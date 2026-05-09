Švédští rozhodčí? Nepřekvapují mě, zlobil se Tomášek. Fin mi stoupnul na hokejku

Marným se nakonec stalo i dotahování českých hokejistů, kteří nezachytili úvod duelu se Suomi a po první třetině ztráceli poměrem 0:2.
„Patřila jasně jim,“ uznal i kouč Radim Rulík. „Pomohli si gólem, uklidnili se, byli lepší. Jejich doménou byla ohromná síla na puku a u mantinelu. I když jsme situace přečíslili, oni z nich dokázali vyjet, rozehrát.“
Národní tým ale postupem času přidával, nejvíc ze hry měl ve druhém dějství, v němž nakonec soupeřovu výhodu umazal. A užuž se zdálo, že by úsilí při dotahování mohl přetavit do zisku minimálně bodu a prodloužení.
Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání
Načež se Tomáškova hokejka v 54. minutě připletla přesně mezi nože bruslí obránce Viliho Saarijärviho, který padl na led. Přímo před zraky vylučujícího hlavního arbitra.
„Nebylo to úplně klasické podrážení, minul jsem ho, on mi stoupnul na hokejku. Škoda. Ale nepřekvapuje mě to, švédské rozhodčí, ty já znám,“ rýpl si Tomášek díky letitým zkušenostem z Färjestadu do dua Mikael Holm, David Laksola, které duel odřídilo.
Ne, že by se zlobil hlavně kvůli odpískání svého zákroku. Obracel se zejména na předešlé situace, kdy Sikora schytal krosček do zad, později si rozjetého Pavlíka přichytil finský zadák.
„Proto jsem se rozčiloval. Ale je to zbytečné, nepískli nám to. Na Ráďu Pavlíka tam byl předtím faul, když ujížděl. Obojí to byly jasné fauly,“ hlásil třicetiletý centr.
„Já se k tomu vyjadřovat nebudu, už jsem si řekl, že tohle téma v médiích rozebírat nebudu,“ odvětil Rulík, načež smířlivě dodal: „Pokud se v budoucnu vyvarujeme toho, abychom měli víc vyloučených než soupeř, máme šanci s takovým týmem hrát.“
Všiml si, že Seveřané polevili, čímž ale nechtěl výkon vlastního výběru snižovat. Naopak chválil své svěřence za dodržování pokynů, kterými se přiblížili dalšímu solidnímu výsledku jako se Švédy. Ty ve čtvrtek dokonce porazili 3:1.
„Finové i Švédové jsou velmi silní, udrží puk i pod tlakem a skvěle jim k tomu jdou nohy. Jsou silově i dovednostně výborně vybavení. Máme sice pasáže, kde ztrácíme, ale pak přijdou chvíle, kdy soupeře zamkneme a vytvoříme si převahu. Dovedeme s nimi srovnat krok.“
A to bylo zjištění, které ho před blížícím se šampionátem těšilo. Ještě po nevyvedeném úvodu.
„Finové to od sebe dávali rychleji, trochu jsme tam chytali tempo,“ připojil i Tomášek. „Pak jsme zvedli pohyb, hráli víc na puku a dostali přesilovky, což samozřejmě pomůže... Občas jsme tam měli skulinky, kdy jsme to nezvládli, ale pracujeme. Tyhle turnaje máme od toho, abychom se učili a zlepšovali v novém systému, nové hře na větším hřišti. Bojujeme o mistrovství a zároveň chceme růst jako tým.“
Tento aspekt zrovna při sobotním odpoledni k vidění na ledě byl. Právě zejména díky pražskému rodákovi, jenž po Voženílkem vyvolaném rozruchu z úhlu překonal pomalu se zvedajícího Säteriho. Ten zůstal úplně mimo pozici.
„Tím to bylo snazší, ale pořád pro praváka z úhlu to nebylo úplně jednoduché,“ líčil muž, který tak ve 33. minutě srovnal. A to zhruba dvě a půl minuty předtím ještě ve dvojité přesilové hře k přesnému zakončení vybídl Dominika Kubalíka.
Hokejoví útočníci Jakub Flek a Daniel Voženílek, Tomáškovi kolegové z formace národního týmu.
Zatímco ve čtvrtek tedy Tomáškova formace s Voženílkem a Jakubem Flekem ještě odpočívala, nyní se opět osvědčila, jak se ukazovalo už při domácím turnaji v Českých Budějovicích. Všichni tři tím pádem mají velmi slušně nakročeno k nominaci do Švýcarska.
A obzvlášť to platí pro dvoubodového borce, který se účastnil už únorových olympijských her v Miláně.