Mistrovství světa v hokeji 2026

Hledání ideálu, pak zlom proti Kanadě. Na olympiádě bylo pozdě, zlepší se Češi včas?

Jakub Hromada
  10:33
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Facek schytal národní tým na mistrovství světa už několik. Porážka proti Slovinsku, trápení s Itálií, šťastná výhra se Slováky. V pondělí se přidala ještě lekce od Norska. Zkrátka podnětů, po kterých by se čeští hokejisté měli vzepřít k lepším výkonům, dostali k dispozici víc než dost. „Nedáváme góly, děláme špatná rozhodnutí. A pak se to na sebe nabalí,“ popisoval kapitán Roman Červenka.
Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem.

Čeští hráči stojí zklamaní po porážce s Norskem | foto: AP

Norové se radují z výhry nad Českem.
Norští hráči slaví triumf nad Českem.
Zklamaný Jiří Ticháček po prohře s Norskem.
Zklamaný kapitán Roman Červenka po prohře s Norskem.
Reprezentace se zatím hledá. Herně se jí nedaří, jak by si představovala. I tak ale do pondělka až na jedno zaváhání vyhrávala.

Ovšem proti Norsku po bodech nesahala, Seveřané měli více šancí, jejich přednes měl jasnější podobu.

„Není to ono. Snaha tam je, ale možná až moc křečovitá. Cítíš, že tomu něco chybí. Lehkost, propojení útoku s obranou. Pak pramení chyby,“ zamýšlel se po zápase Červenka.

Podobná slova volil i trenér Radim Rulík, vlastně i všichni hráči, co se zastavili u novinářů na rozhovory.

Kritický Rulík po Norsku: Byli jsme jednoznačně horší, tohle je strašně málo

Třeba obránce Michal Kempný pravil: „Zdaleka jsme nepředvedli to, co jsme chtěli. Děláme si to zbytečně složitější.“

Také Jakub Flek dodával: „Soupeř byl trpělivý a počkal si na naše chyby, které potrestal.“

Zaváhání vedla k norským gólům. Naopak Češi se v koncovce trápili. Podobně jako v mnohých předchozích zápasech.

Martin Rönnild dává třetí gól Norska proti Česku.

Z hokejistů trochu cítíte bezmoc. Jako by už nevěděli, co dalšího zkusit. I fanoušci trápení proti Norsku nevydrželi a v průběhu třetí třetiny začali na hráče pískat. Nespokojenost dávali jasně najevo.

„Každý musí začít u sebe. Nechci jmenovat. Chybí tam toho víc. Pomoct jeden druhému, ve směru dopředu i dozadu. Musíme se zlepšit. Vím, že se to mele furt dokola, je to nudný, ale je to tak,“ hlásil jasně Červenka.

Moc času na nápravu nezbývá. Poslední skupinový zápas, pak už, jak se tradičně říká, čtvrtfinálový duel, který rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

„Musíme do zápasu s Kanadou změnit týmový přístup a výkon. Tohle je strašně málo,“ pravil trenér Rulík.

Podobná slova mohl volit i před posledním vzájemným zápasem, který se zámořským soupeřem sehrál.

Situace totiž působila totožně.

Na olympiádě v Miláně se Čechům nedařilo, schytali výprask s Kanadou, protrápili se k výhře s Francií, padli se Švýcary. Jen tak tak poté přemohli v osmifinále Dánsko.

Český útočník David Tomášek v akci v olympijském osmifinále proti Dánsku.

A po nezdarech je čekala Kanada. Stejně jako teď ve Fribourgu. A přestože se Rulíkovi svěřenci do té doby trápili, ve čtvrtfinále se vymáčkli k senzačnímu výkonu, díky kterému málem šokovali celý hokejový svět.

Na dotaz, zda vidí mezi oběma turnaji paralelu, Rulík odvětil: „Těžko odhadnout.“

Tentokrát se potkávají o krok dříve. Týmy mají jinou podobu, ale o pozici jasného favorita není sporu ani teď. „Nejtěžší soupeř, ale uvidíme. Třeba nám to rozváže ruce a nohy,“ přál by si Červenka.

Případná prohra konec neznamená. Ale týmu by zlepšený výkon výrazně prospěl. I kdyby pak měl narazit na zatím suverénní Finsko, nebo Švýcarsko.

„Máme před sebou poslední zápas skupiny a uděláme maximum pro to, abychom ho zvládli a dobře se naladili do dalších bojů,“ završil Kempný.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Reichel mě nastartuje, věří „uspaný" střelec Koblasa. Litvínov měl jako prioritu

Litvínov, 15.11. 2024, Verva Litvínov - Olomouc, utkání hokejové extraligy....

Rána jako z děla, puk v síti, odchod na párek! Petr Koblasa býval mašinou na góly, jenže v poslední, nejisté sezoně Litvínova se zadrhl. Přesto o něj extraligový tým stál a útočník možná i...

Česko - Kanada. Hokejisté proti favoritovi, zlepší si místo pro play off?

Hlavní trenér Radim Rulík v debatě s asistentem Jiřím Kalousem v utkání s...

Z jakého místa postoupí čeští hokejisté do čtvrtfinále mistrovství světa? O tom rozhoduje až poslední den skupiny B. Národní tým bojuje ve Fribourgu od 20.20 o druhou pozici, proti němu stojí...

26. května 2026  9:33

Nejhorší představení na turnaji. Čtenáři si nebrali servítky, na dně Hronek a Kovařčík

Závar před Dominikem Pavlátem v utkání proti Norsku.

Nepříjemný zádrhel, kterým si komplikují budoucí cestu mistrovstvím světa. I proto si čeští hokejisté po porážce s Norskem vysloužili od čtenářů iDNES.cz suverénně nejhorší známku v dosavadním...

26. května 2026  8:53

Gólman Dobeš držel Montreal ve hře, v prodloužení ale opět slavila Carolina

Gólman Jakub Dobeš z Montrealu a jeho zákrok při zápase s Carolinou.

Ve velké formě chytající gólman Jakub Dobeš díky 35 zákrokům a bonusu v podobě asistence dlouho držel Montreal ve hře, nakonec se ale v play off NHL podruhé za sebou v prodloužení radovali hokejisté...

26. května 2026  6:57,  aktualizováno  7:32

Štěstí už vyprchalo. Češi bez chemie, dál se hledají. Ve čtvrtfinále může číhat velká síla

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Na hokejovou krásu zapomeňte. Cesta k vítězství zatím pokaždé vedla úplně jinudy. Přes sílu. Přes vůli. Přes morál. Přes bojovnost. Zcela logicky se nabízela otázka, kdy to Čechům na mistrovství...

26. května 2026  7:25

Slovinsko - Itálie 5:1. Další rok mezi elitou. Přemožitelé Česka zvládli klíčový zápas

Italský bek Gios schytal do obličeje tvrdou ránu Slovince Kuralta.

Hokejisté Slovinska budou i v příštím roce příslušníky elitní divize světového šampionátu. Rozhodla o tom jejich pondělní výhra 5:1 nad Itálií. Slovinci ve skupině B vyhráli dvakrát, kromě Itálie...

25. května 2026,  aktualizováno  23:10

Britové se rozloučili porážkou, neuhráli ani bod. Německo i USA živí naděje na play off

Britští hokejisté opouští elitní divizi.

Hořký turnaj za sebou mají hokejisté Velké Británie, po roce opět sestupují z elitní kategorie mistrovství světa. Na šampionátu ve Švýcarsku neuhráli ve skupině A ani bod, v pondělí večer podlehli...

25. května 2026,  aktualizováno  22:52

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

25. května 2026  22:40

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

25. května 2026  22:39

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Čechům hrozí těžší čtvrtfinále

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývá ve Fribourgu závěrečný zápas s Kanadou. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zkomplikovala...

25. května 2026  22:35

Česko - Kanada v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští fanoušci sledují utkání proti Norsku.

Tým plný hvězd a největší favorit na zlato. Kanada je posledním soupeřem českých hokejistů ve skupině B na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka ještě hraje o druhé místo, musel by však...

25. května 2026  22:34

