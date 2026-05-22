Kdy a kde sledovat zápas Slovensko – Česko v TV
Přímý přenos utkání Slovensko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 23. května 2026 v 16:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3. Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1
Slovensko vstoupilo do turnaje důležitou výhrou 2:1 nad Norskem, poté si pohodlně poradilo s Itálií 4:1 a podobně jako Češi se trápilo se Slovinskem, které zdolalo až po nájezdech 5:4.
Vzájemná bilance Česka a Slovenska na MS
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2023 (základní skupina)
|Slovensko – ČESKO 2:3
|MS 2021 (základní skupina)
|Slovensko – ČESKO 3:7
|MS 2018 (základní skupina)
|ČESKO – Slovensko 3:2PP
|MS 2014 (základní skupina)
|Slovensko – ČESKO 2:3PP
|MS 2012 (semifinále)
|Slovensko – ČESKO 3:1
|
Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále
TV program MS v hokeji na sobotu 23. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|12:00
|Lotyšsko – USA
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|12:10
|Dánsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Ondřej Zamazal, Jan Procházka
|15:40
|Slovensko – ČESKO
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Švýcarsko – Maďarsko
|ČT sport Plus
|Michal Dimitrov, David Pospíšil
|20:00
|Rakousko – Německo
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Norsko – Švédsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.