Kdo na MS zaujal? A kdo zklamal? Turnaj ukázal, že nelze spoléhat jen na Červenku

Zaujal Jaroslav Chmelař
Hokejista se zajímavým potenciálem. Urostlý. Rychlý. Zarputilý.
S Norskem vyslal do sítě nekompromisní ránu zápěstím. Proti Kanadě bylo cítit, že jen za necelou sezonu v New Yorku přivykl svižnému tempu velikánů z NHL.
Zásadně přispěl k vyrovnanosti výkonů čtvrté formace. Až se nabízela myšlenka, jestli neměl putovat sestavou směrem vzhůru.
Třeba i do prvního útoku, kde se hráči nejčastěji točili? Kdo ví, možná by právě on dokázal Sedláka a Červenku mladickou energií a zápalem nakopnout.
Na rozdíl od Klapky, dalšího čahouna z NHL, zaujal kouče Rulíka v přípravě. Také při premiéře na šampionátu obstál velmi slušně.