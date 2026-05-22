Mistrovství světa v hokeji 2026

Slovensko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

  8:59
Čeští hokejisté mají před sebou pátý duel na mistrovství světa ve Švýcarsku. Po vítězství nad Itálií vyzvou Slovensko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Slovensko - Česko sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida Tomáška (tváří ke kameře), který jede gratulovat ke gólu Jakubu Flekovi (vpravo), hovoří za vše. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Slovensko – Česko v TV

Přímý přenos utkání Slovensko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:sobota 23. května 2026 v 16:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3. Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1

Slovensko vstoupilo do turnaje důležitou výhrou 2:1 nad Norskem, poté si pohodlně poradilo s Itálií 4:1 a podobně jako Češi se trápilo se Slovinskem, které zdolalo až po nájezdech 5:4.

Vzájemná bilance Česka a Slovenska na MS

POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2023 (základní skupina)Slovensko – ČESKO 2:3
MS 2021 (základní skupina)Slovensko – ČESKO 3:7
MS 2018 (základní skupina)ČESKO – Slovensko 3:2PP
MS 2014 (základní skupina)Slovensko – ČESKO 2:3PP
MS 2012 (semifinále)Slovensko – ČESKO 3:1

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

TV program MS v hokeji na sobotu 23. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
12:00Lotyšsko – USAČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
12:10Dánsko – SlovinskoČT sport PlusOndřej Zamazal, Jan Procházka
15:40Slovensko – ČESKOČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
16:10Švýcarsko – MaďarskoČT sport PlusMichal Dimitrov, David Pospíšil
20:00Rakousko – NěmeckoČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
20:10Norsko – ŠvédskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

