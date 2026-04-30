Tvrďák Klapka bořil Finy, mantinel, pak i futra. To se mi ještě nestalo, smál se

Když po zápase mířil na rozhovory za novináři, praštil se do hlavy o futra. Při jeho 203 centimetrech výšky asi nic výjimečného. Při úvodním utkání Českých hokejových her v budějovické aréně způsobil jinou nehodu.
Ve 24. minutě dohrál finského obránce Santeriho Hatakku tak tvrdě, že mantinel v rohu kluziště náraz nevydržel. Jednotlivé tabule plexiskla se oddělily tak, že mezi nimi vznikla několikacentimetrová mezera. I na samotném mantinelu byla patrná prasklina.
„Něco takového se mi stalo poprvé. Většinou vyskočí jen plexisklo, teď povolil celý mantinel. Jsem rád, že se to rychle opravilo a zápas se vůbec dohrál,“ podotkl.
Utkání se přerušilo zhruba na 15 minut. Oba celky zamířily do šaten a vytáhlý útočník Calgary byl terčem vtipů od spoluhráčů. „Něco jsem si vyslechl, to k tomu patří. Snad jsem silnější a silnější, ne oplácanější,“ glosoval 25letý forvard.
Na poměry zápasů turnaje Euro Hockey Tour se hrálo docela tvrdě. Češi nedovolili Finům ani jednu přesilovku, ale ostrých střetů bylo na ledě k vidění dost. Následovalo i několik menších šarvátek.
„Byl jsem z toho překvapený. Jsem rád, že jsme ukázali, že se zastaneme jeden druhého a stojíme při sobě. Finové hráli trochu zákeřně. Některé jejich zákroky nebyly úplně fér. Proti tomu nic nemám, ale musejí čekat, že se jim to vrátí,“ přiblížil.
Vítězné utkání mělo pro český tým dva stinné momenty. Duel nedohrál Michael Špaček, jenž mužstvo kvůli zranění zřejmě opustí. V závěru chyběl také elitní obránce Filip Hronek.
„Nevím, co je s Hroňasem. Snad bude dobrý. Špágr je velká ztráta. Umí rozhodovat zápasy, snad se dá brzy do pořádku,“ okomentoval.
Klapkův návrat na česká kluziště sledovala i jeho rodina. „Táta za mnou byl párkrát v zámoří. Sem se mohla přijet podívat i babička. Moje teta a bratranci jsou z Budějovic, takže je skvělé, že mě mohli vidět v národním týmu,“ potěšilo ho.