Švédští rozhodčí? Nepřekvapují mě, zlobil se Tomášek. Fin mi stoupnul na hokejku

  17:53
Hrál povedený zápas, blýskl se dvěma body. V klíčové situaci ale útočník David Tomášek sehrál negativní roli. Vítězný gól Finů v sobotním utkáním Švédských her (2:3) sledoval český hokejista z trestné lavice. Před svým vyloučením přitom jen marně gestikuloval na rozhodčí. „Pár střídání předtím na nás byly dva fauly,“ zlobil se.
David Tomášek se raduje ze vstřeleného gólu. | foto: ČTK

Marným se nakonec stalo i dotahování českých hokejistů, kteří nezachytili úvod duelu se Suomi a po první třetině ztráceli poměrem 0:2.

„Patřila jasně jim,“ uznal i kouč Radim Rulík. „Pomohli si gólem, uklidnili se, byli lepší. Jejich doménou byla ohromná síla na puku a u mantinelu. I když jsme situace přečíslili, oni z nich dokázali vyjet, rozehrát.“

Národní tým ale postupem času přidával, nejvíc ze hry měl ve druhém dějství, v němž nakonec soupeřovu výhodu umazal. A užuž se zdálo, že by úsilí při dotahování mohl přetavit do zisku minimálně bodu a prodloužení.

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Načež se Tomáškova hokejka v 54. minutě připletla přesně mezi nože bruslí obránce Viliho Saarijärviho, který padl na led. Přímo před zraky vylučujícího hlavního arbitra.

„Nebylo to úplně klasické podrážení, minul jsem ho, on mi stoupnul na hokejku. Škoda. Ale nepřekvapuje mě to, švédské rozhodčí, ty já znám,“ rýpl si Tomášek díky letitým zkušenostem z Färjestadu do dua Mikael Holm, David Laksola, které duel odřídilo.

Finští hráči slaví trefu Viliho Saarijärviho v utkání s Českem na Švédských hokejových hrách.

Ne, že by se zlobil hlavně kvůli odpískání svého zákroku. Obracel se zejména na předešlé situace, kdy Sikora schytal krosček do zad, později si rozjetého Pavlíka přichytil finský zadák.

„Proto jsem se rozčiloval. Ale je to zbytečné, nepískli nám to. Na Ráďu Pavlíka tam byl předtím faul, když ujížděl. Obojí to byly jasné fauly,“ hlásil třicetiletý centr.

„Já se k tomu vyjadřovat nebudu, už jsem si řekl, že tohle téma v médiích rozebírat nebudu,“ odvětil Rulík, načež smířlivě dodal: „Pokud se v budoucnu vyvarujeme toho, abychom měli víc vyloučených než soupeř, máme šanci s takovým týmem hrát.“

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Všiml si, že Seveřané polevili, čímž ale nechtěl výkon vlastního výběru snižovat. Naopak chválil své svěřence za dodržování pokynů, kterými se přiblížili dalšímu solidnímu výsledku jako se Švédy. Ty ve čtvrtek dokonce porazili 3:1.

„Finové i Švédové jsou velmi silní, udrží puk i pod tlakem a skvěle jim k tomu jdou nohy. Jsou silově i dovednostně výborně vybavení. Máme sice pasáže, kde ztrácíme, ale pak přijdou chvíle, kdy soupeře zamkneme a vytvoříme si převahu. Dovedeme s nimi srovnat krok.“

A to bylo zjištění, které ho před blížícím se šampionátem těšilo. Ještě po nevyvedeném úvodu.

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

„Finové to od sebe dávali rychleji, trochu jsme tam chytali tempo,“ připojil i Tomášek. „Pak jsme zvedli pohyb, hráli víc na puku a dostali přesilovky, což samozřejmě pomůže... Občas jsme tam měli skulinky, kdy jsme to nezvládli, ale pracujeme. Tyhle turnaje máme od toho, abychom se učili a zlepšovali v novém systému, nové hře na větším hřišti. Bojujeme o mistrovství a zároveň chceme růst jako tým.“

Tento aspekt zrovna při sobotním odpoledni k vidění na ledě byl. Právě zejména díky pražskému rodákovi, jenž po Voženílkem vyvolaném rozruchu z úhlu překonal pomalu se zvedajícího Säteriho. Ten zůstal úplně mimo pozici.

„Tím to bylo snazší, ale pořád pro praváka z úhlu to nebylo úplně jednoduché,“ líčil muž, který tak ve 33. minutě srovnal. A to zhruba dvě a půl minuty předtím ještě ve dvojité přesilové hře k přesnému zakončení vybídl Dominika Kubalíka.

Jakub Flek na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami.
Daniel Voženílek v utkání se Švýcarskem.

Hokejoví útočníci Jakub Flek a Daniel Voženílek, Tomáškovi kolegové z formace národního týmu.

Zatímco ve čtvrtek tedy Tomáškova formace s Voženílkem a Jakubem Flekem ještě odpočívala, nyní se opět osvědčila, jak se ukazovalo už při domácím turnaji v Českých Budějovicích. Všichni tři tím pádem mají velmi slušně nakročeno k nominaci do Švýcarska.

A obzvlášť to platí pro dvoubodového borce, který se účastnil už únorových olympijských her v Miláně.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

9. května 2026  17:53

