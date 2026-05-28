Mistrovství světa v hokeji 2026

Kdo na MS zaujal? A kdo zklamal? Turnaj ukázal, že nelze spoléhat jen na Červenku

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
,
  18:57
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Je to tak každý rok. Někomu se mistrovství světa povede, jiným se tolik nezadaří. Letošek není výjimkou. Ani v případě českých hokejistů. Kdo na turnaji zanechal pozitivní dojmy? A od koho se naopak čekalo víc? Redakce iDNES.cz přináší tři hráče z obou kategorií.
Část 1/6

Zaujal Jaroslav Chmelař

Zleva Jaroslav Chmelař na puku stíhaný Morganem Riellyem z Kanady.

Hokejista se zajímavým potenciálem. Urostlý. Rychlý. Zarputilý.

S Norskem vyslal do sítě nekompromisní ránu zápěstím. Proti Kanadě bylo cítit, že jen za necelou sezonu v New Yorku přivykl svižnému tempu velikánů z NHL.

Zásadně přispěl k vyrovnanosti výkonů čtvrté formace. Až se nabízela myšlenka, jestli neměl putovat sestavou směrem vzhůru.

Třeba i do prvního útoku, kde se hráči nejčastěji točili? Kdo ví, možná by právě on dokázal Sedláka a Červenku mladickou energií a zápalem nakopnout.

Na rozdíl od Klapky, dalšího čahouna z NHL, zaujal kouče Rulíka v přípravě. Také při premiéře na šampionátu obstál velmi slušně.



MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Kompletní los
Skupina A

Skupina B

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Finský útočník Konsta Helenius skóruje v utkání s Českem na MS v hokeji 2026 ve...

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

28. května 2026  19:14

Kanada - USA 4:0. Obhájce titulu vyřazen. Trefil se opět Celebrini, poprvé i Crosby

Macklin Celebrini slaví s Markem Scheifeleem a Ryanem O'Reillyem v 19. minutě...

Američtí hokejisté světové zlato z loňského Stockholmu neobhájí. Ve čtvrtfinále ve Fribourgu podlehli 0:4 Kanadě, která jim oplatila porážku z finále únorových olympijských her v Miláně. O...

28. května 2026  16:19,  aktualizováno  19:13

Zlatá Praha, zážitek s Kanadou i neslavný konec. Rulík se loučí, jaká byla jeho éra?

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu definitivně končí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu mistrů světa, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

28. května 2026  19:10

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu z USA skončili na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. V něm nestačili na rozjetou Kanadu. Program a výsledky USA, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým...

28. května 2026  18:53

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

28. května 2026  18:51

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi končí ve čtvrtfinále. Kdo naopak postoupil?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem ale v Curychu nezvládli a po prohře 1:4 na turnaji končí. Vše...

28. května 2026  18:49

Na mezinárodní scénu se vracejí běloruské hokejistky i mužské výběry do 18 let

Bělorusko - ilustrační záběr

Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila návrat některých běloruských výběrů do svých soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezoně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství...

28. května 2026  18:46

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 ale už hokejisté Finska do bojů o medaile zasáhnou. Jejich program, výsledky, historickou...

28. května 2026  18:45

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko prohrálo s Finskem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku má na programu čtvrtfinálové souboje. Češi nezvládli duel s Finskem, kterému podlehli 1:4. Kanada si poradila s USA 4:0. Další semifinalisty určí večerní...

28. května 2026  18:44

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále, ve kterém padli 1:4 s Finskem. Na lavičce národního týmu šlo o poslední turnaj pro trenéra Radima Rulíka, který reprezentaci...

28. května 2026  18:41

