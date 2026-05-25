Kdy a kde sledovat zápas Česko – Kanada v TV
Přímý přenos utkání Česko – Kanada vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 26. května 2026 ve 20:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.
Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky. S jistotou postupu do čtvrtfinále pak Češi nastoupili proti Norsku, zápas vůbec nezvládli a prohráli 1:4.
|
Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále
Kanada na úvod přestřílela Švédsko 5:3, potom si připsala dvě pohodlná vítězství nad outsidery. Itálii porazila 6:0 a Dánsko 5:1. Největší potíže zatím měla s výborným Norskem, které udolala až po prodloužení 6:5. Následovaly výhry proti Slovinsku 3:1 a Slovensku 5:1.
Vzájemná bilance Česka a Kanady na MS
- Týmy se na světovém šampionátu potkaly sedmadvacetkrát. Češi vyhráli dvanáctkrát, Kanaďané patnáctkrát.
- V posledních letech se Čechům proti Kanadě nedaří. Neporazili ji od roku 2010 a na kontě mají devět proher za sebou.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2024 (základní skupina)
|Kanada – ČESKO 4:3PP
|MS 2023 (základní skupina)
|Kanada – ČESKO 3:1
|MS 2022 (semifinále)
|Kanada – ČESKO 6:1
|MS 2019 (semifinále)
|Kanada – ČESKO 5:1
|MS 2017 (základní skupina)
|ČESKO – Kanada 1:4
TV program MS v hokeji na úterý 26. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Norsko – Dánsko
|ČT sport
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|12:10
|Maďarsko – Lotyšsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|15:40
|Švédsko – Slovensko
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|USA – Rakousko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:40
|ČESKO – Kanada
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Švýcarsko – Finsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN