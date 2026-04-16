ONLINE: Česko - Německo 2:2. Po dalším rychlém kontru vyrovnává Loibl

Čeští hokejisté zahajují přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. V prvním přátelském utkání hostí v Karlových Varech od 17.30 Německo. Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži online.
Německý brankář Leon Hungerecker likviduje další šanci českého týmu. | foto: ČTK

Dominik Kubalík se tlačí do šance. Německý brankář Leon Hungerecker byl...
Přípravný hokejový zápas, Česko - Německo.
Čeští hokejisté oslavují gól Jakuba Fleka (vlevo).
Přípravný hokejový zápas, Česko - Německo. Tlak domácího týmu.
Hokejisté hrají v Mattoni Areně první ze dvou duelů proti Německu, odveta se koná už v pátek od 17 hodin.

Národní tým zahájil druhý týden přípravy na mistrovství světa, aktuálně v kádru figuruje 23 hráčů.

Proti Němcům v sestavě debutují obránce Tomáš Galvas a útočníci Marcel Marcel, Adam Měchura a Jakub Konečný. Do branky se v prvním zápase přípravy staví liberecký Petr Kváča.

„Prioritou pro nás je, abychom najeli co nejdříve na systém a co nejlépe nám fungoval - aby opravdu každý věděl, co v jaký moment se hraje, kdy se má forčekovat, eventuálně odstoupit a podobně, tedy standardní věci,“ říká měsíc před startem šampionátu asistent trenéra Jiří Kalous.

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Němci poskládali tým výhradně z hráčů domácí soutěže, v kádru kouče Harolda Kreise jsou čtyři nováčci.

„Němci jsou známí tím, že hrají velice urputně, tvrdý a bruslivý hokej, nečeká nás nic překvapivého, ale pro nás je prioritou soustředit se na naši hru, abychom hráli to, co chceme my,“ poznamenal Kalous.

Naposledy se týmy utkaly loni v Herningu, kdy v utkání základní skupiny světového šampionátu zvítězili Češi 5:0. Ve vzájemných duelech s Němci neinkasovali už tři zápasy po sobě. Oba soupeři v přípravě na MS změřili síly i loni - před polovinou dubna vyhrál národní tým v Řezně 7:0 a poté 1:0.

16. 4. 2026 17:30
Česko Česko : Německo Německo 2:2 (1:0, 1:2, -:-)
Góly:
17:36 Flek (Kubalík, Ticháček)
23:12 Voženílek
30:19 Blank (Fischbuch)
35:37 Loibl
Sestavy:
Kváča, (Brízgala) – Ticháček, Pyrochta (A), Král, Zábranský, Cibulka, Jandus, Galvas, Sčotka, Voženílek, Tomášek, Flek (C), Kubalík (A), Filip, Kantner, Pavlík, Klíma, Pytlík, Marcel, Konečný, Měchura
Hungerecker, (Treutle), – Karrer, Weber, Leonhardt, Loibl, Hede, Huttl, Preto, Fischbuch, Dove-McFalls, Blank, Pilu, Klein, Fleischer, Chrobot, Krauss, Bettahar, Dziamber, Krammer, Brunnhuber, Kinder

Rozhodčí: Hribik J. – Květoň L.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NěmeckoHokej - - 16. 4. 2026:Česko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.85
  • 2.90
  • 5.60
Utah vs. St. LouisHokej - - 17. 4. 2026:Utah vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
17. 4. 01:30
  • 2.81
  • 4.02
  • 2.28
Winnipeg vs. San JoseHokej - - 17. 4. 2026:Winnipeg vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
17. 4. 02:00
  • 2.03
  • 4.23
  • 3.17
Nashville vs. AnaheimHokej - - 17. 4. 2026:Nashville vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 4. 02:00
  • 2.70
  • 4.18
  • 2.30
Edmonton vs. VancouverHokej - - 17. 4. 2026:Edmonton vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 4. 03:00
  • 1.56
  • 4.85
  • 5.07
Calgary vs. Los AngelesHokej - - 17. 4. 2026:Calgary vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
17. 4. 03:00
  • 3.13
  • 4.06
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
ONLINE: Česko - Německo 2:2. Po dalším rychlém kontru vyrovnává Loibl

Sledujeme online
Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:59

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy.

Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o...

15. dubna 2026  22:38

