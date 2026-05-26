Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Chmelař obstaral jedinou radost českého týmu. Po nevydařeném startu, kdy Češi ztráceli dva góly po necelých sedmi minutách, zařídil v 16. minutě snížení.
Puk si navedl do výhodné pozice a přesnou střelou k tyči vykřesal pro výběr Radima Rulíka naději. A i přes druhý nejnižší odehraný čas z Čechů obdržel od čtenářů nejlepší hodnocení.
Výsledky známkování po Norsku
A to s výrazným náskokem, Marek Alscher na druhém místě už byl na hodnotě 3,81, těsně za ním skončil Jakub Flek (3,82).
Následovali Jiří Černoch s Tomášem Galvasem (oba 3,88), pod hodnotu 4,00 se dostali ještě Lukáš Sedlák (3,98) a Ondřej Beránek s Danielem Voženílkem (oba 3,99).
Gólman Dominik Pavlát pochytal 22 z 26 střel soupeře, s úspěšností zákroků 84,6 % obdržel výslednou známku 4,08. Tedy mírně horší, než jaká byl průměrná hodnota celého týmu.
Hůře než kladenský brankář dopadlo devět dalších hráčů. Vůbec nejpřísnější hodnocení schytal obránce Hronek (4,32).
Zkušený zadák, který je tradiční oporou, diriguje přesilovky a opět měl nejvyšší čas na ledě (22:14), prožil hrubě nevydařený zápas.
Nejprve po jeho chybné rozehrávce soupeř otevřel skóre, u druhé trefy Seveřanů propadl v útočné třetině a nestihl se vrátit včas, aby dalšímu norskému gólu zabránil.
Jen těsně před ním skončil Michal Kovařčík (4,31). Ten dostal příležitost coby čtvrtý centr, kam se posunul z pozice vyčkávajícího třináctého útočníka, jenže stejně jako Hronek se nachomýtl k prvním dvěma inkasovaným brankám.
Nedařilo se ani elitní lajně, velmi nepříznivé známky obdrželi Martin Kaut (4,28) a Roman Červenka (4,19). Stejné hodnocení jako kapitán má také Matěj Blümel, jenž se sestavou propadl do čtvrté formace.
Napravit dojem bude moct národní tým v posledním skupinovém duelu. V něm ho ale čeká nejtěžší výzva ve Fribourgu, v úterý od 20.20 nastoupí proti favorizované Kanadě.