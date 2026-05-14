Pryč z mrazu. Hokejisté se dál chystají na MS, poprvé trénují v hlavní aréně

„Tak a jedeme! Jeden! Druhej!“ rozléhají se po tribunách pokyny Radima Rulíka, který stojí ve středovém kruhu a vysvětluje jedno ze cvičení.
Česká sestava na čtvrtečním tréninku
Kořenář, Pavlát, Kváča
Kempný, Hronek
Blümel, Sedlák, Červenka
Hráči si zkouší přečíslení dva na jednoho, poté tři na dva. „Jóóóóóó,“ ozve se z ledu společně s zvukem klepajících hokejek, když Dominik Kubalík zakončí akci prudkou ranou pod horní tyč.
Členové realizačního týmu na ledě nechybí, asistenti Tomáš Plekanec a Marek Židlický rozdávají přihrávky nebo uvádí kotouč do hry.
BCF Arena se mezitím plní kamerami, přípravy na páteční start šampionátu finišují. V rohu za brankou, za jediným sektorem, kde jsou pouze místa na stání, se pomalu chystají televizní studia.
Po tribunách pochoduje skupinka mužů a žen v maskáčových uniformách, jeden z pořadatelů mává rukou, ukazuje různě po hale a uděluje jim instrukce.
Aréna s kapacitou přes devět tisíc působí útulně. Podmínky jsou výrazně příjemnější než na malé tréninkové hale, kde po pár minutách bez pohybu začnete mrznout.
Ještě nedávno se tu hrála finálová utkání švýcarské nejvyšší soutěži, Fribourg nakonec zvládl sedmý duel v Davosu a dočkal se historického titulu.
S jakou formou do Švýcarska přiletěli Češi, se začne ukazovat v pátek večer proti Dánsku.