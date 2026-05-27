Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

Alscher se v zápase povedenou střelou postaral o první český gól zkraje sedmé minuty, v nejlépe odehrané první třetině. Po ní soupeřův výkon v čase rostl. A nabitý tým Kanaďanů, byť už jistě první bojoval jen o body do tabulky, národní mužstvo přehrával.
Výsledky známkování po zápase s Kanadou
Nejlépe hodnocený obránce byl na ledě u všech inkasovaných gólů, těžko mu je ale vyčítat jako jednotlivci, soupeř pokaždé vyšachoval více hráčů naráz, u druhého gólu využil i rozhozené obrany po nuceném střídání Hájka, který přišel o helmu.
A Češi po obratu o vedení. Zprvu přitom přes tlak soupeře zvýšili v polovině utkání na 2:0, když puk za Greavese procedil Dominik Kubalík, ten obdržel od čtenářů rovněž chvalitebnou, konkrétně třetí nejlepší známku 2,3.
|
Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce
Mezi dva hráče v poli se dostal ještě brankář Dominik Pavlát, jenž tým držel v utkání a stále mu dával naději na postup z kýženého druhého místa, na které byl potřeba tříbodový zisk. Vytáhl dvaadvacet úspěšných zákroků a získal hodnocení 2,1.
Slušně si vedli také obránci Michal Kempný s Tomášem Galvasem (2,52) a útočník Jaroslav Chmelař (2,55), kteří skončili na hraně mezi dvojkou a trojkou.
|
Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace
Přes trojku přetekla jen šestice hokejistů, přičemž největší kritiku schytal Blümel, jenž se ze hry vytratil. Se známkou 3,47 skončil o desetinu za obráncem Janem Ščotkou, který ale v utkání odehrál jen necelé dvě minuty v úvodní třetině.
Kapitán Roman Červenka skončil s hodnocením 3,1, další předpokládaný ofenzivní lídr David Tomášek pak s 3,15.
O ty nejlepší známky se Češi poperou v nejdůležitějším zápase turnaje. Však jiný než vynikající výkon na rozjeté Finy ve čtvrtfinále stačit nebude. Úvodní buly padne ve čtvrtek v 16.20.