Česko - Německo 5:3. Vítězný start přípravy na MS, zazářili Flek a Tomášek

Autor:
  20:23
Čeští hokejisté zahájili přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. V Karlových Varech zdolali v prvním přátelském utkání Německo 5:3. Po dvou gólech dali Jakub Flek a David Tomášek. V pátek si týmy duel zopakují od 17:00.
Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem.

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem.

Dominik Kubalík se tlačí do šance.
Přípravný hokejový zápas, Česko - Německo.
Čeští hokejisté oslavují gól Jakuba Fleka (vlevo).
Přípravný hokejový zápas, Česko - Německo. Tlak domácího týmu.
8 fotografií

připravujeme podrobnosti.....

Češi porazili Německo podeváté za sebou. V minulém ročníku s ním při třech vítězstvích ani jednou neinkasovali. Němci uspěli ve vzájemných zápasech naposledy v dubnu 2022, kdy vyhráli v Chomutově 2:0.

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Český tým nastoupil se čtyřmi debutanty - obráncem Tomášem Galvasem a útočníky Jakubem Konečným, Marcelem Marcelem a Adamem Měchurou. Němci nasadili tři nováčky - beka Rayana Bettahara a forvardy Samuela Dovea-McFallse a Thomase Heigla.

V úvodu se Češi ubránili při Kubalíkově vyloučení a při Karrerově trestu minul branku zblízka Měchura. V 18. minutě se domácí při Brunnhuberově pobytu na trestné lavici dočkali vedení. Kubalíkovu přihrávku usměrnil mezi betony německého gólmana kapitán Flek. Při Pavlíkově vyloučení se natlačil před branku Dove-McFalls, ale Kváča zasáhl.

V přípravném duelu s Německem zasahuje český brankář Petr Kváča.

Ve 24. minutě už to bylo 2:0. Pyrochtovu střelu od modré čáry tečoval před Hungereckerem jeho spoluhráč Bettahar a pak i kalhotami stínící Voženílek.

V polovině utkání Němci korigovali stav. Fischbuch po objetí branky našel Blanka, který snadno skóroval. Dočkali se tak první branky proti českému týmu po 211 minutách, protože v minulých třech vzájemných zápasech se neprosadili.

V čase 35:37 Kreisův tým vyrovnal. Z levého kruhu prostřelil gólmana Liberce mezi betony Loibl.

Po vyloučeních Loibla v závěru druhé části a Chrobota po pauze se Němci ubránili v oslabení tří proti pěti, ale klasickou přesilovku už Češi využili. Odražený puk poslal do posunuté branky Tomášek a sudí Hribik s Květoněm gól potvrdili.

Česko - Německo 5:3. Vítězný start přípravy na MS, zazářili Flek a Tomášek

V 56. minutě se prosadil podruhé Flek, když po kombinaci Tomáška a Voženílka usměrnil puk za Hungereckera. Za 97 sekund při power play Němců se od brusle Konečného odrazil puk mezi kruhy k Leonhardtovi, který snížil. V pokračující hře hostů bez gólmana 46 sekund před koncem zpečetil výsledek do prázdné branky Tomášek.

Reprezentace
16. 4. 2026 17:30
Česko Česko : Německo Německo 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Góly:
17:36 Flek (Kubalík, Ticháček)
23:12 Voženílek
41:10 Tomášek
55:15 Flek (Voženílek, Tomášek)
59:14 Tomášek
Góly:
30:19 Blank (Fischbuch)
35:37 Loibl
56:52 Leonhardt
Sestavy:
Kváča, (Brízgala) – Ticháček, Pyrochta (A), Král, Zábranský, Cibulka, Jandus, Galvas, Sčotka, Voženílek, Tomášek, Flek (C), Kubalík (A), Filip, Kantner, Pavlík, Klíma, Pytlík, Marcel, Konečný, Měchura
Sestavy:
Hungerecker, (Treutle), – Karrer, Weber, Leonhardt, Loibl, Hede, Huttl, Preto, Fischbuch, Dove-McFalls, Blank, Pilu, Klein, Fleischer, Chrobot, Krauss, Bettahar, Dziamber, Krammer, Brunnhuber, Kinder

Rozhodčí: Hribik J. – Květoň L.

Počet diváků: 3526

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Utah vs. St. LouisHokej - - 17. 4. 2026:Utah vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
17. 4. 01:30
  • 2.81
  • 4.01
  • 2.28
Winnipeg vs. San JoseHokej - - 17. 4. 2026:Winnipeg vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
17. 4. 02:00
  • 2.06
  • 4.17
  • 3.14
Nashville vs. AnaheimHokej - - 17. 4. 2026:Nashville vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 4. 02:00
  • 2.70
  • 4.18
  • 2.30
Edmonton vs. VancouverHokej - - 17. 4. 2026:Edmonton vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 4. 03:00
  • 1.55
  • 4.92
  • 5.07
Calgary vs. Los AngelesHokej - - 17. 4. 2026:Calgary vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
17. 4. 03:00
  • 3.13
  • 4.06
  • 2.09
Colorado vs. SeattleHokej - - 17. 4. 2026:Colorado vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
17. 4. 04:00
  • 1.89
  • 4.29
  • 3.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Česko - Německo 5:3. Vítězný start přípravy na MS, zazářili Flek a Tomášek

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Německem.

Čeští hokejisté zahájili přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. V Karlových Varech zdolali v prvním přátelském utkání Německo 5:3. Po dvou gólech dali Jakub Flek a David...

16. dubna 2026  20:23

Už nepotřebuju dělat kompromisy. Moták vybere asistenta, pobaví se i s Jandačem

Novým koučem českých hokejistů bude Zdeněk Moták.

Klidně, ochotně a s úsměvem začal Zdeněk Moták odpovídat na otázky novinářů jakožto nový hlavní trenér reprezentace. „Ale musím podepsat smlouvu!“ prohodil na dotaz, co ho čeká v nejbližších dnech....

16. dubna 2026  20:10

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

16. dubna 2026  20:06

Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Novým koučem hokejové reprezentace po Radimu Rulíkovi je Zdeněk Moták, který národní tým převezme po mistrovství světa ve Švýcarsku. Potvrdily se tak informace iDNES.cz. Výkonný výbor svazu...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  18:36

Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Hokejová sezona ještě neskončila, ale Litvínov, řečeno s trochou nadsázky, má už za sebou letní přípravu. Dvaačtyřicet dnů bez ostrého zápasu, tvrdé tréninkové dávky. Všechno kvůli jediné sérii....

16. dubna 2026  17:45

Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.

Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v...

16. dubna 2026  15:46

Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...

Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to...

16. dubna 2026  14:02

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého...

Jeho příběh se vyvinul nečekaným směrem. Z dočasné záplaty v nejoblíbenějšího trenéra hokejové Sparty, jehož jméno - Jááárda Nedvěd - hromově skandovala celá O2 arena. Přesto na lavičce extraligového...

16. dubna 2026  12:46

Smůla pro Noska. Po vleklém zranění si zlomil nohu. Aspoň že tu druhou, vtipkoval

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers krotí puk.

Teprve o víkendu vstřelil první gól v sezoně, moc se mu ulevilo, že to stihl ještě před koncem základní části. Teď musí zpracovávat jinou, mnohem pochmurnější novinu. Český útočník Tomáš Nosek si v...

16. dubna 2026  11:20

Svaz volí nástupce Rulíka. Co říkají členové výkonného výboru na Motáka s Grossem?

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Po nadcházejícím světovém šampionátu dojde u národního mužstva ke změně na trenérském postu. Kdo se stane nástupcem Radima Rulíka? Bude to dvojice ve složení Pavel Gross a Zdeněk Moták? Rozhodne...

16. dubna 2026  10:17

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

16. dubna 2026  7:34

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.