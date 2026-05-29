Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Klidný přílet. Hokejisté účast ve čtvrtfinále berou za splněný cíl, Rulík míří na operaci

Autor:
  17:01
Pár náruživých sběratelů a překvapivě i skupinka školáků. Čeští hokejisté bez výraznější pozornosti přistáli po nevydařeném mistrovství světa zpět v Praze. „Chtěli jsme hrát o medaile, ale kvalita soupeřů byla na vysoké úrovni,“ poznamenal kouč Radim Rulík, který se po tříletém působení u národního týmu vrací na klubovou scénu. Nejprve ale musí na operaci.
Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s Finskem. | foto: Reuters

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...
Český kouč Radim Rulík udílí na tréninku během MS ve Fribourgu pokyny svým...
Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
101 fotografií

Při čekání na přílet z Curychu největší pozornost všech turistů, navrátilců i zaměstnanců letištního personálu poutala skupina asi dvaceti až třiceti školáků z prvního stupně. Na letiště původně zamířili na exkurzi. Když se pak dozvěděli, že mají přiletět hokejisté, i s učitelkami počkali.

„Děti, mávejte,“ povzbuzovala jedna z nich. A tak opakovaně zdravily všechny houfy přilétajících lidí. „Six-seven!“ zvolalo jedno z dětí a pozdrav se najednou změnil v gesto po vzoru trendu populárního u nejmladších generací, který ani nemá žádný hlubší význam.

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Že dorazili hokejisté, jste najednou poznali podle úžasu.

„Příjemná zkušenost, rád někomu dělám radost, když se můžu vyfotit, něco podepsat. Děti tady chtěly podpis na ruku, nevím, k čemu jim to teda bude, ale bylo to hezký,“ pousmál se útočník Matyáš Melovský.

I na něm bylo znát, že chtěl víc a do Prahy dorazit až po víkendových medailových bojích.

Matyáš Melovský ještě při odletu na hokejové mistrovství světa

„Jsem určitě zklamanej, odnáším si zkušenosti, které jsou ale druhořadé, protože hlavní cíl je týmový úspěch a plnit na turnaji, co se po mně chce. První náš krok byl udělat čtvrtfinále a to se povedlo. Dál už jsme bohužel nešli, ale to je hokej, nemůžeme všechno vyhrát.“

Brankář Josef Kořenář se už ve čtvrtek například nechal slyšet: „Myslím, že na to, jaké byly ohlasy před turnajem, jak se nikam nedostanem, tak to nedopadlo tak špatně.“

„Na mistrovství jsme měli dobré zápasy, slabší zápasy. Platily dva cíle, jeden byl postoupit ze skupiny a to se nám podařilo splnit, druhý pak vyhrát ve čtvrtfinále. Tam byl ale soupeř vyspělejší,“ doplnil Rulík.

Na nejvyšší klubové scéně se pohyboval v rolích asistenta i hlavního kouče mezi lety 1996 až 2023, teď se po zkušenosti s reprezentací vrací.

Rulík se loučil, přiznal strach o postup ze skupiny: Za 90 procenty nominace si stojím

„Bude to zase změna, vést národní tým, to je obrovská zodpovědnost a zároveň je to náročné, aby člověk všechno vysledoval a objevil.“

S jakými pocity tuhle štaci zakončuje? „To si nechám pro sebe,“ odvětil.

U Melovského se vedle zklamání objevovala i radost, směsice pocitů po nevýrazném turnaji, na němž si hokejisté moc neoddechli ani s papírově slabšími protivníky.

„Ale bylo super už jen sledovat Romana Červenku, ikonu našeho hokeje, na tréninku. Jak bruslí, co dělá. Kdybych ho neznal, ani by mě nenapadlo, že mu je čtyřicet. Je to unikát. A ze soupeřů si zahrát proti Crosbymu, Tavaresovi, legendám, to bylo parádní!“

Kanadský zadák Morgan Rielly hraje s kotoučem u hrazení, před dostupujícím českým útočníkem Matyášem Melovským (11).

Teď se chystá s kamarády na dovolenou do Itálie, kde si kromě moře užije i další sportovní vyžití. Například u ne tak známého discgolfu.

„A pak už zase přejdu do nějakého přípravného režimu,“ dodal útočník zámořské Uticy, farmy pod celkem NHL z New Jersey.

To Rulík se do režimu na Kladně pustí až po operaci, která ho v nejbližší době čeká: „Půjdu na koleno, budou mi ho měnit, to je na nějaké tři měsíce. Pokusím se dát dohromady tak za dva, budu aktivně rehabilitovat, abych byl zase co nejrychleji zpět ve formě a budu si vše připravovat. Je potřeba hodně věcí, aspoň budu mít klid a čas se tomu pověnovat.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Helsinky a Riga uspěly s kandidaturou. Budou hostit hokejové MS 2030

Ježek Spiky, maskot hokejového MS 2021 v Rize.

Hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu.

29. května 2026  17:14

Klidný přílet. Hokejisté účast ve čtvrtfinále berou za splněný cíl, Rulík míří na operaci

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Pár náruživých sběratelů a překvapivě i skupinka školáků. Čeští hokejisté bez výraznější pozornosti přistáli po nevydařeném mistrovství světa zpět v Praze. „Chtěli jsme hrát o medaile, ale kvalita...

29. května 2026  17:01

Úleva pro Slovan, Čaloun přihlásil 2. ligu. Sponzory shání netradičně i brankář

Jan Čaloun, trenér hokejového Slovanu Ústí

Jen krajská liga pro Slovan? Ne! Epizodně extraligový a dlouhodobě prvoligový klub zůstane druholigový. Vedení ústeckého hokeje v čele s legendou Janem Čalounem přijalo nabídku svazu na uvolněné...

29. května 2026  16:55

Rusové uspěli s odvoláním. IIHF bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oznámila novinky ohledně účasti Ruska a Běloruska na reprezentačních turnajích. Zatímco Bělorusko se po zákazu za podíl na invazi na Ukrajině vrátí do...

29. května 2026  15:39

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  15:15

Zapomeňte na fotbal, hlásí norský hrdina Steen. Média píší o historickém úspěchu

Radost norských hokejistů po senzačním postupu do semifinále mistrovství světa.

Teprve počtvrté v historii se dostali do play off, nikdy ale nedošli tak daleko. Norsko prožívá nezapomenutelný světový šampionát. Ve čtvrtek poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyřku celého turnaje,...

29. května 2026  14:20

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

Švédskému útočníkovi Oskaru Sundqvistovi pomáhají po zranění z ledu spoluhráči...

Sotva přelezli základní skupinu, nakonec tak švédští hokejisté ještě museli na mistrovství světa pomalu brát zavděk až sedmou pozicí. Vyrovnáním druhého nejhoršího umístění Tre Kronor v poválečné...

29. května 2026  12:30

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

Kolik berou nejlepší hokejistky? Zámořská PWHL zveřejnila kompletní seznam platů

Brankářka Minnesoty Nicole Hensleyová zasahuje proti nájezdu Terezy Vanišové.

Kolik si vydělají nejlepší hokejistky světa? Odpověď nabízí seznam platů, který po dohodě s hráčkami zveřejnila elitní zámořská soutěž žen Professional Women’s Hockey League. Obsahuje kompletní...

29. května 2026  10:05

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým...

29. května 2026  9:59

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají...

29. května 2026  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.