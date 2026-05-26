Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Hlasitý pískot, předčasně odcházející fanoušci. V takové atmosféře zápas končil. Přitom národní tým mohl vzhledem k jistotě účasti mezi nejlepší osmičkou konečně hrát o poznání uvolněněji.
Nestalo se. Ani náhodou. Dostavil se jen další nevýrazný výkon. „Chvílemi už nevím, co s tím. Snažíme se, ale někdy to prostě nejde,“ hlesl sklesle útočník Jiří Černoch.
V úterý od 20.20 si výběr kouče Rulíka mohl zahrát s dosud neporaženou Kanadou o celkové prvenství ve skupině, získat jistotu setrvání ve Fribourgu i na čtvrtfinále a jako bonus schůdnějšího protivníka.
Jenže... Výsledek s Norskem leccos komplikuje.
Ani případný skalp zámořského favorita nemusí k druhému místu stačit.
Hrozba stěhování zůstává reálná, stejně tak i čtvrteční setkání se Švýcary, nebo Finy, dvěma nejsilnějšími soky z Curychu, kteří zatím ostatní nemilosrdně válcují.
Nikterak optimistická varianta. Zvlášť když to i nadále pořádně drhne. Věci z tréninku se nedaří naplno přenášet do zápasů. Občas máte až pocit, že hokejistům na ledě schází chemie. Nerozumí si, nevyhoví si, chybují.
Dřív platilo, že soupeře z druhého sledu reprezentanti přehrávali. Tlačili, měli navrch pohybově i střelecky. Ano, občas přišlo i zaváhání, ale mohli jste si říct: „Stane se, ubetonovali to.“
Letošní šampionát je jiný. I když se Češi snaží počínat si jednoduše, zaostávají i v základních aspektech. Trápí se. Jsou přitlačení zády ke zdi, v posledních dvou duelech ztratili i v počtu vyslaných pokusů na branku.
Proti Slovákům 18:30.
Proti Norsku 18:27.
Už po upracovaném derby hokejisté férově uznali: „Měli jsme štěstí.“ Trenér Rulík ještě dodal: „Pomohlo, že jsme ani jednou soupeře nepustili do vedení.“
V pondělí se jeho tým ocitl v odlišné, nezáviděníhodné pozici. Navíc velice brzy.
3. minuta, 0:1: Hronek zpoza vlastní branky zbytečně posouvá puk k nepřipravenému Kovařčíkovi. Mezi kruhy přichází ztráta, rychlý švih Havarda Salstena a Pavlát kapituluje z první střely.
7. minuta, 0:2: protiútok 2 na 1 zakončuje pod horní tyč Brandsegg-Nygard, nejnovější a velmi vítaná posila z Detroitu. Výpadu předchází chyba v útočném pásmu, opět u toho nechybí nešťastník Kovařčík, jehož trenéři zařadili do sestavy místo Melovského.
BCF Arena ve Fribourgu oněměla. A zatímco fanoušci v reprezentačních barvách nevěřícně kroutili hlavami, na Pavláta se sypaly další nebezpečné pokusy.
Na české straně křeč, v norských nohách lehkost.
Chvála se na soupeře valila už před zápasem, přicházela i z tábora národního týmu. Oprávněně, zcela zaslouženě. Vždyť předtím zaskočili Švédy, Kanadě podlehli až v prodloužení. A to ještě v závěru drželi těsné vedení, od zázračného skalpu je dělilo pouhých 99 sekund.
Účast ve čtvrtfinále už jim nikdo nevezme. Postup slaví poprvé od roku 2012! Před čtrnácti lety těžili především z excelentního představení Patricka Thoresena, po Rusovi Malkinovi druhého nejproduktivnějšího muže šampionátu.
Stejné jméno se podepsalo i pod letošní úspěch. V osobě jeho otce a hlavního kouče Pettera, jenž ze střídačky cepuje aktivní a odhodlaný tým se šesti hokejisty ve věku do 21 let v sestavě.
Ani Češi mezi nejlepší osmičkou scházet nebudou. „Ale tohle prostě nestačí,“ pronesl naštvaně Michal Kempný.
„Musíme změnit přístup,“ přidal se Rulík. „Není to vůbec ono. Zápas se nám můžeme nepovést, můžeme prohrát, ale je potřeba předvést úplně jiný týmový výkon.“
Ano, zlepšení je nutné. A to výrazné. Formu prokazuje jen hrstka hráčů, třeba Chmelařovo sólo před kontaktním gólem na 1:2 se opravdu povedlo. Ale jinak?
Zmar, korunovaný i dvěma přesilovkami v prostřední třetině. Ideální příležitost se chytnout a srovnat, napadlo by vás. Místo toho přišla zaváhání v přechodu do pásma, střely z nouze vyjížděly po mantinelu až k červené čáře.
Třetí a čtvrtý norský gól trápení jen korunovaly. Hokejisté opouštěli led s hlavami sklopenými, sami si uvědomovali, že na šampionátu nebezpečně hazardují.
Zmiňované štěstí vyprchalo. Jen se ukázalo, že na něj nelze spoléhat věčně.