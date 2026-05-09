ONLINE: Česko - Finsko 0:1. Hokejisté rychle prohrávají, trefuje se Saarijärvi

Češi poslední akci ročníku v rámci Euro Hockey Tour načali výborně. Vyzrálým taktickým výkonem a s jistým brankářem Dominikem Pavlátem přehráli 3:1 Švédy, do té doby neporažený tým na tradičním sezonním podniku. Národní tým si zároveň pojistil celkové druhé místo.
A to i proto, že Finové na úvod Švédských her prohráli 4:5 po samostatných nájezdech se Švýcarskem, v celkovém pořadí tak Rulíkův výběr přeskočit nemůžou.
Teď se ho pokusí alespoň zdolat ve vzájemném klání, předchozí dvě s Čechy prohráli, jak při utkání v Liberci v rámci Švýcarských her (1:3), tak minulý týden na turnaji v Českých Budějovicích (2:3). Jen v listopadu doma v Tampere slavili výhru 4:2.
Sestava ČR
Kořenář (Kváča) – Kempný (A), Hovorka, T. Galvas, Alscher, Hájek, Zábranský, Pyrochta, Ščotka - D. Voženílek (C), Tomášek, Flek – Mandát, Melovský, M. Kaut (A) - D. Kubalík, M. Kovařčík, K. Reichel - R. Pavlík, P. Sikora, Klapka.
Jejich styl ale zůstává neměnný. Nepříliš odlišný od Švédů, kteří pořadí EHT suverénně vládnou, jak připomíná asistent Jiří Kalous: „Severské týmy mají výborné bruslení. Zaměřujeme se na rovnovážné stavy, tedy situace dva na dva nebo jeden na jednoho. Takže hlavně souboje a systémové věci u nás v obranném pásmu, protože Fini mají vepředu výborný pohyb a k tomu do útočné fáze hodně zapojují beky.“
Na to se jeho svěřenci musí podle něj přichystat nejvíc. Řady Suomi ještě posílilo dalších šest hokejistů z NHL, přičemž jasně nejvýraznější jméno představuje Aleksander Barkov, který v roli kapitána slavil poslední dva roky Stanley Cupy s Floridou.
V týmu má i klubového parťáka Antona Lundella, dál na soupisce figurují útočník Lenni Hämeenaho (New Jersey), obránci Olli Määttä (Calgary), Urho Vaakainen (New York Rangers) či brankář Justus Annunen (Nashville).
„Naši kluci jsou ale dobře naladění,“ ví Kalous. „Věřím, že kondičně jsou na tom dobře a půjde spíš o koncentraci a o to, abychom nezaspali začátek utkání a vstoupili do něj hodně v pohybu.“
Národní tým zakončuje přípravu před MS dvěma poledními zápasy, což také obnáší lehký nezvyk, že namísto dopoledního rozbruslení nastupují přímo do zápasů. Vyjma hokejistů, kteří zůstávají mimo sestavu. Tentokrát to jsou brankář Pavlát, obránci Jiří Ticháček s Tomášem Cibulkou a forvardi Ondřej Beránek s Jiřím Černochem a Michalem Kuncem.
Trenérský štáb společně s vedením dále bedlivě sledují i situaci v zámoří, kde je po vyřazení Providence v AHL teoreticky k dispozici Matěj Blümel. A Kalous připouští, že o pětadvacetiletého útočníky se zajímají.
Před nedělní večerní nominací tak zamotaný boj o světový šampionát v Curychu a Fribourgu mezi jednotlivými hráči vrcholí.
04:44 Saarijärvi (Aatu Räty, Hämeenaho)
Säteri (Ignatjev) – Heinola, Vaakanainen, Lehtonen (C), Saarijärvi, Riikola, Seppälä, Vilén, Kukkonen – Manninen (A), Kuokkanen, Puljujärvi – Puhakka, Päivärinta, Erholtz – Puistola, Aatu Räty, Hämeenaho – Päkkilä, Björninen (A), Merelä – Aku Räty.
Kořenář (Kváča) – Hovorka, Kempný (A), Alscher, Galvas, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta – Flek, Tomášek, Voženílek (C) – Kaut (A), Melovský, Mandát – Reichel, Kovařčík, Kubalík – Klapka, Sikora, Pavlík – Kunc.
Rozhodčí: Holm, Laksola – Lundgren, Hanning
|1.
|Švédsko
|10
|8
|1
|0
|1
|43:18
|26
|2.
|Česko
|10
|5
|0
|1
|4
|23:24
|16
|3.
|Finsko
|10
|2
|1
|1
|6
|27:33
|9
|4.
|Švýcarsko
|10
|1
|2
|2
|5
|24:42
|9