Mistrovství světa v hokeji 2026

Detaily neladí, soupeři trestají. Oslabení prioritou, Čechům nepomáhá ani větší led

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  6:56
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Jeden v závěru utkání s Dánskem. Další proti Slovinsku. A hned tři v napínavé bitvě se Švédskem. Dohromady pět inkasovaných gólů, druhá nejhorší bilance na letošním mistrovství světa. Co s nefunkční hrou v oslabení? Řešení je potřeba nalézt co nejrychleji.
Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson. | foto: Reuters

Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do...
Český tým slaví s fanoušky výhru nad Švédskem.
Švédové smutní po porážce s českým týmem.
Gólman Josef Kořenář slaví triumf nad Švédy.
Uvědomují si to také v kabině národního mužstva. „Ta čísla jsou opravdu tristní,“ souhlasí Daniel Voženílek.

Rychlý náhled do statistik jeho slova potvrzuje. Před středečním duelem s Itálií (16.20) čítá česká úspěšnost ubráněných přesilovek soupeřů 50 procent.

Pouze Němci, kteří nemají ani bod a na šampionátu zatím strádají takřka po všech stránkách, se s hrou v početní nevýhodě perou ještě o poznání více (37,5 %).

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

„Nemyslím si, že oslabení hrajeme úplně špatně,“ poví Jiří Černoch, jeden z českých specialistů na tuto činnost. „Spíš pokaždé uděláme nějakou malinkou chybičku. A tak kvalitní tým, jako jsou Švédové, nás pak dokáže potrestat.“

Občas se někdo nechal stáhnout příliš dolů, čímž otevřel prostor ke střele od modré čáry. Někdy zase moc k mantinelu a najednou se obranná čtveřice až moc roztáhla.

Ale zde je také na místě připsat pondělnímu soupeři národního mužstva zásluhy. V početní převaze na turnaji exceluje, využil už šest z patnácti nabídnutých možností (40 %).

Elitní letka v čele s režisérem Raymondem, šikovným křídlem z Detroitu, hrozila opakovaně. Zařídila snížení na 3:4, mladík Berglund splnil roli osamocené clony na hraně brankoviště znamenitě, rána Ekmana-Larssona se zastavila až v síti.

Josef Kořenář inkasuje v duelu se Švédskem.

Gólman Kořenář nic neviděl. Bezmocně se ohlédl i za předchozími nekompromisními trefami Perssona a Holmströma, členů druhého přesilovkového komanda. Prásk! A puk skončil pod horní tyčí.

Češi se ale dívají především na sebe. Hledají způsoby, jak se zlepšit. „Tolikrát při hře ve čtyřech inkasovat nemůžeme. Musíme s tím něco udělat!“ shodují se.

Jedna z mnoha hokejových pouček praví, že speciální formace rozhodují. Nikoliv pokaždé, ale zvlášť za těsného stavu velmi často.

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Čím víc se blíží klíčová fáze šampionátu, tím potřeba úderných přesilovek a bezchybných oslabení stoupá. Můžete si jimi výrazně pomoct, nebo v nich zásadně zaostat.

„Zaměřujeme se na to pořád. Drilujeme to, pracujeme,“ hlásí asistent trenéra Jiří Kalous. „Pár detailů nám ale neladí.“

A jaké, kouči?

„Pořád se trochu srovnáváme s velkým kluzištěm (60x30 metrů). Najednou se zvětšuje prostor na výměnu pozic, otevírá se více místa pro přihrávky, musíme zlepšit i práci s hokejkami.“

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Voženílek doplní nutnost lépe blokovat střely, což spoluhráčům náležitě a s obětavostí sobě vlastní předvedl v závěrečném dějství proti Švédům.

V úvodních dvou duelech se na oslabení neobjevil, až v pondělí večer na něj trenéři ukázali v rámci lehkého personálního oživení. Stejně jako na centra elitní formace Sedláka.

„Začali jsme to hrát trochu jinak, přišlo mi, že nám to fungovalo lépe. Uvidíme, co vymyslíme u videa,“ říká kapitán Pardubic.

Ve třetí třetině se hokejisté postavili do pasivnějšího kosočtverce. O beka na modré čáře se staral jediný útočník, už se o něj s druhým forvardem nestřídali. Na stranách hlídali střelce soupeře stále dva stejní hráči. Jeden z obránců a druhý z útočníků.

Rulík: Podněty na rozhodčí nepodáme, ale vyloučení nás mohla stát zápas

Švédové rázem neměli tolik času na nebezpečných pozicích. Než si srovnali kotouč, stála proti nim v blocích včas připravená hradba.

Také trenér Radim Rulík si obezřetně pochvaloval, že klíčové oslabení zvládli jeho svěřenci ubránit a zahnali hrozbu prodloužení. I když upracované vítězství zlepšilo náladu v kabině, oslabení dál zůstává jednou z českých priorit.

Hokejisté pořád mají dostatek času. A Voženílek klidně dodává: „Zrovna tohle je činnost, na které se dá zapracovat jednoduše.“

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Nejsem jako Gudas. Alscher vypráví o životě a pověsti: Vím, že mě lidé neznají

Premium
Marek Alscher zkoumá svou hokejku na tréninku národního týmu na MS ve Fribourgu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pokud sledujete hokej celoročně a jste jeho zažranými fanoušky, velmi pravděpodobně víte, o koho jde. Pokud však patříte mezi ty, co si ho zapnou třeba jen jednou za rok při mistrovství světa, dost...

20. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Čechy ve středu čeká Itálie. Ščotka vyvázl bez trestu

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

19. května 2026  23:46

Slováci přetlačili Slovince v nájezdech, Norsko suverénně přehrálo Itálii

Slovenská gólová radost po trefě Martina Chromiaka.

Slovenští hokejisté poznali, jak nepříjemný umí být outsider ze Slovinska. V napínavém zápase ve Fribourgu ho nakonec porazili až po nájezdech 5:4, rozhodl Kristián Pospíšil. Ve druhém utkání skupiny...

19. května 2026  23:02,  aktualizováno  23:44

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

19. května 2026  23:19

Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko deklasovalo Velkou Británii

Rakouští hokejisté oslavují gól Benjamina Nissnera.

Rakouští hokejisté pokračují v útoku na postup do play off mistrovství světa. Ve skupině A v Curychu porazili favorizované Lotyšsko 3:1 a po třech zápasech mají devět bodů. Ve večerním souboji...

19. května 2026  22:54

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

19. května 2026  19:27

Chceme otestovat nováčky a obhájit titul, ujišťuje trenér. USA si ale cestu komplikují

Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Tři zápasy, dvě porážky. Spojené státy přivezly na mistrovství světa tradičně tým plný nováčků, aby v Evropě sice nabíral cenné zkušenosti, ale zároveň bojoval o titul. Američtí hokejisté však svými...

19. května 2026  18:42

APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) opětovně žádá Petra Dědka o doplnění nabídky na získání televizních a marketingových práv české extraligy. Uvedla to ve svém úterním prohlášení,...

19. května 2026  18:40

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli...

19. května 2026  14:40

Kouči, co se předem loučí. Nejen Rulík, na hokejovém MS je k vidění zvláštní trend

Premium
Radim Rulík a Sam Hallam

Zažívá podobnou situaci jako Radim Rulík. S tím rozdílem, že švédský kouč Sam Hallam o svém konci na střídačce hokejového národního týmu ví daleko déle. A nedostal na vybranou. Jejich týmy v pondělí...

19. května 2026

