Mistrovství světa v hokeji 2026

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

  11:12
I přes porážku čeští hokejisté alespoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a zejména povedenou první třetinu docenili i čtenáři iDNES.cz, což po konečném výsledku 2:3 potvrzuje průměrná známka 2,78, která ve srovnání sedmi skupinových vystoupení zapadá přesně do středu. Jedno z nejlepších hodnocení v turnaji si vysloužil obránce Marek Alscher (1,85), naopak nejhůře po úterý dopadl útočník Matěj Blümel (3,47).
Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem (81), na pomoc se blíží další forvard Jakub Flek (19). | foto: AP

Alscher se v zápase povedenou střelou postaral o první český gól zkraje sedmé minuty, v nejlépe odehrané první třetině. Po ní soupeřův výkon v čase rostl. A nabitý tým Kanaďanů, byť už jistě první bojoval jen o body do tabulky, národní mužstvo přehrával.

Výsledky známkování po zápase s Kanadou

Nejlépe hodnocený obránce byl na ledě u všech inkasovaných gólů, těžko mu je ale vyčítat jako jednotlivci, soupeř pokaždé vyšachoval více hráčů naráz, u druhého gólu využil i rozhozené obrany po nuceném střídání Hájka, který přišel o helmu.

A Češi po obratu o vedení. Zprvu přitom přes tlak soupeře zvýšili v polovině utkání na 2:0, když puk za Greavese procedil Dominik Kubalík, ten obdržel od čtenářů rovněž chvalitebnou, konkrétně třetí nejlepší známku 2,3.

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Mezi dva hráče v poli se dostal ještě brankář Dominik Pavlát, jenž tým držel v utkání a stále mu dával naději na postup z kýženého druhého místa, na které byl potřeba tříbodový zisk. Vytáhl dvaadvacet úspěšných zákroků a získal hodnocení 2,1.

Slušně si vedli také obránci Michal Kempný s Tomášem Galvasem (2,52) a útočník Jaroslav Chmelař (2,55), kteří skončili na hraně mezi dvojkou a trojkou.

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Přes trojku přetekla jen šestice hokejistů, přičemž největší kritiku schytal Blümel, jenž se ze hry vytratil. Se známkou 3,47 skončil o desetinu za obráncem Janem Ščotkou, který ale v utkání odehrál jen necelé dvě minuty v úvodní třetině.

Kapitán Roman Červenka skončil s hodnocením 3,1, další předpokládaný ofenzivní lídr David Tomášek pak s 3,15.

O ty nejlepší známky se Češi poperou v nejdůležitějším zápase turnaje. Však jiný než vynikající výkon na rozjeté Finy ve čtvrtfinále stačit nebude. Úvodní buly padne ve čtvrtek v 16.20.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

27. května 2026  10:21

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ocenil enormní úsilí, se kterým národní tým na jasného favorita vyrukoval. „Úplně odlišný výkon než proti Norsku, kluci zabojovali,“ chválil Radim Rulík. Přívětivého výsledku se nedočkal. Trenér...

27. května 2026  9:39

Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě završili suverénní jízdu ve finále Západní konference play off NHL výhrou 2:1, celkově tak porazili Colorado hladce 4:0 na zápasy. Postupový gól vstřelil v...

27. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:27

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě.

Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně...

27. května 2026  7:04

Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tentokrát nečelil papírově slabšímu soupeři. Po Slovinsku, Itálii a Norsku se postavil do branky proti Kanadě, nabitému mužstvu s několika hvězdami NHL. „Od Crosbyho budu mít modřinu, možná si ji...

27. května 2026  6:03

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s...

27. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...

Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní...

26. května 2026  23:33

Švýcarsko je stále stoprocentní, Američané proklouzli do play off. Vyhrálo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska jsou na domácím mistrovství světa po sedmi zápasech nadále stoprocentní. V úterý večer přetlačili v souboji dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, výběr Finska 3:2 a ovládli...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  23:21

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

26. května 2026  23:17

