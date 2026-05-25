Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Občas už nevím, hlesl Černoch. Ale věřím, že si to sedne. Snad nás porážka nas**e

Vojtěch Tůma
  20:25
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Těžko hledal slova. Při krátkém rozhovoru si několikrát povzdechl. Stejně jako z dalších českých hokejistů z něj šla po prohře 1:4 s Norskem cítit frustrace i jakási bezmoc. „Pořád nám něco chybí,“ řekl sklesle Jiří Černoch. Velmi dobře si vědom toho, že národní tým si situaci na mistrovství světa sám zkomplikoval.
Jiří Černoch tlačí v souboji Maxe Krogdahla z Norska.

Jiří Černoch tlačí v souboji Maxe Krogdahla z Norska. | foto: AP

Norští hráči slaví další trefu proti Česku.
Dominik Pavlát se ohlíží po jednom z inkasovaných gólů v utkání s Norskem.
Martin Rönnild slaví třetí gól Norska proti Česku.
Martin Rönnild dává třetí gól Norska proti Česku.
34 fotografií

Výhra nad Norskem mohla Čechům výrazně pomoct. A především zaručit tři důležité jistoty: nejhůř druhé místo ve skupině, čtvrtfinále ve Fribourgu i prostupnější cestu do medailových bojů.

Výběr kouče Radima Rulíka ale zápas vůbec nezvládl.

Na hladového a rozjetého soupeře, který slaví postup do vyřazovací fáze šampionátu po dlouhých čtrnácti letech, se od úvodního vhazování jen marně snažil najít recept.

„Skvělým výkonem jen podtrhli to, co na turnaji zatím předvádí,“ ocenil vítěze zklamaný Černoch.

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Co rozhodlo?
Špatný start nám určitě nepomohl. Pak už bylo proti týmu, který je ve velké euforii, těžké dotahovat. Byli silní v osobních soubojích, dobře bruslili, přehráli nás ve spoustě věcí. Zase nám chyběly góly.

Dohromady jste vystřelili jen osmnáctkrát.
To je prostě málo. Kolikrát situace přehráváme místo toho, abychom hodili puk na branku. Pak nám zase soupeř všechno zblokuje. Snažíme se na tom pracovat celý turnaj. Těžké... Občas už nevím, co s tím. Snažíme se hrát jednoduše, ale někdy to prostě nejde.

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Nejblíž k vyrovnání jste měli ve druhé třetině, souhlasíte?
Z naší strany byla dobrá. Smůla, že jsme nepřidali gól. Neříkám, že tady se rozhodovalo, ale kdybychom se prosadili, mohlo to vypadat úplně jinak.

Co dalšího přispělo k norskému triumfu?
Pořád máme v zápasech pasáže, které můžeme odehrát lépe. Trochu jinak, chytřeji. Nevím, chybí tomu m*d. Máme dobrý tým, skvělou partu... Pořád věřím, že v pravý moment si všechno sedne.

Zlepšení je potřeba ukázat už proti Kanadě.
Přesně tak. Máme poslední utkání ve skupině, hrajeme o co nejlepší umístění, o stěhování. Já se na tohle všechno ale nechci koukat, chci vyhrát. A pak se uvidí.

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Věříte, že se mužstvo dokáže nakopnout?
I po prohře se Slovinskem jsme předvedli skvělý výkon, proti Švédsku nám to sedlo. Já doufám, že nás to zdravě nakopne, nabudí a nas**e. Všichni neradi prohráváme, zvlášť zápasy, o kterých víme, že je máme zvládat.

Podvědomě vnímáte, že jste si situaci zkomplikovali?
Ale jo, věděli jsme, že v případě výhry nemusíme na čtvrtfinále do Curychu. Zase si ale nemyslím, že by nás to nějak svazovalo. Nemá cenu ani sledovat ostatní výsledky, nemůžeme na to myslet. Teď si musíme odpočinout a zvládnout to s Kanadou. Do čtvrtfinále vždycky chcete jít s dobrou bilancí, na vlně, ne se dvěma porážkami v řadě.

Pokud skončíte mimo první dvě místa ve skupině, čekají vás buď Finové, nebo Švýcaři. Oba týmy zatím hrají ve vynikající formě.
Je to mistrovství světa. Vidíte sami, že tu už není čtyři pět silných týmů, spíš osm deset, pár z nich se do čtvrtfinále ani nedostane. Konkurence je obrovská, Norové můžou Finy nebo Švýcary v klidu vyřadit. Je to jeden zápas o všechno, který rozhodne, jestli bude turnaj úspěšný, nebo ne.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

ONLINE: Německo - Velká Británie 4:0. Schyluje se k dalšímu debaklu ostrovanů

Sledujeme online
Německý útočník Frederik Tiffels odjíždí slavit gól do sítě Velké Británie.

Hokejisté Německa se ve svém posledním zápase skupinové fáze světového šampionátu postaví proti výběru Velké Británie. Chtějí-li si Němci zachovat alespoň teoretickou naději na postup do play off...

25. května 2026,  aktualizováno  21:11

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V jiných emocích na pozápasový rozhovor ani přijít nemohl. Čeští hokejisté předvedli na mistrovství světa proti Norsku (1:4) slabý výkon, což potvrdil i on sám. „Lepší výsledek jsme si nezasloužili....

25. května 2026  20:39

Občas už nevím, hlesl Černoch. Ale věřím, že si to sedne. Snad nás porážka nas**e

Jiří Černoch tlačí v souboji Maxe Krogdahla z Norska.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Těžko hledal slova. Při krátkém rozhovoru si několikrát povzdechl. Stejně jako z dalších českých hokejistů z něj šla po prohře 1:4 s Norskem cítit frustrace i jakási bezmoc. „Pořád nám něco chybí,“...

25. května 2026  20:25

ONLINE: Slovinsko - Itálie 0:1. Lítý boj o záchranu, do vedení se dostávají jižané

Sledujeme online
Ital Peter Spornberger čelí slovinskému brnkáři Horákovi.

Hokejový šampionát neopustí s prázdnou, jeden z dua Slovinsko, Itálie však vypadne z elitního společenství. Rozhoduje pondělní přímý souboj, do nějž první zmíněná země nastupuje s poměrně velkou...

25. května 2026,  aktualizováno  21:14

Další výhra nad supervelmocí! Norská média velebí hokejisty po duelu s Českem

Norové se radují z výhry nad Českem.

Norská média oslavují své hokejisty po vítězství 4:1 nad Českem. Oceňují, že po Švédsku porazili další "supervelmoc" a poprvé po čtrnácti letech postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa.

25. května 2026  19:50

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývá ve Fribourgu závěrečný zápas s Kanadou. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zkomplikovala...

25. května 2026  19:13

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

25. května 2026  19:03,  aktualizováno  19:10

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

25. května 2026  18:53

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

25. května 2026  18:50

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

25. května 2026  18:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

25. května 2026  18:47

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

25. května 2026  18:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.