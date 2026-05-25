Mistrovství světa v hokeji 2026

Na Nory nejspíš bez Cibulky, změna také na přesilovce. Kalous vyzdvihl soupeře

Vojtěch Tůma
  11:23
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Můžou hrát uvolněněji. Ale zase ne moc, proti rozjetým Norům by se to nemuselo vyplatit. „Lehký soupeř neexistuje,“ varoval asistent trenéra Jiří Kalous. Každopádně platí, že vítězství českých hokejistů v odpoledním utkání (16.20) na mistrovství světa znamená nejhůř druhé místo v tabulce. A tedy setrvání ve Fribourgu i pro čtvrtfinále.
Trenéři národního týmu Jiří Kalous (vlevo) a Ondřej Pavelec sledují trénink. | foto: ČTK

„Očekáváme velmi těžký zápas. Norové hrají výborně celý šampionát, výsledky, kterých dosáhli, rozhodně nejsou náhodné,“ hlásil Kalous po dopoledním rozbruslení.

Národnímu týmu stačí k jistotě druhého místa i dva body. V úterý večer (20.20) by pak následoval přímý souboj s Kanadou o celkové prvenství v základní skupině B.

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

„Vždycky hrajeme o co nejlepší umístění. Musíme jít zápas od zápasu, uvidíme, kam nás to vynese,“ poznamenal Kalous.

A oznámil i drobné úpravy v sestavě.

Proti Norům Češi nejspíš nastoupí bez Tomáše Cibulky. „Ano, s největší pravděpodobností dnes do hry nepůjde,“ uvedl jeden z Rulíkových asistentů.

Mezi sedmičku obránců se posune Jan Ščotka, ve druhé přesilovkové formaci dostane příležitost Jiří Ticháček.

Zleva Christian Wejse (Dánsko) se snaží obrat o kotouč Jiřího Ticháčka.

Reprezentace vyšle do boje třináct útočníků, také zde může dojít ke změnám. Bližší podrobnosti Kalous neprozradil, konkrétnější být nechtěl ani ohledně gólmanů. „Plán víme dlouhodobě dopředu,“ prohodil pouze.

Josef Kořenář odchytal tři utkání včetně sobotního proti Slovensku. Vsadí na něj trenéři znovu? Nebo pošlou mezi tři tyče Dominika Pavláta?

Zatímco v neděli nechyběl na tréninku ani jeden z pětadvaceti hokejistů, účast na pondělním rozbruslení nebyla ani zdaleka tak hojná. Dorazilo jen pět hráčů.

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Dominik Pavlát si během necelé půlhodiny pořádně zachytal, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík, Jan Mandát a zmíněný Cibulka na něj pálili jeden puk za druhým.

A nebyli sami, do cvičení se zapojil i asistent trenéra Marek Židlický. Na druhém konci kluziště po ledě kroužil také Daniel Voženílek, ale po pár minutách odešel zpět do útrob BCF Areny.

Až se do ní Češi odpoledne vrátí, čeká je další těžké utkání. Proti soupeři, který už na turnaji přetlačil Švédy (3:2) a až v závěru přišel o vítězství proti Kanadě (5:6 v prodloužení).

„Musíme hrát zodpovědně, s výborným pohybem, volit jednoduchá řešení a hru si nekomplikovat. Chceme se vyhnout komplikacím,“ řekl Kalous.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Na Nory nejspíš bez Cibulky, změna také na přesilovce. Kalous vyzdvihl soupeře

Trenéři národního týmu Jiří Kalous (vlevo) a Ondřej Pavelec sledují trénink.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Můžou hrát uvolněněji. Ale zase ne moc, proti rozjetým Norům by se to nemuselo vyplatit. „Lehký soupeř neexistuje,“ varoval asistent trenéra Jiří Kalous. Každopádně platí, že vítězství českých...

25. května 2026  11:23

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

25. května 2026  11:11

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dlouhá léta si udržuje fantastickou produktivitu. Aby Roman Červenka třikrát po sobě nebodoval? Vzácnost, k níž ale na mistrovství světa došlo. U kapitána českých hokejistů, pokud počítáme také...

25. května 2026  8:30

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

25. května 2026  8:23

Česko - Norsko. Zastaví národní tým krasojízdu rozjetých Seveřanů?

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. V pondělí změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem,...

25. května 2026

Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl s bilancí rozdílové trefy a asistence zvolen první hvězdou u nedělní výhry Vegas 5:3 nad Coloradem, po které tým z města hazardu vede již 3:0 na zápasy a je krok od...

25. května 2026  7:05,  aktualizováno  7:48

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Premium
Daniel Voženílek v utkání Česka proti Slovensku na MS v hokeji 2026 ve...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nabere rychlost, stlačí brusle k ledu a jede. A sráží všechno, co mu přijde do cesty. Když má kotouč, funguje podobně, jen občas zkusí nějakou kulišárnu nebo naopak najde jednoduché řešení a...

25. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  23:24

Slovensko dostalo od Kanady čtyři góly za sedm minut, Dánsko zvítězilo po nájezdech

Slovenský útočník Oliver Okuliar vyjíždí zpoza kanadské branky.

Hokejisté Kanady si na světovém šampionátu upevnili vedoucí pozici ve skupině B. V neděli večer přehráli Slovensko 5:1, ačkoliv po dvou třetinách bylo skóre nerozhodné. Slováci tak stále nemají...

24. května 2026  16:05,  aktualizováno  23:20

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026  23:18

Finové zůstávají stoprocentní, zdolali Rakousko. Britové jsou jistým sestupujícím

Finští hokejisté se radují z gólu Mikaela Granlunda.

Hokejisté Finska na světovém šampionátu ve skupině A vyhráli také svůj šestý zápas a v posledním zápase skupinové fáze si to v úterý o první místo rozdají v přímém souboji s domácím Švýcarskem....

24. května 2026  16:10,  aktualizováno  22:58

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi mají jisté čtvrtfinále, v pondělí hrají s Norskem

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

24. května 2026  22:48

