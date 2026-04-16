ONLINE: Česko - Německo 0:0. Hokejisté začínají přípravu na mistrovství světa

Čeští hokejisté zahajují přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. V prvním přátelském utkání hostí v Karlových Varech od 17.30 Německo. Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži online.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík dává rozhovory po příletu z olympijských her. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hokejisté hrají v Mattoni Areně první ze dvou duelů proti Německu, odveta se koná už v pátek od 17 hodin.

Národní tým zahájil druhý týden přípravy na mistrovství světa, aktuálně v kádru figuruje 23 hráčů.

Proti Němcům v sestavě debutují obránce Tomáš Galvas a útočníci Marcel Marcel, Adam Měchura a Jakub Konečný. Do branky se v prvním zápase přípravy staví liberecký Petr Kváča.

„Prioritou pro nás je, abychom najeli co nejdříve na systém a co nejlépe nám fungoval - aby opravdu každý věděl, co v jaký moment se hraje, kdy se má forčekovat, eventuálně odstoupit a podobně, tedy standardní věci,“ říká měsíc před startem šampionátu asistent trenéra Jiří Kalous.

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Němci poskládali tým výhradně z hráčů domácí soutěže, v kádru kouče Harolda Kreise jsou čtyři nováčci.

„Němci jsou známí tím, že hrají velice urputně, tvrdý a bruslivý hokej, nečeká nás nic překvapivého, ale pro nás je prioritou soustředit se na naši hru, abychom hráli to, co chceme my,“ poznamenal Kalous.

Naposledy se týmy utkaly loni v Herningu, kdy v utkání základní skupiny světového šampionátu zvítězili Češi 5:0. Ve vzájemných duelech s Němci neinkasovali už tři zápasy po sobě. Oba soupeři v přípravě na MS změřili síly i loni - před polovinou dubna vyhrál národní tým v Řezně 7:0 a poté 1:0.

16. 4. 2026 17:30
Česko Česko : Německo Německo 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kváča, (Brízgala) – Ticháček, Pyrochta (A), Král, Zábranský, Cibulka, Jandus, Galvas, Sčotka, Voženílek, Tomášek, Flek (C), Kubalík (A), Filip, Kantner, Pavlík, Klíma, Pytlík, Marcel, Konečný, Měchura
Hungerecker, (Treutle), – Karrer, Weber, Leonhardt, Loibl, Hede, Huttl, Preto, Fischbuch, Dove-McFalls, Blank, Pilu, Klein, Fleischer, Chrobot, Krauss, Bettahar, Dziamber, Krammer, Brunnhuber, Kinder

Rozhodčí: Hribik J. – Květoň L.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.

Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v...

16. dubna 2026  15:46

Národní tým pozná nové trenéry. Hlavním koučem Moták, Gross bude asistentem

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Podle informací iDNES.cz došlo na jednání Výkonného výboru svazu ke shodě ohledně nových trenérů národního týmu. Svaz by měl na tiskové konferenci v 18 hodin oznámit, že se hlavním koučem hokejové...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  14:30

Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...

Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to...

16. dubna 2026  14:02

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého...

Jeho příběh se vyvinul nečekaným směrem. Z dočasné záplaty v nejoblíbenějšího trenéra hokejové Sparty, jehož jméno - Jááárda Nedvěd - hromově skandovala celá O2 arena. Přesto na lavičce extraligového...

16. dubna 2026  12:46

Smůla pro Noska. Po vleklém zranění si zlomil nohu. Aspoň že tu druhou, vtipkoval

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers krotí puk.

Teprve o víkendu vstřelil první gól v sezoně, moc se mu ulevilo, že to stihl ještě před koncem základní části. Teď musí zpracovávat jinou, mnohem pochmurnější novinu. Český útočník Tomáš Nosek si v...

16. dubna 2026  11:20

Svaz volí nástupce Rulíka. Co říkají členové výkonného výboru na Motáka s Grossem?

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Po nadcházejícím světovém šampionátu dojde u národního mužstva ke změně na trenérském postu. Kdo se stane nástupcem Radima Rulíka? Bude to dvojice ve složení Pavel Gross a Zdeněk Moták? Rozhodne...

16. dubna 2026  10:17

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

16. dubna 2026  8:29

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

16. dubna 2026  7:34

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:59

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy.

Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o...

15. dubna 2026  22:38

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Pár postupových tref už v minulosti obstaral. A teď přidal další. Velmi cennou, nesmírně důležitou. Jan Mandát jediným gólem rozhodl sedmý zápas vypjaté série se Spartou a zajistil Pardubicím účast...

15. dubna 2026  22:09

