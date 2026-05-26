Mistrovství světa v hokeji 2026

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  7:25
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství světa přestane fungovat. Porážka 1:4 s Norskem jako odpověď postačí.
Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku. | foto: ČTK

Hlasitý pískot, předčasně odcházející fanoušci. V takové atmosféře zápas končil. Přitom národní tým mohl vzhledem k jistotě účasti mezi nejlepší osmičkou konečně hrát o poznání uvolněněji.

Nestalo se. Ani náhodou. Dostavil se jen další nevýrazný výkon. „Chvílemi už nevím, co s tím. Snažíme se, ale někdy to prostě nejde,“ hlesl sklesle útočník Jiří Černoch.

V úterý od 20.20 si výběr kouče Rulíka mohl zahrát s dosud neporaženou Kanadou o celkové prvenství ve skupině, získat jistotu setrvání ve Fribourgu i na čtvrtfinále a jako bonus schůdnějšího protivníka.

Jenže... Výsledek s Norskem leccos komplikuje.

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Ani případný skalp zámořského favorita nemusí k druhému místu stačit.

Hrozba stěhování zůstává reálná, stejně tak i čtvrteční setkání se Švýcary, nebo Finy, dvěma nejsilnějšími soky z Curychu, kteří zatím ostatní nemilosrdně válcují.

Nikterak optimistická varianta. Zvlášť když to i nadále pořádně drhne. Věci z tréninku se nedaří naplno přenášet do zápasů. Občas máte až pocit, že hokejistům na ledě schází chemie. Nerozumí si, nevyhoví si, chybují.

Dřív platilo, že soupeře z druhého sledu reprezentanti přehrávali. Tlačili, měli navrch pohybově i střelecky. Ano, občas přišlo i zaváhání, ale mohli jste si říct: „Stane se, ubetonovali to.“

Daniel Voženílek ve velké šanci v utkání proti Norsku.

Letošní šampionát je jiný. I když se Češi snaží počínat si jednoduše, zaostávají i v základních aspektech. Trápí se. Jsou přitlačení zády ke zdi, v posledních dvou duelech ztratili i v počtu vyslaných pokusů na branku.

Proti Slovákům 18:30.

Proti Norsku 18:27.

Už po upracovaném derby hokejisté férově uznali: „Měli jsme štěstí.“ Trenér Rulík ještě dodal: „Pomohlo, že jsme ani jednou soupeře nepustili do vedení.“

Občas už nevím, hlesl Černoch. Ale věřím, že si to sedne. Snad nás porážka nas**e

V pondělí se jeho tým ocitl v odlišné, nezáviděníhodné pozici. Navíc velice brzy.

3. minuta, 0:1: Hronek zpoza vlastní branky zbytečně posouvá puk k nepřipravenému Kovařčíkovi. Mezi kruhy přichází ztráta, rychlý švih Havarda Salstena a Pavlát kapituluje z první střely.

7. minuta, 0:2: protiútok 2 na 1 zakončuje pod horní tyč Brandsegg-Nygard, nejnovější a velmi vítaná posila z Detroitu. Výpadu předchází chyba v útočném pásmu, opět u toho nechybí nešťastník Kovařčík, jehož trenéři zařadili do sestavy místo Melovského.

Další výhra nad supervelmocí! Norská média velebí hokejisty po duelu s Českem

BCF Arena ve Fribourgu oněměla. A zatímco fanoušci v reprezentačních barvách nevěřícně kroutili hlavami, na Pavláta se sypaly další nebezpečné pokusy.

Na české straně křeč, v norských nohách lehkost.

Chvála se na soupeře valila už před zápasem, přicházela i z tábora národního týmu. Oprávněně, zcela zaslouženě. Vždyť předtím zaskočili Švédy, Kanadě podlehli až v prodloužení. A to ještě v závěru drželi těsné vedení, od zázračného skalpu je dělilo pouhých 99 sekund.

Účast ve čtvrtfinále už jim nikdo nevezme. Postup slaví poprvé od roku 2012! Před čtrnácti lety těžili především z excelentního představení Patricka Thoresena, po Rusovi Malkinovi druhého nejproduktivnějšího muže šampionátu.

Norští hráči slaví další trefu proti Česku.

Stejné jméno se podepsalo i pod letošní úspěch. V osobě jeho otce a hlavního kouče Pettera, jenž ze střídačky cepuje aktivní a odhodlaný tým se šesti hokejisty ve věku do 21 let v sestavě.

Ani Češi mezi nejlepší osmičkou scházet nebudou. „Ale tohle prostě nestačí,“ pronesl naštvaně Michal Kempný.

„Musíme změnit přístup,“ přidal se Rulík. „Není to vůbec ono. Zápas se nám můžeme nepovést, můžeme prohrát, ale je potřeba předvést úplně jiný týmový výkon.“

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále

Ano, zlepšení je nutné. A to výrazné. Formu prokazuje jen hrstka hráčů, třeba Chmelařovo sólo před kontaktním gólem na 1:2 se opravdu povedlo. Ale jinak?

Zmar, korunovaný i dvěma přesilovkami v prostřední třetině. Ideální příležitost se chytnout a srovnat, napadlo by vás. Místo toho přišla zaváhání v přechodu do pásma, střely z nouze vyjížděly po mantinelu až k červené čáře.

Třetí a čtvrtý norský gól trápení jen korunovaly. Hokejisté opouštěli led s hlavami sklopenými, sami si uvědomovali, že na šampionátu nebezpečně hazardují.

Zmiňované štěstí vyprchalo. Jen se ukázalo, že na něj nelze spoléhat věčně.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

