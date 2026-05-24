Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

  11:46
Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále, Seveřané si chtějí zajistit postup. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Norsko sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Česko – Norsko v TV

Přímý přenos utkání Česko – Norsko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:pondělí 25. května 2026 v 16:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3. Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky.

Norsko je příjemným překvapením šampionátu a postrachem favoritů. Na úvod těsně podlehlo Slovensku 1:2, pak přišly dvě suverénní výhry 4:0 nad Slovinskem a Itálií. Že kouč Thoresen poskládal nebezpečný tým, dokázali Norové nejprve proti Kanadě, které podlehli 5:6 po prodloužení, a následně proti Švédsku, jež přetlačili 3:2.

Vzájemná bilance Česka a Norska na MS

Statistika jasně hovoří ve prospěch české reprezentace. Ta si z devatenácti vzájemných duelů na mistrovství světa připsala šestnáct vítězství, dva zápasy skončily nerozhodně a Norové vyhráli pouze jednou.

Posledních pět vzájemných utkání Česka a Norska na mistrovství světa
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (základní skupina)ČESKO – Norsko 2:1
MS 2024 (základní skupina)ČESKO – Norsko 6:3
MS 2023 (základní skupina)ČESKO – Norsko 2:0
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – Norsko 4:1
MS 2019 (základní skupina)ČESKO – Norsko 7:2

TV program MS v hokeji na pondělí 25. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
15:40ČESKO – NorskoČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10USA – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Slovinsko – ItálieČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:00Německo – Velká BritánieČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Skupina A

Skupina B

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Nejlepší Kořenář, nejslabší Ticháček. Jaké známky dostali hokejisté za Slovensko?

Čeští hráči se radují z gólu Romana Červenky proti Slovensku.

Vyhrocené derby zvládli a do tabulky si připsali důležité tři body. Jednoznačný zápas to ovšem nebyl, i proto si čeští hokejisté po výhře 3:2 nad Slovenskem od čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrnou...

24. května 2026  12:01

Výkřiky do tmy, zápasy o zdraví. Pamětník vzpomíná na slavný hokejový rok

Premium
BITVA O ZLATO. Takhle brankář Jiří Holeček a obránce Milan Kajkl bojovali proti...

Je vám patnáct, chodíte na gymnázium, jste posedlí fotbalem a hokejem – a přijde rok, na který nezapomenete. Fotbalisti mistry Evropy, hokejisti mistry světa. K tomu další hokejové události,...

24. května 2026

Kolaps na ledě i hádka v kabině. Švédsko po blamáži s Norskem čelí obrovské kritice

Zklamaní švédští hráči po prohraném zápase s Norskem.

Po prohrách s Kanadou a Českem podlehli švédští hokejisté v sobotu i outsiderovi z Norska. Trápení favorita na světovém šampionátu ve Fribourgu podtrhly dva inkasované góly při vlastních...

24. května 2026  11:07

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  9:25

Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš.

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči...

24. května 2026  8:51

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jedna z hlavních otázek před mistrovstvím světa zněla: Jak moc bude českým hokejistům chybět brankář z NHL? Posuňme se o pár dní vpřed, teď si na ni vzpomene jen málokdo. Josef Kořenář se stává...

24. května 2026  8:30

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

24. května 2026  7:53

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Švédové nemají postup ve svých rukou, překvapivě podlehli Norsku

Norský útočník Noah Steen slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Švédsku.

Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2, zejména díky dvěma gólům v oslabení. Obhájci bronzu se na závěr...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  23:43

Dva hattricky ve dvou duelech. Lotyšsko zdolalo giganta, důležitá výhra Německa

Lotyšský útočník Daniss Smirnovs bouřlivě slaví svůj gól do sítě Američanů,...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  23:23

