ONLINE: Česko - Německo 2:2. Po dalším rychlém kontru vyrovnává Loibl

Hokejisté hrají v Mattoni Areně první ze dvou duelů proti Německu, odveta se koná už v pátek od 17 hodin.
ONLINE: Česko – Německo
Národní tým zahájil druhý týden přípravy na mistrovství světa, aktuálně v kádru figuruje 23 hráčů.
Proti Němcům v sestavě debutují obránce Tomáš Galvas a útočníci Marcel Marcel, Adam Měchura a Jakub Konečný. Do branky se v prvním zápase přípravy staví liberecký Petr Kváča.
„Prioritou pro nás je, abychom najeli co nejdříve na systém a co nejlépe nám fungoval - aby opravdu každý věděl, co v jaký moment se hraje, kdy se má forčekovat, eventuálně odstoupit a podobně, tedy standardní věci,“ říká měsíc před startem šampionátu asistent trenéra Jiří Kalous.
Němci poskládali tým výhradně z hráčů domácí soutěže, v kádru kouče Harolda Kreise jsou čtyři nováčci.
„Němci jsou známí tím, že hrají velice urputně, tvrdý a bruslivý hokej, nečeká nás nic překvapivého, ale pro nás je prioritou soustředit se na naši hru, abychom hráli to, co chceme my,“ poznamenal Kalous.
Naposledy se týmy utkaly loni v Herningu, kdy v utkání základní skupiny světového šampionátu zvítězili Češi 5:0. Ve vzájemných duelech s Němci neinkasovali už tři zápasy po sobě. Oba soupeři v přípravě na MS změřili síly i loni - před polovinou dubna vyhrál národní tým v Řezně 7:0 a poté 1:0.
17:36 Flek (Kubalík, Ticháček)
23:12 Voženílek
30:19 Blank (Fischbuch)
35:37 Loibl
Kváča, (Brízgala) – Ticháček, Pyrochta (A), Král, Zábranský, Cibulka, Jandus, Galvas, Sčotka, Voženílek, Tomášek, Flek (C), Kubalík (A), Filip, Kantner, Pavlík, Klíma, Pytlík, Marcel, Konečný, Měchura
Hungerecker, (Treutle), – Karrer, Weber, Leonhardt, Loibl, Hede, Huttl, Preto, Fischbuch, Dove-McFalls, Blank, Pilu, Klein, Fleischer, Chrobot, Krauss, Bettahar, Dziamber, Krammer, Brunnhuber, Kinder
Rozhodčí: Hribik J. – Květoň L.Přejít na online reportáž