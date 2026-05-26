Mistrovství světa v hokeji 2026

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

  8:53
Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním průběhu turnaje (4,03). Nejlépe dopadl Jaroslav Chmelař (3,19), naopak nejhůře Filip Hronek (4,32).
Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku. | foto: ČTK

Chmelař obstaral jedinou radost českého týmu. Po nevydařeném startu, kdy Češi ztráceli dva góly po necelých sedmi minutách, zařídil v 16. minutě snížení.

Puk si navedl do výhodné pozice a přesnou střelou k tyči vykřesal pro výběr Radima Rulíka naději. A i přes druhý nejnižší odehraný čas z Čechů obdržel od čtenářů nejlepší hodnocení.

Výsledky známkování po Norsku

A to s výrazným náskokem, Marek Alscher na druhém místě už byl na hodnotě 3,81, těsně za ním skončil Jakub Flek (3,82).

Následovali Jiří Černoch s Tomášem Galvasem (oba 3,88), pod hodnotu 4,00 se dostali ještě Lukáš Sedlák (3,98) a Ondřej Beránek s Danielem Voženílkem (oba 3,99).

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Gólman Dominik Pavlát pochytal 22 z 26 střel soupeře, s úspěšností zákroků 84,6 % obdržel výslednou známku 4,08. Tedy mírně horší, než jaká byl průměrná hodnota celého týmu.

Hůře než kladenský brankář dopadlo devět dalších hráčů. Vůbec nejpřísnější hodnocení schytal obránce Hronek (4,32).

Zkušený zadák, který je tradiční oporou, diriguje přesilovky a opět měl nejvyšší čas na ledě (22:14), prožil hrubě nevydařený zápas.

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Nejprve po jeho chybné rozehrávce soupeř otevřel skóre, u druhé trefy Seveřanů propadl v útočné třetině a nestihl se vrátit včas, aby dalšímu norskému gólu zabránil.

Jen těsně před ním skončil Michal Kovařčík (4,31). Ten dostal příležitost coby čtvrtý centr, kam se posunul z pozice vyčkávajícího třináctého útočníka, jenže stejně jako Hronek se nachomýtl k prvním dvěma inkasovaným brankám.

Občas už nevím, hlesl Černoch. Ale věřím, že si to sedne. Snad nás porážka nas**e

Nedařilo se ani elitní lajně, velmi nepříznivé známky obdrželi Martin Kaut (4,28) a Roman Červenka (4,19). Stejné hodnocení jako kapitán má také Matěj Blümel, jenž se sestavou propadl do čtvrté formace.

Napravit dojem bude moct národní tým v posledním skupinovém duelu. V něm ho ale čeká nejtěžší výzva ve Fribourgu, v úterý od 20.20 nastoupí proti favorizované Kanadě.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním...

26. května 2026  8:53

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

26. května 2026  6:57,  aktualizováno  7:32

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...

26. května 2026  7:25

Slovinsko - Itálie 5:1. Další rok mezi elitou. Přemožitelé Česka zvládli klíčový zápas

Italský bek Gios schytal do obličeje tvrdou ránu Slovince Kuralta.

Hokejisté Slovinska budou i v příštím roce příslušníky elitní divize světového šampionátu. Rozhodla o tom jejich pondělní výhra 5:1 nad Itálií. Slovinci ve skupině B vyhráli dvakrát, kromě Itálie...

25. května 2026,  aktualizováno  23:10

Britové se rozloučili porážkou, neuhráli ani bod. Německo i USA živí naděje na play off

Britští hokejisté opouští elitní divizi.

Hořký turnaj za sebou mají hokejisté Velké Británie, po roce opět sestupují z elitní kategorie mistrovství světa. Na šampionátu ve Švýcarsku neuhráli ve skupině A ani bod, v pondělí večer podlehli...

25. května 2026,  aktualizováno  22:52

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

25. května 2026  22:40

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

25. května 2026  22:39

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývá ve Fribourgu závěrečný zápas s Kanadou. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zkomplikovala...

25. května 2026  22:35

Česko - Kanada v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští fanoušci sledují utkání proti Norsku.

Tým plný hvězd a největší favorit na zlato. Kanada je posledním soupeřem českých hokejistů ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka ještě hraje o druhé místo, musel by však...

25. května 2026  22:34

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

25. května 2026  22:31

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast ovšem zabojovali. Jejich program, výsledky,...

25. května 2026  22:26

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V jiných emocích na pozápasový rozhovor ani přijít nemohl. Čeští hokejisté předvedli na mistrovství světa proti Norsku (1:4) slabý výkon, což potvrdil i on sám. „Lepší výsledek jsme si nezasloužili....

25. května 2026  20:39

