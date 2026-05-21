Mistrovství světa v hokeji 2026

Dostálův možný konkurent, který deptal Čechy. Umí se zbláznit, chválili Claru

  15:10
Dlouho na něj čeští hokejisté nemohli najít recept, svými zákroky jakýmkoliv ofenzivním pokusům odolával. Recept na italského brankáře Damiana Claru nakonec svěřenci Radima Rulíka našli až po 45 minutách. „Je to snazší, když na vás jde hodně střel,“ líčil po porážce 1:3 jedenadvacetiletý gólman, jenž v duelu na mistrovství světa čelil 57 pokusům.
Český útočník Daniel Voženílek skáče ve cloně před italským brankářem Damianem Clarou. | foto: Reuters

Český obránce Marek Alscher šťastně vyrovnal v utkání s Itálií poté, co zadák...
„Jste v zápase. Když máte málo zákroků, není tak lehké zůstat soustředěný. Velké zákroky jsou těžší. Když na vás letí střely, jedete na vlně, je to jednodušší,“ vysvětloval Clara.

V permanenci byl okamžitě, jen za první třetinu musel krýt 15 českých ran. Aktivita Rulíkových svěřenců neustávala ani ve zbytku duelu, ba naopak.

V prostředním dějství zasypali italskou bránu dokonce 24 střelami, v závěrečné dvacetiminutovce si Češi připsali 19 pokusů včetně trefy Dominika Kubalíka do prázdné brány.

Suma sumárum Clara zaznamenal 55 zákroků, i díky tomuto vysokému číslu nakonec utkání zakončil s úspěšností zákroků 96,5 %.

„Čekal jsem, že budu mít tak třicet, čtyřicet zákroků. Ale sypali na mě hodně střel po sobě. Měl jsem dobrý start, to je důležité. Kluci mi pomohli, měl jsem taky trochu štěstí,“ přiznal italský gólman.

Na šampionátu ve Švýcarsku naskočil poprvé, vzhledem k předchozí účasti Itálie v nižších divizích pro něj šlo o první start na mistrovství světa v elitní skupině.

Český útočník Dominik Kubalík pod obranou zadáka Petera Spornbergera zkouší znepříjemnit práci brankáři Damianu Clarovi.

Avšak v únoru už zaujal na olympijských hrách. Proti Švédsku dával svému týmu dlouho naději, ve 46. minutě však musel kvůli zranění střídat. I tak si ale do té doby připsal 46 zákroků s úspěšností téměř 94 %.

O trochu lepší bilanci měl v osmifinále milánského turnaje se Švýcary, kdy čelil 51 střelám a za svá záda pustil pouze tři. Čechům nyní dělal ještě větší problémy.

„Umí se v dobrém slova smyslu zbláznit. Když má den, dokáže branku zavřít,“ přibližoval český obránce Michal Kempný.

S Clarou se v sezoně potkávali ve švédském Brynäsu, kde mladý Ital odchytal většinu ročníku. Jeho závěr už strávil na farmě Anaheimu, který si ho v roce 2023 vybral v draftu na 60. místě.

„Velmi talentovaný a pracovitý kluk, navíc velký a stále velmi mladý, všechno má před sebou. Viděl jsem, jak celý rok maká a zlepšuje se. Má velký potenciál, je to gólman pro NHL,“ dodal Kempný.

Jeho spoluhráči z národního týmu na Claru vyzráli až díky trefě Marka Alschera, které předcházel kontakt Daniela Voženílka s italským brankářem.

Český obránce Marek Alscher šťastně vyrovnal v utkání s Itálií poté, co zadák Gregorio Gios tlačil útočníka Daniela Voženílka do brankáře Damiana Clary.

„Byl jsem zklamaný, že gól byl uznaný. Jejich hráč tam do mě vrazil, ale potřebuji se podívat na záznam, jak to přesně bylo. Musel jsem to akceptovat, bylo to pořád 1:1, byla šance na prodloužení,“ připomínal Clara.

Nakonec musel puk z brány lovit ještě po zásahu Jakuba Fleka z mezikruží a po dlouhém vzdorování kousat čtvrtou porážku na turnaji.

To Dominik Pavlát na druhé straně vychytal po zaváhání se Slovinskem své první vítězství ve Fribourgu.

„Klobouk dolů, jak tam měl na konci několik důležitých zásahů. Díky tomu vyhráli. Pro mě to bylo těžké fyzicky, ale mentálně zase dost možná pro něho,“ ocenil soupeře Clara.

A když je řeč o českých gólmanech, díky angažmá v organizaci v Anaheimu narazil nedávno také na jedničku Ducks a předloňského mistra světa Lukáše Dostála.

„Je to skvělý kluk, přijal mě k sobě, vysvětlil mi trošku, jak to v Americe funguje. Měli jsme spoustu konverzací o hokeji a celkově o životě. Je to skvělý brankář a osobnost, těším se, až ho poznám víc v budoucnu,“ hlásil téměř dvoumetrový Ital, jenž může právě Dostálovi v následujících letech konkurovat.

Český útočník David Tomášek (96) nadskakuje před italským brankářem Damianem Clarou.

Výkonem proti Čechům na sebe rozhodně upozornil, o čemž vypovídají i reakce hráčů národního týmu či trenéra Rulíka.

„Hrál se mnou ve Färjestadu, výborný gólman. Tam je průser, když ho rozchytáte, může se stát cokoliv. Chytal výborně,“ uznal pak například také David Tomášek.

I díky jeho dvěma asistencím ale Češi recept na Claru našli. A fenomenální výkon italského maskovaného muže tak přece jenom zmírnili.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Flekova úctyhodná série, zařadil se mezi legendy: Ale dohnat Výborného? Nereálné

Jakub Flek slaví trefu proti Švédsku.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už je zcela namístě označit ho za stálici, nedílnou součást reprezentace. Jak jinak také nazvat hráče, který startuje na šestém mistrovství světa v řadě, že? Se jménem Jakuba Fleka se ve Fribourgu...

21. května 2026  14:24

Vznikl plán, jak umlčet extraligu: zvýší moc prezidentovi. Autor od něj dává ruce pryč

Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové...

Boj o moc nad českým hokejem pokračuje. Momentálně se čile diskutuje nad návrhem Středočeského kraje, který by rád významně omezil vliv extraligy na hokej. Podle návrhu na změnu stanov, do kterého...

21. května 2026  13:05

Nehraj jako čtyřicátník! Galvas má pohodu, také od táty ví, že hokej není jen o hokeji

Premium
Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zavzpomíná a hned se zasměje. Lukáš Galvas si i teď vybaví, jak za ním syn Tomáš v dětství chodíval se slovy: „Tati, mně se nechce na trénink... Já bych měl radši zápas!“ Čím víc se ale nejmladší...

21. května 2026

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Čtyřiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

Těžký podprůměr. Čtenáři ocenili Fleka, na chvost dali hráče Pardubic i s Červenkou

Čeští hokejisté se radují ze vstřelené branky proti Itálii.

Vítězství a tři body mají, proti Itálii se však výrazně natrápili. I proto čeští hokejisté po výhře 3:1 na mistrovství světa obdrželi od čtenářů iDNES.cz celkovou známku 3,06, po prohře se Slovinskem...

21. května 2026  9:06

Italové cítí křivdu: Druhý gól Čechů padl po faulu. Hráli jsme proti přísným rozhodčím

Zklamaní italští hokejisté po těsné porážce od českého týmu na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V hale jste po prvním gólu Čechů cítili napětí. Humbuku v brankovišti si musel všimnout každý, rozhodčí však gól uznali. I proto přímo nepřekvapilo, že kouč Itálie na mistrovství světa Jukka Jalonen...

21. května 2026  8:30

Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Pod patronátem patriota Roberta Reichela odpálili litvínovští hokejisté přípravu na novou extraligovou sezonu. Bude hlavním trenérem? Co posily? V klubu panuje informační vakuum, neboť ho od...

21. května 2026  8:13

Montreal ovládl ženskou profiligu, raduje se i česká útočnice Mlýnková

Natálie Mlýnková (vpravo) z Montreal Victoire srazila v zápase s Ottawa Charge...

Útočnice Natálie Mlýnková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PWHL porazily Ottawu 4:0 a sérii vyhrály 3:1.

21. května 2026  7:49

Hertl si prodloužil bodovou sérii, Vegas uspělo na ledě Colorada

Dylan Coghlan, Shea Theodore a Tomáš Hertl (zleva) oslavují gól Vegas Golden...

Hokejový útočník Tomáš Hertl dokázal v play off NHL bodovat už ve čtvrtém startu za sebou. Naposledy jednou asistencí podpořil vítězný vstup Vegas do finále Západní konference. Na ledě favorizovaného...

21. května 2026  6:53,  aktualizováno  7:43

Rulík po trápení: Pro hráče máme návody, ale na ledě nejsme. Musí se dobře nastavit

Zadumaný kouč Radim Rulík na české střídačce během utkání proti Itálii.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ze střídačky sledoval, jak jeho mužstvo na mistrovství světa opět strádá proti outsiderovi. Jak naráží do připraveného italského valu a nemůže se protlouct skrz. „Hráčům nevidím do hlavy, ale v...

21. května 2026

Další lehké zaváhání Američanů, vyhráli až po nájezdech. Švýcaři rozstříleli Rakousko

Momentka před brankou Spojených států v zápase s Německem.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Američané s Němci dokonce dvakrát...

20. května 2026,  aktualizováno  21. 5.

Švédsko - Slovinsko 6:0. Dominance Seveřanů, překvapení MS nedali šanci

Švédové slaví gól do sítě Slovinska.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Ale na silné Švédsko slovinští hokejisté na světovém šampionátu nestačili. Ve středečním klání, před kterým měly obě země...

20. května 2026,  aktualizováno  23:22

