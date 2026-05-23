„Zaznamenal jsem, co o mně řekl, hned jsem mu psal. Ani já ho šetřit nebudu! Nic si nedarujeme,“ vzkáže na dálku s úsměvem slovenský útočník.
A vytáhlý čahoun ze čtvrté lajny národního mužstva přikývne: „Teď jsme prostě nepřátelé.“
Jen jeden z několika minipříběhů sobotního klání (16.20). Velice důležitého. A nejen proto, že jde o tradičně sledované a štěpné derby. Výsledek promluví také do vývoje skupiny B ve Fribourgu, leccos naznačí i směrem ke čtvrtfinále.
Ale o tom až později. Ještě na okamžik zůstaňme u dvou mladíků, kteří jsou zvyklí bojovat o vítězství bok po boku. Teď stojí proti sobě.
Na tak velké akci poprvé, dosud se střetli jen v mládežnických kategoriích. Navíc v době, kdy se tolik neznali.
Sblížili se až na farmě v Hartfordu. Nespojovaly je pouze klubové barvy, měli i stejné plány a cíle: Zaujmout trenéry a vysloužit si povolání o patro výš. Do nejlepší ligy na světě, do sestavy věhlasných Rangers.
A shodou okolností se to oběma v aktuálním ročníku podařilo.
„Už druhým rokem spolu bydlíme, jsme si opravdu blízko. Dokonce jsme po sezoně také letěli spolu domů,“ poví o rok a dva měsíce starší Chmelař.
V sezoně se málokdy stalo, že byste jednoho z nich potkali bez toho druhého. Tedy až do chvíle, kdy si českého útočníka vytáhli do NHL o něco dříve a Sýkora zůstal v AHL.
Ale jinak? Spíš ne. V létě tráví čas i dohromady s přítelkyněmi, rádi se potkají ve čtyřech. „Na dovolené jsme ještě nebyli, ale přijeli se za námi podívat do Nového Města nad Metují. Letos možná vyrazíme zase my za nimi na Slovensko,“ nastíní plány Chmelař.
Výlety teď ale ani jeden neřeší. Ani když se potkají na chodbě nebo ve výtahu v hotelu, který národní týmy na předměstí Bernu sdílejí. Oba hokejisté, a nejen oni, si uvědomují, jak důležité utkání je čeká.
Slováci mají jedenáct bodů, Češi deset. Vítěz se výrazně přiblíží jistotě účasti mezi nejlepší osmičkou a možnosti setrvání ve Fribourgu i pro čtvrtfinále. Poražený si udrží solidní pozici v tabulce, ale v posledních dvou zápasech se bude muset víc snažit.
O motivaci je postaráno. Aby ne, vždyť jde o derby! Na světovém šampionátu první od roku 2023.
Tehdy národní mužstvo vyhrálo v Rize na úvod skupinové fáze 3:2. Od té doby proběhlo jen pár přáteláků. Ale rivalita přetrvává.
Nebo ne? Bere snad mladší generace vzájemný duel stejně jako každé jiné utkání?
„Jsme sousedé, rivalita tam bude vždycky,“ zatrhne okamžitě myšlenku Chmelař. „Vletíme na ně, čekám skvělý zápas před super kulisou, která je tady zatím úplně boží!“
A Sýkora souhlasí: „Pořád je to velká věc, na kterou se všichni těšíme. Hovoříme takřka stejnou řečí, na ledě si budeme rozumět. Čekám provokace a popichování.“
Velké bitvy z minulosti ani jeden nepamatuje. Dohromady jen čtyři hráči se narodili před rokem 1993, kdy se na mapě Evropy objevily dva nové státy: Marek Hrivík, Roman Červenka, Jakub Flek a Michal Kempný.
„Já se těším. Hrát se Slováky se nepoštěstí jen tak. Věřím, že přijede hodně lidí,“ říká Kempný.
Ve Fribourgu očekávají vyprodáno, vždyť právě fanoušci obou reprezentací navštěvují BCF Arenu v suverénně nejvyšším počtu. A že by si nechali ujít zrovna vzájemný duel? Překvapilo by.
„Každý říká, že v dnešní době jsou Češi lepší. To je pro nás motivace. Když je porazíme, bývá to o něco sladší,“ dodá ještě slovenský zadák Samuel Kňažko z Vítkovic.
Také on řadu hráčů z kabiny soupeře velmi dobře zná. Jakékoliv sympatie ale na zhruba dvě a půl hodiny hodí stranou.
Stejně jako Chmelař se Sýkorou, kteří se shodují: „Každý budeme bojovat za svou zemi. Na kamarádství přijde řada zase až pak.“