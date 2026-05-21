Italové cítí křivdu: Druhý gól Čechů padl po faulu. Hráli jsme proti přísným rozhodčím

Gól na 2:1, Tomášek nahrával od mantinelu přímo na střed volnému Flekovi, jehož střela z nápřahu se odrazila od tyčky do sítě.
„Bojovali jsme, ale co mě opravdu štve, tolikrát nás vyloučili, pane jo. A pak ten vítězný gól...“ říkal Jalonen po zápase finským novinářům ve svém mateřském jazyce.
„Oba rozhodčí jistě viděli, že našeho hráče na puku sekli přes ruce těsně před gólem. A faul nepískl, to bolí,“ popisoval.
Na první pohled k žádnému prohřešku nedošlo. Ani nebylo jasné, co přesně Jalonen reklamoval.
Zřejmě se mu nelíbilo počínání Fleka za brankou, kam mířil puk do souboje, z něhož brněnský útočník vyvezl kotouč a poslal ho na Tomáška, jenž mu pak nahrával na vítěznou trefu.
Těsně předtím Flek rozhodil italského Giose lehkým seknutím. Zdali zasáhl hůl, nebo rukavice, není z televizní kamery patrné.
|
Kousek od ostudy. Hlavní jsou tři body, říkají hokejisté. Červenka si vzal slovo
Právě Gios se nešikovně přimotal i k prvnímu českému gólu. Italové do té doby odolávali velkému tlaku soupeře, spoustu šancí dokázali eliminovat ještě před zakončením, zbytek pochytal skvělý Clara.
Ve 46. minutě ale utnul střelecké trápení Alscher, kvůli Voženílkovi a Giosovi v brankovišti se nemohl italský gólman přesunout a před českým zadákem tak stála zcela odkrytá klec.
Otázka zněla: Nedovolené bránění brankáři, nebo nešikovnost italského zadáka, který českého bombarďáka do Clary natlačil?
Jalonen ihned začal diskutovat na střídačce, zdali by si neměl vzít trenérskou výzvu. Asistent, jenž byl ve spojení s videokoučem, mu však poradil: „Nech to být.“
„Náš obránce to neudělal dobře. V podstatě vrazil protihráče do našeho brankáře. A ten pak nemohl nic dělat,“ uznal Jalonen.
|
Brankář opět chytil životní zápas! Pro mě byl asi těžší, příště budu lepší, hlásí Pavlát
Jinak ale finský kouč v italských barvách své svěřence chválil. Po třech nevydařených zápasech proti Kanadě (0:6), Slovensku (1:4) a Norsku (0:4) poprvé sahali po bodech.
Mimořádně překvapivých, ale vydřených. Nakonec však opět vyšli s nulou.
„Byli jsme až do konce pořád ve hře. Měli jsme ještě šance v přesilovce šest na pět. Škoda, nevyšlo to, bylo by hezké obrat Česko aspoň o bod,“ hlásil Jalonen.
Teď bude doufat, že Slovinci žádný další bod nezískají. Aby se v přímém souboji na závěr skupinové fáze mohli utkat o to, kdo v elitní divizi zůstane a kdo sestoupí o patro níže.