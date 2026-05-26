Česko - Kanada. Hokejisté proti favoritovi, zlepší si místo pro play off?

V době zápasu už budou Češi vědět, zda je druhé místo stále ve hře. Rozhodující bude střetnutí Norska s Dánskem (12.20), přičemž reprezentace musí doufat ve ztrátu prvního jmenovaného.
ONLINE: Česko – Kanada
Poslední skupinový duel MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
Norové mají nyní stejně bodů jako Češi, pokud by to tak platilo i po úterních zápasech, skončili by Seveřané před Rulíkovým výběrem. A to díky lepšímu vzájemnému zápasu, když v pondělí zvítězili 4:1.
Národnímu týmu nevyšel úvod zápasu, když po necelých sedmi minutách ztrácel dvě branky. Soupeř nejprve potrestal chybnou rozehrávku Filipa Hronka, později využil i přečíslení.
A ačkoliv Jaroslav Chmelař ještě v úvodním dějství zařídil snížení, Seveřané nakonec stvrdili triumf a postup do čtvrtfinále dalšími dvěma zásahy v závěrečné třetině.
„Hráli jsme s menší energií a bojovností v osobních soubojích. Soupeř byl daleko silnější, rychlejší ve všem, takže stejně byla otázka času, kdy se to otočí proti nám,“ líčil po utkání Rulík.
Jeho svěřence nyní čeká zatím nejtěžší výzva. Už jistý vítěz skupiny Kanada, která zatím ztratila jediný bod po výhře s Norskem v prodloužení. Jinak ale tým kolem Sidneyho Crosbyho, Macklina Celebriniho či Marka Scheifeleho potvrzuje svoji sílu.
„Musíme změnit týmový přístup a výkon. Jednoznačně. Může se nám zápas nepovést, můžeme ho prohrát, ale potřebujeme daleko lepší týmový výkon. Připravit se tím na nejdůležitější zápas, což je čtvrtfinále,“ burcuje kouč Rulík.
Oba týmy se naposledy setkaly ve čtvrtfinále olympijského turnaje, tehdy se nakonec z triumfu 4:3 v prodloužení radoval zámořský favorit. Stejný výsledkem dopadlo i poslední střetnutí na mistrovství světa v Praze před dvěma lety.
Zvládne nyní český tým složitou situaci?