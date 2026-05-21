Těžký podprůměr. Čtenáři ocenili Fleka, na chvost dali hráče Pardubic i s Červenkou

Flek na začátku 52. minuty zařídil důležitý gól na 2:1, když z prostoru mezi kruhy propálil italského brankáře Damiana Claru.
Výsledky známkování po Itálii
Už proti Švédům se prosadili na šestém šampionátu v řadě, což před ním dokázali jen David Výborný a Martin Procházka. Ve Švýcarsku se nyní dostal na bilanci dvou gólů a jedné asistence.
U Flekova zásahu asistoval jeho parťák z lajny David Tomášek, který rovněž připravil stvrzující gól do prázdné brány pro Dominika Kubalíka. Ani dvě nahrávky mu ale nestačila na lepší hodnocení než 3,06.
Kromě Fleka se před Tomáška dostalo ještě šest dalších hráčů, z toho hned čtyři obránci. Nejlépe z jich vyšel střelec první české trefy Marek Alscher (2,28), třetí nejlepší výkon podle čtenářů podal Filip Hronek (2,55).
Za ním skončil už zmiňovaný Kubalík (2,65), pod hodnotu 3,00 se vešli ještě brankář Dominik Pavlát (2,88) a zadák Tomáš Galvas (2,90).
Tři nejhorší příčky udělili čtenáři hráčům z mistrovských Pardubic. Vůbec nejslabší hodnocení obdržel kapitán Roman Červenka (3,57), jen těsně ho předčil Martin Kaut (3,56).
Parťáky ve spodku hodnocení doplňuje Lukáš Sedlák (3,50), reputaci si příliš nevylepšili ani brněnský obránce Jan Ščotka (3,41) či další bek Libor Hájek (3,34).
Šanci na zlepšení dostanou čeští hráči po dvou dnech bez zápasu v sobotním duelu proti Slovensku, který ve Fribourgu začne v 16.20.