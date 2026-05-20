Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Česko - Itálie. Čtvrtý duel hokejistů na MS, poradí si s outsiderem?

Autor:
  8:00
Chtějí navázat na důležitou pondělní výhru nad Švédy. Čeští hokejisté nastupují do čtvrtého zápasu na mistrovství světa v roli favorita, ve skupině B čelí ve Fribourgu od 16.20 Itálii. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem. | foto: Reuters

Po cenné výhře 4:3 nad Seveřany může v národním týmu panovat dobrá nálada, vydařeným výkonem odčinil nečekané zaváhání z předchozího střetnutí se Slovinskem (2:3P).

V něm svěřenci Radima Rulíka neustáli roli jasného favorita, ve které jsou i proti Italům. Podcenění si ale reprezentace nepřipouští.

„Zůstáváme nohama na zemi. Přistupujeme k tomu tak, že pro nás není lehkého soupeře,“ potvrzuje asistent trenéra Jiří Kalous.

Detaily neladí, soupeři trestají. Oslabení prioritou, Čechům nepomáhá ani větší led

Mužstvo se v tréninku zaměřovalo především na práci speciálních týmů. Vždyť proti Švédům zásluhou Dominika Kubalíka využilo teprve první přesilovku na turnaji.

Trápí se ovšem také při oslabeních, ve kterých za tři předchozí duely obdrželo pět gólů. „Zaměřujeme se na to pořád. Drilujeme to, pracujeme. Pár detailů nám ale neladí,“ přiznává Kalous.

Nejsem jako Gudas. Alscher vypráví o životě a pověsti: Vím, že mě lidé neznají

Bilanci v nerovnovážném počtu hráčů na ledě si Češi můžou vylepšit už proti Italům.

Ti se na šampionátu zatím trápí, po duelech s Kanadou, Slovenskem a Norskem stále čekají na první bod, navíc mají velmi nepříznivé skóre 1:14, kvůli čemuž jim patří poslední příčka ve skupině.

Předpokládaná sestava ČR

Pavlát - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík

„Mají velmi dobré vstupy do utkání, ať už hrají proti komukoliv. Tohle je potřeba si pohlídat. Jsou nebezpeční, agresivní. Mají šikovné hráče, zkušeného finského trenéra Jalonena,“ varuje přesto Kalous.

Výraznější stopu nezanechala Itálie ani na únorových olympijských hrách, kde startovala díky pořadatelství, ale ve všech čtyřech duelech padla.

Stejně jako v posledním vzájemném střetnutí s Čechy, které se uskutečnilo na mistrovství světa před sedmi lety. Národní tým tehdy zvítězil jednoznačně 8:0, když čtyřmi body zazářil Michael Frolík (2+2).

Dokáže nyní někdo na jeho výkon navázat a přiblíží se Rulíkův výběr účasti ve čtvrtfinále? Sledujte od 16.20 podrobně.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Detaily neladí, soupeři trestají. Oslabení prioritou, Čechům nepomáhá ani větší led

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Jeden v závěru utkání s Dánskem. Další proti Slovinsku. A hned tři v napínavé bitvě se Švédskem. Dohromady pět inkasovaných gólů, druhá nejhorší bilance na letošním mistrovství světa. Co s nefunkční...

20. května 2026  6:56

Nejsem jako Gudas. Alscher vypráví o životě a pověsti: Vím, že mě lidé neznají

Marek Alscher zkoumá svou hokejku na tréninku národního týmu na MS ve Fribourgu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Pokud sledujete hokej celoročně a jste jeho zažranými fanoušky, velmi pravděpodobně víte, o koho jde. Pokud však patříte mezi ty, co si ho zapnou třeba jen jednou za rok při mistrovství světa, dost...

MS v hokeji 2026 ONLINE: Čechy ve středu čeká Itálie. Ščotka vyvázl bez trestu

Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

Slováci přetlačili Slovince v nájezdech, Norsko suverénně přehrálo Itálii

Slovenská gólová radost po trefě Martina Chromiaka.

Slovenští hokejisté poznali, jak nepříjemný umí být outsider ze Slovinska. V napínavém zápase ve Fribourgu ho nakonec porazili až po nájezdech 5:4, rozhodl Kristián Pospíšil. Ve druhém utkání skupiny...

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko deklasovalo Velkou Británii

Rakouští hokejisté oslavují gól Benjamina Nissnera.

Rakouští hokejisté pokračují v útoku na postup do play off mistrovství světa. Ve skupině A v Curychu porazili favorizované Lotyšsko 3:1 a po třech zápasech mají devět bodů. Ve večerním souboji...

Česko - Itálie v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

České hokejisty čeká čtvrtý zápas na MS ve Švýcarsku. Po vydřené výhře nad Švédskem vyzvou Itálii. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko - Itálie sledovat živě, vzájemnou bilanci a...

Chceme otestovat nováčky a obhájit titul, ujišťuje trenér. USA si ale cestu komplikují

Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Tři zápasy, dvě porážky. Spojené státy přivezly na mistrovství světa tradičně tým plný nováčků, aby v Evropě sice nabíral cenné zkušenosti, ale zároveň bojoval o titul. Američtí hokejisté však svými...

APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) opětovně žádá Petra Dědka o doplnění nabídky na získání televizních a marketingových práv české extraligy. Uvedla to ve svém úterním prohlášení,...

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli...

