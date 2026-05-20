Mistrovství světa v hokeji 2026

Kousek od ostudy. Hlavní jsou tři body, říkají hokejisté. Červenka si vzal slovo

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  20:47
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Představovali si úplně jinou cestu za tříbodovým ziskem. Jednoznačnější, klidnější. Ale kdepak! Čeští hokejisté se na mistrovství světa ani tentokrát nevyhnuli nerváku. „Každému hned blesklo hlavou, aby zápas nedopadl jako proti Slovinsku,“ nezastíral Jakub Flek po upracovaném vítězství 3:1 nad Itálií.
Čeští hokejisté Michal Kempný, David Tomášek, Jakub Flek a Dominik Kubalík (zleva) slaví, proti outsiderovi z Itálie vydřeli v utkání na mistrovství světa obrat na konečných 3:1. | foto: Reuters

Drhlo to. Pořádně. A především až nečekaně dlouho. Více než pětačtyřicet minut bez gólu. Největšího outsidera skupiny B se nedařilo zlomit. „Ale trpělivostí jsme to dokázali,“ odfoukl si Flek.

V čase 51:05 obstaral rozhodující trefu, kterou náležitě oslavil. Z jeho reakce bylo hned patrné, jak neuvěřitelně se mu ulevilo. Vždyť národní mužstvo ještě pár chvilek zpátky směřoval k průšvihu.

I kvůli neuvěřitelnému výkonu Damiana Clary, smutného italského hrdiny, který se mohl přetrhnout.

Brankář opět chytil životní zápas! Pro mě byl asi těžší, příště budu lepší, hlásí Pavlát

Občas zůstával až rozum stát nad tím, že kotouč neskončil v síti za jeho zády. Překonával se, spoustu šancí pochytal. Některé vědomě, jiné s přispěním pořádné porce štěstí.

I český gólman Dominik Pavlát musel uznat: „Chytal úžasně, klobouk dolů.“ Přikyvoval také útočník David Tomášek: „Znám ho. Hrál se mnou ve Färjestadu, výborný gólman. Tam je pr**er, když ho rozchytáte, může se stát cokoliv.“

Tlak byl chvílemi až enormní. Zavaření Italové v předklonu jen těžko oddychovali, opírali se o hokejky, sotva stáli na bruslích. Vyhlíželi přerušení hry, alespoň lehký odpočinek.

Český útočník Jakub Flek se v italském obklíčení snaží prosadit na brankovišti proti gólmanovi Damianu Clarovi.

Češi dohromady vyprodukovali neuvěřitelných osmapadesát střel na branku! „Byli jsme svázaní. Tlačili jsme se do nich, oni hrál hodně defenzivně a čekali na šance,“ hodnotil průběh Flek.

„Člověk je nas***ej na sebe, na tým. Cítíte, že chybí energie. Dřeli jsme, ale je to o psychice v zakončení,“ dodával Tomášek.

Hokejisté odvraceli druhý průšvih na turnaji. Prohru se Slovinskem jste ještě mohli brát jako zaškobrtnutí. Takové, které v konečném součtu nemusí hrát výrazný vliv na postavení v tabulce.

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

Ale k tomu ještě prohra s Itálií? Nemyslitelné, nepřípustné.

Vždyť na předchozích šampionátech Češi s tímto soupeřem ani jednou neprohráli. Osm zápasů, osm výher, dominantní skóre 60:10.

Dlouho to vypadalo, že se tato bilance zúží. Národní tým si šance vytvářel. Nikoliv málo, celou hromadu! V koncovce ale hrozivě narážel.

Až do třetí třetiny. V ní se prosadil po situacích, na které se po prohře se Slovinci zaměřil. „Teď jsme měli větší tlak do brány, proto nám tam ty góly napadaly,“ poznamenal zadák Jan Ščotka.

Marek Alscher trefil odkrytou klec, výraznou práci ale odvedl Daniel Voženílek, jenž se natlačil do brankoviště a i díky přičinění italského beka Clara nemohl zasahovat. Na hranici faulu, gól však platil.

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Při Flekově střele zase perfektně clonil Kubalík. A rázem svítilo na kostce mnohem optimističtější 2:1.

Proslovy o druhé přestávce očividně zafungovaly. „Něco jsme si řekli, hlavně Červus. Cítili jsme, že můžeme být lepší. Trenéři udělali nějaké změny a třetí třetina už byla dobrá,“ říkal Tomášek.

Rulík proházel sestavu. K Sedlákovi s Červenkou posunul Kauta, Tomáška s Flekem nově doplnil Kubalík, třetí formaci utvořil Melovský, Voženílek a Blümel.

Hra měla i nadále daleko od ideálu, ale změna přinesla to, co měla. Impuls, góly. A po trefě Kubalíka do prázdné branky především vítězství 3:1.

„Je jedno jak. Nakonec jsme ukázali sílu a máme tři body,“ prohodil Tomášek a Ščotka ho doplnil: „Nálada bude dobrá. Úplně nezáleží na tom, jestli vyhrajeme 8:0 nebo 3:1.“

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Švédsko - Slovinsko 2:0. Seveřané čelí překvapení MS, zvyšuje De La Rose

Sledujeme online
Švédové slaví gól do sítě Slovinska.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Překvapí slovinští hokejisté na světovém šampionátu také Švédsko? Před středečním kláním mají obě země nečekaně shodný počet...

