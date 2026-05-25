Na Nory nejspíš bez Cibulky, změna také na přesilovce. Kalous vyzdvihl soupeře

„Očekáváme velmi těžký zápas. Norové hrají výborně celý šampionát, výsledky, kterých dosáhli, rozhodně nejsou náhodné,“ hlásil Kalous po dopoledním rozbruslení.
Národnímu týmu stačí k jistotě druhého místa i dva body. V úterý večer (20.20) by pak následoval přímý souboj s Kanadou o celkové prvenství v základní skupině B.
|
Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok
„Vždycky hrajeme o co nejlepší umístění. Musíme jít zápas od zápasu, uvidíme, kam nás to vynese,“ poznamenal Kalous.
A oznámil i drobné úpravy v sestavě.
Proti Norům Češi nejspíš nastoupí bez Tomáše Cibulky. „Ano, s největší pravděpodobností dnes do hry nepůjde,“ uvedl jeden z Rulíkových asistentů.
Mezi sedmičku obránců se posune Jan Ščotka, ve druhé přesilovkové formaci dostane příležitost Jiří Ticháček.
Reprezentace vyšle do boje třináct útočníků, také zde může dojít ke změnám. Bližší podrobnosti Kalous neprozradil, konkrétnější být nechtěl ani ohledně gólmanů. „Plán víme dlouhodobě dopředu,“ prohodil pouze.
Josef Kořenář odchytal tři utkání včetně sobotního proti Slovensku. Vsadí na něj trenéři znovu? Nebo pošlou mezi tři tyče Dominika Pavláta?
Zatímco v neděli nechyběl na tréninku ani jeden z pětadvaceti hokejistů, účast na pondělním rozbruslení nebyla ani zdaleka tak hojná. Dorazilo jen pět hráčů.
|
Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek
Dominik Pavlát si během necelé půlhodiny pořádně zachytal, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík, Jan Mandát a zmíněný Cibulka na něj pálili jeden puk za druhým.
A nebyli sami, do cvičení se zapojil i asistent trenéra Marek Židlický. Na druhém konci kluziště po ledě kroužil také Daniel Voženílek, ale po pár minutách odešel zpět do útrob BCF Areny.
Až se do ní Češi odpoledne vrátí, čeká je další těžké utkání. Proti soupeři, který už na turnaji přetlačil Švédy (3:2) a až v závěru přišel o vítězství proti Kanadě (5:6 v prodloužení).
„Musíme hrát zodpovědně, s výborným pohybem, volit jednoduchá řešení a hru si nekomplikovat. Chceme se vyhnout komplikacím,“ řekl Kalous.