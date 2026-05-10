Rulík nominuje na mistrovství světa. Kteří hokejisté pojedou do Švýcarska?

Přímý přenos   19:15
Kteří hokejisté se představí na mistrovství světa ve Švýcarsku, jež začíná už v pátek? Trenér národního týmu Radim Rulík oznamuje nominaci české reprezentace na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat od 19.30 v přímém přenosu.

Poslední test Čechům hrubě nevyšel, v neděli na Švédských hrách padli se Švýcary jednoznačně 1:6. Rulík v utkání prostřídal útoky i obranné dvojice.

„Měli jsme z 80 procent jasno, nechali jsme hrát hráče, kteří o to bojují. Tři formace odehrály tři zápasy ve čtyřech dnech, což není jednoduché, pro ty kluky to byl test. A ukázalo nám to, jak na tom jsme,“ konstatoval Rulík.

Ostuda, zápas blbec, hodnotí Češi debakl v generálce. Hrála roli nervozita z nominace?

Po příletu do Prahy oznámil nominaci nejprve samotným hráčům, nyní finální rozhodnutí zveřejňuje na tiskové konferenci.

„Útočníky máme rozhodnuté, na obránce si teprve sedneme,“ řekl český kouč po odpoledním zápase.

Z forvardů má nominaci jistou útok Davida Tomáška s křídly Jakubem Flekem a Danielem Voženílkem, kteří ve Švédsku odehráli pouze jedno utkání a ve zbylých z preventivních důvodů odpočívali.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

I bez účasti na posledních přípravných turnajích je potvrzena také účast nejlepšího extraligového hráče Romana Červenky, ve hře zůstává také možné připojení jeho parťáka Lukáše Sedláka.

Kvůli zdravotním problémům vynechal turnaj ve Švédsku obránce Filip Hronek, také s jeho účastí ve Švýcarsku se však počítá a měl by být jedním z týmových lídrů. Prostor na doléčení dostal rovněž forvard Jaroslav Chmelař.

Soupiska Česka před MS v hokeji 2026: kdy Rulík oznámí nominaci?

Po vyřazení ze zámořských soutěží se v kádru ještě nově můžou objevit gólmani Dan Vladař a Karel Vejmelka nebo útočník Matěj Blümel.

Jak nakonec bude vypadat kompletní nominace?

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

