utkávají s dosud neporaženým Slovenskem, v sobotním pátém vystoupení na...

23. května 2026

Vegas slaví druhou výhru na ledě Colorada, rozhodly tři góly ze závěru

Ivan Barbašov a Noah Hanifin oslavují gól Vegas.

Hokejisté Vegas v play off NHL dál překvapují na úkor favorita. Po úvodní výhře 4:2 uspěli i v odvetě na ledě Colorada pro změnu 3:1 a vrací se domů za stavu série 2:0 na zápasy. Páteční souboj...

23. května 2026  7:06,  aktualizováno  7:43

Peníze? Já jel za Červenkou! Birner o Fribourgu říká: Tehdy mě zachránil z Ruska

Premium
Roman Červenka hrál ve Fribourgu i s Michalem Birnerem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V klubu strávil dva roky. A během povídání velmi brzy poznáte, jakou v něm zanechaly výraznou stopu. Když bývalý útočník a dnes sportovní ředitel Liberce Michal Birner začne o Fribourgu vyprávět,...

23. května 2026

Švédové si bezpečně poradili s Itálií. Kanada proti Slovinsku zpečetila postup

Švédský útočník Ivar Stenberg slaví s lavičkou gól proti Itálií.

Obě země potvrdily roli jasných favoritů. Kanadští hokejisté v rámci pátečního programu skupiny B porazili Slovinsko 3:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále. Stejný počet gólů nastříleli také...

22. května 2026,  aktualizováno  23:16

Finové porazili Británii a jsou nadále stoprocentní. Němci poprvé na MS vyhráli

Finští hokejisté oslavují výhru nad Velkou Británií.

Finští hokejisté zůstávají i po pěti zápasech mistrovství světa stoprocentní. V rámci pátečního programu skupiny A porazili s přehledem 4:0 Velkou Británii. Roli favorita potvrdili také Němci, kteří...

22. května 2026,  aktualizováno  23:02

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

20. května 2026  23:13,  aktualizováno  22. 5. 22:54

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

21. května 2026  19:12,  aktualizováno  22. 5. 22:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

22. května 2026  22:46

V derby na druhé straně? Kempný mohl hrát za Slovensko: Přišlo to úplně náhodou

Michal Kempný střílí na tréninku české reprezentace na mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Na Slovensku strávil část mládežnické kariéry. V Česku o něm tehdy ještě tolik nevěděli, tak na tři roky zakotvil ve Skalici. Na místě, které měl z rodného Hodonína jen kousek. Věděli jste, že Michal...

22. května 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.