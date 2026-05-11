Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Aleš Dostál
  9:00
Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých zápasů, soupisku, historickou bilanci národního týmu na MS, vzájemné duely se soupeři ve skupině i další informace najdete v našem přehledu.

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi. | foto: Luboš Vácha

Čeští hokejisté do mistrovství světa vstoupí zápasem s Dánskem. V závěrečném utkání ve skupině B vyzvou ve Fribourgu největšího favorita na zlato Kanadu.

Program českých hokejistů na MS v hokeji 2026

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Soupiska Česka na MS v hokeji 2026

Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem či několik nováčků.

ČESKÝ TÝM
JMÉNOKLUBNAROZENÍ
Brankáři
Josef KořenářSparta31. 1. 1998
Dominik PavlátIlves Tampere (Finsko)11. 11. 1999
Petr KváčaLiberec12. 9. 1997
Obránci
Tomáš CibulkaČeské Budějovice2. 4. 2004
Tomáš GalvasLiberec11. 2. 2006
Jan ŠčotkaKometa Brno20. 5. 1996
Jiří TicháčekKärpät Oulu (Finsko)30. 1. 2003
Michal KempnýBrynäs (Švédsko)28. 9. 1990
Marek AlscherCharlotte Checkers (AHL)7. 4. 2004
Libor HájekPardubice4. 2. 1998
Filip HronekVancouver Canucks (NHL)2. 11. 1997
Útočníci
Dominik KubalíkZug (Švýcarsko)21. 8. 1995
Jakub FlekKometa Brno24. 12. 1992
David TomášekFärjestad (Švédsko)10. 2. 1996
Jiří ČernochKarlovy Vary1. 9. 1996
Ondřej BeránekKarlovy Vary21. 12. 1995
Matěj BlümelProvidence Bruins (AHL)31. 5. 2000
Daniel VoženílekZug (Švýcarsko)10. 2. 1996
Matyáš MelovskýUtica Comets (AHL)25. 5. 2004
Jan MandátPardubice18. 11. 1995
Martin KautPardubice2. 10. 1999
Roman ČervenkaPardubice10. 12. 1985
Lukáš SedlákPardubice25. 2. 1993
Michal KovařčíkTřinec19. 11. 1996
Jaroslav ChmelařNew York Rangers (NHL)20. 7. 2003

Příprava českých hokejistů před MS

Kouč Radim Rulík v přípravě vyzkoušel velký počet hráčů. Po snadných výhrách nad Německem a Rakouskem následovaly domácí České hry a na závěr Švédské hry. Na obou turnajích Euro Hockey Tour si Češi připsali shodně po jedné výhře.

Jak si vedli čeští hokejisté v přípravě? Výsledky zápasů před MS 2026

Historie účastí na MS v hokeji

Reprezentace Československa se na mistrovství světa poprvé představila v roce 1920 – hrálo se jako součást VII. Olympijských her v Antverpách – a hned slavila zisk bronzových medailí.

Česká hokejová reprezentace dokázala jako jediná vyhrát třikrát za sebou mistrovství světa v systému play off a rovněž jako první získala za tuto dobu celkem 7 zlatých medailí.

Ve válečném období v letech 1939–1945 ji nahradila hokejová reprezentace Protektorátu Čechy a Morava, po válce pokračovalo Československo až do svého rozpadu v roce 1992. Do té doby získalo šest zlatých medailí (1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985).

Od roku 1993 vystřídala Československo reprezentace Česka, kterou IIHF ponechala v elitní skupině A, zatímco slovenská reprezentace byla přeřazena do skupiny C.

Česko na mistrovství světa:

  • 7× získalo zlaté medaile
  • 1× získalo stříbrné medaile
  • 6× získalo bronzové medaile

Češi se budou na MS v Curychu a Fribourgu snažit o vylepšení loňského výsledku. Národní tým ve čtvrtfinále ve Stockholmu podlehl domácímu Švédsku 2:5.

Bilance se soupeři ve skupině B před MS

SoupeřiVýhry-Remízy-Prohry
Česko – Dánsko8-0-2
Česko – Slovinsko5-0-0
Česko – Švédsko11-0-17
Česko – Itálie8-0-0
Česko – Slovensko13-1-3
Česko – Norsko16-2-1
Česko – Kanada12-0-15
  • Za remízu je bráno utkání, které se nehrálo do rozhodnutí.
Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

