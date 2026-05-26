Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Reprezentace se zatím hledá. Herně se jí nedaří, jak by si představovala. I tak ale do pondělka až na jedno zaváhání vyhrávala.
Ovšem proti Norsku po bodech nesahala, Seveřané měli více šancí, jejich přednes měl jasnější podobu.
„Není to ono. Snaha tam je, ale možná až moc křečovitá. Cítíš, že tomu něco chybí. Lehkost, propojení útoku s obranou. Pak pramení chyby,“ zamýšlel se po zápase Červenka.
Podobná slova volil i trenér Radim Rulík, vlastně i všichni hráči, co se zastavili u novinářů na rozhovory.
Třeba obránce Michal Kempný pravil: „Zdaleka jsme nepředvedli to, co jsme chtěli. Děláme si to zbytečně složitější.“
Také Jakub Flek dodával: „Soupeř byl trpělivý a počkal si na naše chyby, které potrestal.“
Zaváhání vedla k norským gólům. Naopak Češi se v koncovce trápili. Podobně jako v mnohých předchozích zápasech.
Z hokejistů trochu cítíte bezmoc. Jako by už nevěděli, co dalšího zkusit. I fanoušci trápení proti Norsku nevydrželi a v průběhu třetí třetiny začali na hráče pískat. Nespokojenost dávali jasně najevo.
„Každý musí začít u sebe. Nechci jmenovat. Chybí tam toho víc. Pomoct jeden druhému, ve směru dopředu i dozadu. Musíme se zlepšit. Vím, že se to mele furt dokola, je to nudný, ale je to tak,“ hlásil jasně Červenka.
Moc času na nápravu nezbývá. Poslední skupinový zápas, pak už, jak se tradičně říká, čtvrtfinálový duel, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.
„Musíme do zápasu s Kanadou změnit týmový přístup a výkon. Tohle je strašně málo,“ pravil trenér Rulík.
Podobná slova mohl volit i před posledním vzájemným zápasem, který se zámořským soupeřem sehrál.
Situace totiž působila totožně.
Na olympiádě v Miláně se Čechům nedařilo, schytali výprask s Kanadou, protrápili se k výhře s Francií, padli se Švýcary. Jen tak tak poté přemohli v osmifinále Dánsko.
A po nezdarech je čekala Kanada. Stejně jako teď ve Fribourgu. A přestože se Rulíkovi svěřenci do té doby trápili, ve čtvrtfinále se vymáčkli k senzačnímu výkonu, díky kterému málem šokovali celý hokejový svět.
Na dotaz, zda vidí mezi oběma turnaji paralelu, Rulík odvětil: „Těžko odhadnout.“
Tentokrát se potkávají o krok dříve. Týmy mají jinou podobu, ale o pozici jasného favorita není sporu ani teď. „Nejtěžší soupeř, ale uvidíme. Třeba nám to rozváže ruce a nohy,“ přál by si Červenka.
Případná prohra konec neznamená. Ale týmu by zlepšený výkon výrazně prospěl. I kdyby pak měl narazit na zatím suverénní Finsko, nebo Švýcarsko.
„Máme před sebou poslední zápas skupiny a uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů,“ završil Kempný.