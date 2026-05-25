Občas už nevím, hlesl Černoch. Ale věřím, že si to sedne. Snad nás porážka nas**e

Výhra nad Norskem mohla Čechům výrazně pomoct. A především zaručit tři důležité jistoty: nejhůř druhé místo ve skupině, čtvrtfinále ve Fribourgu i prostupnější cestu do medailových bojů.
Výběr kouče Radima Rulíka ale zápas vůbec nezvládl.
Na hladového a rozjetého soupeře, který slaví postup do vyřazovací fáze šampionátu po dlouhých čtrnácti letech, se od úvodního vhazování jen marně snažil najít recept.
„Skvělým výkonem jen podtrhli to, co na turnaji zatím předvádí,“ ocenil vítěze zklamaný Černoch.
Co rozhodlo?
Špatný start nám určitě nepomohl. Pak už bylo proti týmu, který je ve velké euforii, těžké dotahovat. Byli silní v osobních soubojích, dobře bruslili, přehráli nás ve spoustě věcí. Zase nám chyběly góly.
Dohromady jste vystřelili jen osmnáctkrát.
To je prostě málo. Kolikrát situace přehráváme místo toho, abychom hodili puk na branku. Pak nám zase soupeř všechno zblokuje. Snažíme se na tom pracovat celý turnaj. Těžké... Občas už nevím, co s tím. Snažíme se hrát jednoduše, ale někdy to prostě nejde.
Nejblíž k vyrovnání jste měli ve druhé třetině, souhlasíte?
Z naší strany byla dobrá. Smůla, že jsme nepřidali gól. Neříkám, že tady se rozhodovalo, ale kdybychom se prosadili, mohlo to vypadat úplně jinak.
Co dalšího přispělo k norskému triumfu?
Pořád máme v zápasech pasáže, které můžeme odehrát lépe. Trochu jinak, chytřeji. Nevím, chybí tomu m*d. Máme dobrý tým, skvělou partu... Pořád věřím, že v pravý moment si všechno sedne.
Zlepšení je potřeba ukázat už proti Kanadě.
Přesně tak. Máme poslední utkání ve skupině, hrajeme o co nejlepší umístění, o stěhování. Já se na tohle všechno ale nechci koukat, chci vyhrát. A pak se uvidí.
Věříte, že se mužstvo dokáže nakopnout?
I po prohře se Slovinskem jsme předvedli skvělý výkon, proti Švédsku nám to sedlo. Já doufám, že nás to zdravě nakopne, nabudí a nas**e. Všichni neradi prohráváme, zvlášť zápasy, o kterých víme, že je máme zvládat.
Podvědomě vnímáte, že jste si situaci zkomplikovali?
Ale jo, věděli jsme, že v případě výhry nemusíme na čtvrtfinále do Curychu. Zase si ale nemyslím, že by nás to nějak svazovalo. Nemá cenu ani sledovat ostatní výsledky, nemůžeme na to myslet. Teď si musíme odpočinout a zvládnout to s Kanadou. Do čtvrtfinále vždycky chcete jít s dobrou bilancí, na vlně, ne se dvěma porážkami v řadě.
Pokud skončíte mimo první dvě místa ve skupině, čekají vás buď Finové, nebo Švýcaři. Oba týmy zatím hrají ve vynikající formě.
Je to mistrovství světa. Vidíte sami, že tu už není čtyři pět silných týmů, spíš osm deset, pár z nich se do čtvrtfinále ani nedostane. Konkurence je obrovská, Norové můžou Finy nebo Švýcary v klidu vyřadit. Je to jeden zápas o všechno, který rozhodne, jestli bude turnaj úspěšný, nebo ne.