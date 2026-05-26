Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko - Kanada. Hokejisté proti favoritovi, zlepší si místo pro play off?

  9:33
Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, proti němu stojí favorizovaná Kanada, která už má naopak jisté první místo. Jak si svěřenci Radima Rulíka povedou? Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s Norskem. | foto: ČTK

V době zápasu už budou Češi vědět, zda je druhé místo stále ve hře. Rozhodující bude střetnutí Norska s Dánskem (12.20), přičemž reprezentace musí doufat ve ztrátu prvního jmenovaného.

Norové mají nyní stejně bodů jako Češi, pokud by to tak platilo i po úterních zápasech, skončili by Seveřané před Rulíkovým výběrem. A to díky lepšímu vzájemnému zápasu, když v pondělí zvítězili 4:1.

Národnímu týmu nevyšel úvod zápasu, když po necelých sedmi minutách ztrácel dvě branky. Soupeř nejprve potrestal chybnou rozehrávku Filipa Hronka, později využil i přečíslení.

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

A ačkoliv Jaroslav Chmelař ještě v úvodním dějství zařídil snížení, Seveřané nakonec stvrdili triumf a postup do čtvrtfinále dalšími dvěma zásahy v závěrečné třetině.

„Hráli jsme s menší energií a bojovností v osobních soubojích. Soupeř byl daleko silnější, rychlejší ve všem, takže stejně byla otázka času, kdy se to otočí proti nám,“ líčil po utkání Rulík.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále

Jeho svěřence nyní čeká zatím nejtěžší výzva. Už jistý vítěz skupiny Kanada, která zatím ztratila jediný bod po výhře s Norskem v prodloužení. Jinak ale tým kolem Sidneyho Crosbyho, Macklina Celebriniho či Marka Scheifeleho potvrzuje svoji sílu.

„Musíme změnit týmový přístup a výkon. Jednoznačně. Může se nám zápas nepovést, můžeme ho prohrát, ale potřebujeme daleko lepší týmový výkon. Připravit se tím na nejdůležitější zápas, což je čtvrtfinále,“ burcuje kouč Rulík.

Program MS v hokeji 2026

Oba týmy se naposledy setkaly ve čtvrtfinále olympijského turnaje, tehdy se nakonec z triumfu 4:3 v prodloužení radoval zámořský favorit. Stejný výsledkem dopadlo i poslední střetnutí na mistrovství světa v Praze před dvěma lety.

Zvládne nyní český tým složitou situaci?

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním...

26. května 2026  8:53

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

26. května 2026  6:57,  aktualizováno  7:32

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...

26. května 2026  7:25

Slovinsko - Itálie 5:1. Další rok mezi elitou. Přemožitelé Česka zvládli klíčový zápas

Italský bek Gios schytal do obličeje tvrdou ránu Slovince Kuralta.

Hokejisté Slovinska budou i v příštím roce příslušníky elitní divize světového šampionátu. Rozhodla o tom jejich pondělní výhra 5:1 nad Itálií. Slovinci ve skupině B vyhráli dvakrát, kromě Itálie...

25. května 2026,  aktualizováno  23:10

